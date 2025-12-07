Thomas Gottschalk: Eine Ära verlässt die Arena

Haben wir an den Samstagen, an denen „Wetten, dass ..?“ gesendet wurde, wirklich immer gebadet, um dann im Frotteschlafanzug vor dem Fernseher zu sitzen? Das Bild vom „Lagerfeuer“, um das sich die Familien in den 80er- und 90er-Jahren versammelten, ist das letzte Bild von Thomas Gottschalk in einer Show: Barbara Schöneberger, Günter Jauch, Mike Krüger, Jörg Pilawa und Giovanni Zarrella stehen um eingehegte glimmende Holzscheite herum, in der Mitte bittersüß lächelnd Gottschalk.

Es ist sein letzter Auftritt bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“, der letzte offizielle überhaupt wohl, zugleich auch der Abschied von Schöneberger und Jauch, die seit 2018 diesen Kindergeburtstag mitgemacht haben.Thomas Gottschalk müsse „nicht arbeiten“, hatte RTL vor dieser Sendung verlauten lassen. Er sei „Gast“. Und tatsächlich beschränkt sich der Plauderer auf einige launige Bemerkungen, während sein alter Partner Mike Krüger die Show schmeißt.

Schöneberger und Jauch, Pilawa und Zarrella brillieren bei Spielen wie „Das große Raketensessel-Rennen“ und „Günter Jauch singt und tanzt“. Am Ende küssen die Zuschauer den Nachbarn auf die Wange. Und die Kandidaten sind schließlich in einem Kasten gefangen, der immer enger wird, weil Blöcke aus der Wand gefahren werden. Sie müssen sich verrenken. Das ist immer lustig.

Fünf Stunden Allotria

Es dauert aber auch sehr lange. Wie bei jedem Kindergeburtstag wird kein Maß gehalten. Fünf Stunden dauert das Allotria, das dem RTL-Konzept der bewohnbaren Sendung entspricht. Man badete VOR „Wetten, dass ..?“ – bei „Denn sie wissen nicht …“ badet man während der Sendung, bestellt beim Bringdienst, räumt die Spülmaschine ein und erledigt die Post.

Thomas Gottschalk bleibt nicht so lange. Er hat sich einen Satz zum Abschied überlegt: „Wenn der Papst jünger ist als ich, dann ist es Zeit zu gehen.“ Papst muss schon sein. Mike Krüger hat „Mein Gott, Walther“ aus dem Jahr 1975 für Gottschalk umgedichtet. Günter Jauch ist verlegen, Barbara Schöneberger noch lauter als sonst.

Der letzte Auftritt

Der größte Showmaster nach Hans-Joachim Kulenkampff geht die Treppen zum Aufgang hinauf und murmelt in den tobenden Applaus: „Er geht und kommt nicht wieder. Wetten, dass?“ Am Treppenabsatz steht seine Frau Karina und gibt ihm einen Kuss. Thomas Gottschalks Fanfare „Rockin‘ All Over The World“ ertönt.

Jörg Pilawa wischt sich Tränen aus den Augen.

Eine Ära verlässt die Arena.