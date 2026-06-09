T.I. und Tiny kehren vor Gericht zurück, nachdem Richter 71-Millionen-Dollar-Puppenurteil kippte

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T.I. und Tiny stehen vor dem vierten Prozess gegen den Spielzeughersteller MGA Entertainment – diesmal mit dem Ziel, einen Teil der 53,6 Millionen Dollar Strafschadenersatz zurückzuholen, die ein Richter aus ihrem spektakulären 71-Millionen-Dollar-Geschworenensieg herausgestrichen hatte.

Der neue Prozess, der am 23. Juni beginnen soll, dreht sich ausschließlich um den Strafschadenersatz. Der Rapper, bürgerlich Clifford Harris Jr., und seine Frau Tameka „Tiny“ Harris werden voraussichtlich aussagen, wie ihr Anwalt gegenüber ROLLING STONE bestätigte. Bei einer Anhörung am Montag erklärte der zuständige Richter, das Verfahren werde etwa drei Tage dauern, mit acht Geschworenen.

Ein früheres Geschworenengremium hatte einen dreiwöchigen Prozess durchlaufen und im September 2024 entschieden, dass MGA den Namen, das Erscheinungsbild und die Identität des Teenie-Pop-Trios OMG Girlz widerrechtlich übernommen hatte, als es sieben Modelle seiner überaus erfolgreichen Puppenlinie L.O.L. Surprise! O.M.G. verkaufte. Die Jury sprach T.I. und Tiny, die das OMG-Girlz-Projekt gegründet haben und besitzen, 17,9 Millionen Dollar Schadensersatz und 53,6 Millionen Dollar Strafschadenersatz zu. Die Geschworenen befanden, dass MGA wissentlich den Namen, die neonfarbenen Haare und die markanten Outfits der Girlgroup kopiert hatte – zu der Tinys Tochter Zonnique „Star“ Pullins sowie Bahja „Beauty“ Rodriguez und Breaunna „Babydoll“ Womack gehörten.

Richter kippt Strafschadenersatz

In einem Urteil vom vergangenen Juli erklärte US-Bezirksrichter James V. Selna, der massive Strafschadenersatz sei durch die Beweislage nicht gedeckt. Er stellte dem Paar die Wahl: entweder 1 Dollar Strafschadenersatz zusätzlich zu den 17,9 Millionen Dollar Kompensation akzeptieren und den Fall abschließen – oder erneut vor Gericht ziehen. Die in Atlanta ansässigen Musiker entschieden sich für den vierten Prozess.

Bei der abschließenden Statusanhörung am Montag hörte Richter Selna Argumente zu Beweismitteln, die MGA den Geschworenen vorenthalten möchte. Er enthielt sich einer sofortigen Entscheidung, signalisierte jedoch, dass er MGAs Antrag ablehnen werde, jede Debatte über die Entstehung des Namens „OMG“ in der Puppenlinie zu unterbinden. Ein MGA-Anwalt argumentierte, der Begriff sei so gebräuchlich, dass das US-Patent- und Markenamt ihn als frei verwendbar eingestuft habe.

„Wie kann ein Gattungsbegriff, für den im Markenrecht keine Haftung bestehen kann, nun die Grundlage für Strafschadenersatz bilden?“, argumentierte MGA-Anwalt Mark Finkelstein. „Und es gibt keinerlei Beweise dafür, dass ‚OMG‘ in Anlehnung an die OMG Girlz gewählt wurde“, fügte er hinzu.

Richter zeigt sich unbeeindruckt

Der Richter ließ sich nicht überzeugen. „Ich verstehe Ihre Position, aber ich teile schlicht nicht die Auffassung, dass ‚OMG‘ immer neutral und unantastbar ist, egal womit es verbunden wird“, sagte Richter Selna vom Richtertisch aus. In einem vorläufigen Urteil erklärte er, der Begriff „OMG“ könne die Grundlage für Verwechslungsgefahr beim Verbraucher bilden, wenn er zusammen mit anderen „charakteristischen Elementen wie Frisur, Garderobe und Musikthemen“ betrachtet werde. Mit dem Hinweis auf eine endgültige Entscheidung in den kommenden Tagen signalisierte Richter Selna, er tendiere dazu, der Jury zu erlauben, MGAs Verwendung von „OMG“ gemeinsam mit anderen Faktoren zu bewerten, um im Rahmen des Strafschadenersatzes „Böswilligkeit, Unterdrückung oder Betrug“ festzustellen.

