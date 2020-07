Thees Uhlmann: „Corona-gerechte“ Tour diesen Sommer

Einst als ziemlich todbringender Bösewicht bekannt geworden, wirbt „Freitag der 13.“-Killer Jason Voorhees nun für Sicherheit in Corona-Zeiten.

In einem gemeinsamen Video der Organisation Ogilvy Health und der Chimney Group fordert Horrorfilm-Bösewicht Jason Voorhees die Zuschauer dazu auf, Masken zu tragen, um sich selbst und andere vor dem Coronavirus zu schützen. „Das ist jetzt nicht ganz einfach“, erklärt Voorhees Stimme aus dem Off. „Diese Maske bringt die Leute dazu, sich irgendwie unbehaglich zu fühlen“, erklärt der Jason-Imitator, und spielt dabei nicht etwa auf die normalen Masken zum Schutz gegen Corona an, sondern auf die bekannte Horror-Maske. Hinter der Maske ein ganz normaler Typ Das Video zeigt ihn in Alltagssituationen, beispielsweise auf den Treppen des Met-Museums sitzend, oder beim…