Sänger, Schriftsteller, Verleger und Vordenker einer aggressiven Askese: Henry Rollins hat es abseits des Mainstream zu beachtlichem Ruhm gebracht. In seinem neuen Buch „Get In The Van“ beschreibt der Radikalist in Tagebuchfragmentendie konfusen Zeiten mit der Hardcore-Band Black Flag. Der ROLLINGSTONE veröffentlicht Auszüge aus Rollins’Aufzeichnungen exklusiv auf deutsch. 14.2.1983, Hamburg. Der Auftritt hier war in […]