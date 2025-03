Thomas Anders hat eigentlich einen ganz anderen Namen

Kill Paris ändert nach den Terroranschlägen in Paris seinen Künstlernamen in Chill Harris

Freddie Mercury: So kam der Queen-Sänger auf seinen Künstlernamen

Thomas Anders ist gar nicht sein richtiger Name, sondern nur das Künstler-Alias. Denn bürgerlich heißt er Bernd Weidung. Da beide Namen so normal klingen, rechnet wahrscheinlich so gut wie niemand mit dem zweiten Namen. Und genau damit sorgt der Sänger immer wieder für Verwirrung.

Riesenproblem im Einkaufszentrum

Der Deutschen Presse-Agentur zufolge wurde der 62-Jährige Ex-Modern-Talking-Star deshalb schon des Diebstahls verdächtigt. „Ich war in Berlin im KaDeWe und wollte etwas kaufen und habe meine Kreditkarte, auf der mein bürgerlicher Name steht, hingelegt“, erzählte er der Agentur. „Und die Kassiererin nahm die Karte und sagte: ‚Einen Moment, bitte‘ und ging um die Ecke hinter eine Wand. Und da hörte ich, wie sie sagte: ‚Ich habe hier ein Riesenproblem. Hier steht der Thomas Anders mit einer geklauten Kreditkarte. Was mache ich jetzt?‘“

Besonders irritierend wird es, wenn man betrachtet, wo der Musiker als Thomas Anders und wo als Bernd Weidung unterwegs ist. Denn er soll in seiner Heimatstadt Koblenz überall mit seinem Künstlerpseudonym gemeldet sein. Nur beim Finanzamt liefe alles unter dem bürgerlichen Namen. Vor allem in seinem Privatleben spiele der Name Bernd Weidung eine Rolle. Das Modern-Talking-Mitglied fände es komisch, wenn alte Schulfreund:innen ihn plötzlich mit Thomas ansprechen würden. Ein paar Ausnahmen scheint es aber auch da zu geben: „Wenn meine Frau mich im Job begleitet, dann spricht sie mich auch mit Thomas an.“

Thomas Anders und Bernd Weidung seien aber keine zwei unterschiedlichen Rollen. „Ich bin doch für die Öffentlichkeit Thomas Anders und ich bin für mich auch Thomas Anders, weil ich ja als Bernd nicht anders sprechen oder denken würde als Thomas Anders“, erklärte der Sänger.

Er ist nicht der einzige mit zwei Namen

Dass Thomas Anders wie viele andere Musiker auch ein Pseudonym für seine künstlerische Karriere wählte, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. So heißt Vanessa Mai mit bürgerlichem Namen Vanessa Marija Else Ferber und der Nachname des Sängers Mark Forster lautet eigentlich Ćwiertnia.