Der Richter prüft außerdem einen MGA-Antrag, der verhindern soll, dass T.I. und Tinys Anwälte Beweise über frühere Fälle einbringen, in denen MGA angeblich andere Künstler kopiert haben soll. In einem Beispiel wollen T.I. und Tiny den Geschworenen zur Kenntnis bringen, dass die Sängerin Victoria Monet in sozialen Medien behauptete, MGA habe eines ihrer Musikvideos kopiert, um ein Werbevideo für seine Bratz-Puppenlinie zu erstellen. MGAs Anwälte argumentierten am Montag, die Beweise sollten zugelassen werden, da sie „ähnliche Handlungsweisen“ belegten.

„Wir wollen keine Neigung belegen, denn die Haftungsfrage ist bereits geklärt. Wir wollen Vorsatz und Verwerflichkeit nachweisen, das Muster des Verhaltens“, argumentierte John Keville, Anwalt von T.I. und Tiny. „Es sind Beweise für gleichartige Handlungen des Kopierens oder der Verletzung geistigen Eigentums anderer.“

Streit um frühere Vergehen

MGAs Anwalt Chad Hummel entgegnete, das angebliche Kopieren von „nicht verwandten Prominenten“ würde „einen Miniprozess im Prozess“ erfordern, um die Vorwürfe zu entkräften. In seinem vorläufigen Urteil deutete Richter Selna an, er werde MGAs Position folgen. „Die Einführung dieser Beweise birgt das Risiko, die Jury zu verwirren, indem suggeriert wird, sie solle den Strafschadenersatz auf Basis von Vorwürfen im Zusammenhang mit MGAs früheren Handlungen bestimmen“, begründete er.

Der erste Prozess in diesem Fall hatte im Januar 2023 begonnen und endete mit einem Fehlurteil, nachdem die Geschworenen gesperrte Aussagen gehört hatten, die dem Spielzeugkonzern „kulturelle Aneignung“ vorwarfen. Ein zweiter Prozess wenige Monate später sprach MGA von jeglichem Fehlverhalten frei, doch dieses Urteil wurde in der Berufung aufgehoben – infolge einer Entscheidung des Supreme Court, die Beweisen über Verwechslungsgefahr beim Verbraucher mehr Gewicht einräumte. Der dritte Prozess endete mit dem 71-Millionen-Dollar-Urteil, das Richter Selna anschließend teilweise aufhob.

Im dritten Prozess hatten T.I. und Tiny behauptet, MGA habe sieben konkrete Puppen seiner überaus populären „L.O.L. Surprise! O.M.G.“-Linie vermarktet, die eindeutig das Erscheinungsbild der OMG Girlz bei „ganz bestimmten öffentlichen Auftritten“ oder in veröffentlichten Fotos kopierten. MGA wies die Vorwürfe zurück. Der milliardenschwere Firmengründer Isaac Larian sagte aus, T.I., Tiny und die drei Mitglieder der OMG Girlz hätten keinerlei Einfluss auf das Design seiner Puppen gehabt. Er bezeichnete sie als „Erpresser“. Nach dem Urteil erklärten T.I. und Tiny, sie seien rehabilitiert worden.

Reaktionen nach dem Urteil

„Ich glaube, die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ich glaube, es ist ein Beweis für die Unnachgiebigkeit und Widerstandskraft meiner Frau, meiner Tochter und meiner Nichten“, sagte T.I. gegenüber ROLLING STONE per Telefon, wenige Minuten nachdem das Urteil verlesen worden war. „Wir sind einfach froh, dass wir die Oberhand behalten und für Kreative und unser geistiges Eigentum kämpfen konnten, das große Konzerne offenbar für gemeinfrei halten und sich einfach nehmen und verwenden zu können glauben.“

Tiny sagte, der zugesprochene Betrag habe ihre Erwartungen übertroffen. „Die Beweislage hat gezeigt, dass [MGA] uns bestohlen hat. Sie haben unser Werk gestohlen“, sagte Tiny gegenüber ROLLING STONE. „Ich bin froh, dass wir durchgehalten haben. Niemand konnte mir weismachen, dass sie uns nicht bestohlen haben.“

Pullins, Rodriguez und Womack hatten am Prozess teilgenommen und ausgesagt. Nach dem Urteil lagen sie sich im Flur vor dem Gerichtssaal in den Armen. „Ich bin so dankbar und überwältigt vor Freude“, sagte Womack damals.

„Als der Richter fragte, ob wir ein einprägsames Erscheinungsbild hätten und alle die Hand hoben, wurde ich so emotional. Wir haben alle still geweint“, ergänzte Pullins. Sowohl Womack als auch Pullins sollen beim bevorstehenden Prozess in Santa Ana, Kalifornien, erneut aussagen.