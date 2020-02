Foto: Getty Images. All rights reserved.

Das ist mal ein Standpunkt von Til Schweiger: Der Schauspieler glaubt, dass Friedrich Merz der ideale künftige CDU-Vorsitzende (und damit gemäß Parteiverständnis auch Kanzlerkandidat) wäre.

„Wenn einer das Erstarken der AfD in den Griff kriegen kann, dann er“, sagte der 56-Jährige der „Bild am Sonntag“. Kein anderer Politiker in der Partei rede derzeit derart „Klartext“. Die Mehrheit der CDU-Mitglieder finde ihn auch „klasse“, deutete er. „Eigentlich müsste die CDU sagen: Das ist unser Mann!“

Til Schweiger ist Fan von Friedrich Merz

Schweiger glaubt allerdings, „dass versucht wird, ihn zu verhindern“. Merz hatte sich neben Gesundheitsminister Jens Spahn bereits kurz nach Annegret Kramp-Karrenbauers vorläufiger Rücktrittserklärung als Kandidat für die Nachfolge an der Spitze der CDU stark gemacht. Auch der Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet, gilt als aussichtsreicher Bewerber, hat sich bisher zur Antrittsfrage aber nur zurückhaltend geäußert.

Die Christdemokraten sind sich allerdings bisher noch nicht einig geworden, wie schnell und in welcher Form (Stichwort: Mitgliederbefragung) ein neuer Kandidat gewählt werden soll. Bisher ist die Rede von einem Sonderparteitag Ende des Jahres.