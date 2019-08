The White Stripes: Debütalbum erscheint als „20th Anniversary“-Boxset

Als John Peel zum ersten Mal einen Song von den White Stripes in die Hand bekam, soll er glatt vom Stuhl gefallen sein. Die Rückkehr des Garagenbluesrocks, die Geburt eines Duos, wie es die Rockmusik seitdem nicht mehr gesehen hat.

Nun ist das selbstbetitelte Debüt der White Stripes, die sich 2011 aufgelöst haben, auch schon 20 Jahre alt. Zum Jubiläum spendiert Jack White über sein Third-Man-Label eine neue Edition. „The White Stripes XX“ wird als Teil des Vault-Abos verkauft und ist bis zum 31. Oktober erhältlich. Mitglieder erhalten vierteljährlich ein Paket mit Third-Man-Produkten.

Die neue Vinyl-Neuauflage von „The White Stripes“ kommt stoffgebundener Verpackung, das an den Band einer Enzyklopädie erinnern soll. Neben einer neu abgemischten Version der LP enthält das Paket auch bisher unveröffentlichte Songs von den Aufnahmesessions des Albums und die Live-Platte „Live at the Ritz 26.9.99“, aufgenommen bei einer Show in Raleigh.

The White Stripes: „Little Red Book“ im Stream

Vault-Abonnenten erhalten außerdem ein Büchlein, das die Lyrics, Promomaterial und andere Replika aus dem Jahr 1999 enthält. Als Vorgeschmack gibt es bereits den Song „Little Red Book“, Cover eines Stücks von Burt Bacharach, der es schließlich nicht aufs Album schaffte.

Auf „Elephant“ erwiesen die White Stripes dem berühmten Songwriter aber schließlich doch noch ihre Reverenz und machten aus „I Just Don’t Know With Myself“ einen echten Brecher.

