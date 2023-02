Thees Uhlmann: Spontanes Benefizkonzert für Erdbebenopfer – am 10. Februar in Berlin

Kurzfristig hat Thees Uhlmann ein Solokonzert für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und in Syrien angekündigt. Der Auftritt wird am 10. Februar im Berliner Columbiatheater stattfinden. Alle Erlöse sollen direkt an die Opfer oder deren Angehörige gespendet werden. Die Ankündigung erschien auch auf seinem Instagram-Profil:

Thees Uhlmann: Die Idee zum Spontankonzert

Uhlmann hat in seiner Ankündigung geschrieben: „Ich lief heute durch mein Viertel und fühle mich auf so viele unausgesprochene Arten und Weisen verbunden mit den Leuten, die von da kommen oder da ihre Familien und Wurzeln oder was auch immer haben.“ Daraufhin kam dem 48-Jährigen die Idee, kurzfristig einen Gig zu absolvieren.

Es wird drei Arten von Tickets geben: „50€ Tickets für Leute, die es sich leisten können, 20€ Tickets für Leute, die es sich leisten können, und 20€ Tickets, für Leute, die es sich leisten aber nicht da sein können, aber spenden möchten.“ An Letztere möchte das Tomte-Gründungsmitglied eigens Postkarten als Dank verschicken mit – vermutlich handschriftlicher – Botschaft darauf.

Uhlmanns aktuelles Album heißt „Junkies und Scientologen“ und wurde 2019 veröffentlicht.

Die Umweltkatastrophe

Die Erdbeben in der Türkei und Syrien vom 6. und 7. Februar sind verheerend, die Todesopfer liegen laut offizieller Angaben bei mittlerweile mehr als 7200 Menschen. Die Tagesschau berichtet: „In Syrien starben laut den Behörden sowie der Rettungsorganisation Weißhelme fast 1800 Menschen. In der Türkei sind darüber hinaus mehr als 31.000 Menschen bei den Beben am Montag verletzt worden, wie der Minister weiter sagte. Noch immer werden zahlreiche Menschen in den Trümmern vermutet. Tausende Betroffene sind obdachlos geworden und harren bei teils eiskaltem und stürmischem Winterwetter aus.“

Wer spenden möchte, kann dies unter anderem via Ticketkauf für Uhlmanns Konzert hier tun.