Udo Lindenberg gegen AfD: „Das Grauen geht um im Land, nicht nur an Halloween“

Jeder kann beim Voting zum IMA-Publikumspreis mitmachen. Gib jetzt deine Stimme ab!

In der Kategorie PERFORMANCE wird der beste Live-Act des Jahres ausgezeichnet. Bestimmt wird der Gewinner von denjenigen, die am besten beurteilen können, wer auf der Bühne eine außergewöhnlich gute Show abliefert – dem Publikum. Bis zum 9. Oktober könnt ihr hier über eure Favoriten abstimmen! Zur Wahl stehen acht KünstlerInnen, die von den Musikredaktionen des ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER ausgewählt wurden. Die Nominierten des International Music Award 2019 in der Kategorie PERFORMANCE sind: Rammstein (Europa Stadion Tour, 2019) Rammstein gehören zu den erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten – und derzeit sind sie international die erfolgreichste. Ihre in jeder Beziehung explosive Show,…