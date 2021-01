Foto: Universal Images Group via Getty, Gonzales Photo/Ivan Riordan Boll. All rights reserved.

Rammstein und Russland – das ist schon seit längerer Zeit eine echte Liebesbeziehung. Die Band hat im Lande Putins eine große Fangemeinde, spielte dort schon zahlreiche Konzerte (darunter auch eines ihrer größten im vorletzten Jahr).

Vielleicht auch deshalb besuchte Till Lindemann das wunderschöne St. Petersburg, um dort bei Freunden zu feiern. Auf Instagram stellte er ein Bild ein, das ihn auf der Dachterrasse eines Hochauses zeigt, dahinter die prächtige Skyline der Stadt in der Nacht mit funkelndem Licht – und einem geschmückten Weihnachtsbaum…

Till Lindemann und Russland

Aber sind denn nicht schon alle Geschenke verteilt? Nicht ganz. In Russland feiern die Orthodoxen anders als die christliche Kirche etwa in Deutschland erst im ersten Monat des neuen Jahres, nach dem julianischen Kalender, Weihnachten. Begangen wird das Fest vom 06. bis 08. Januar.

Und wer sich ein wenig mit den Gepflogenheiten Russlands auskennt, der weiß, dass hier tatsächlich an diesen Tagen das ganze Land stillsteht, um gemeinsam zusammen zu kommen.

Dennoch dürfte dies 2021 aufgrund der immer noch gefährlichen Corona-Pandemie wie auch in vielen anderen Ländern der Welt etwas zurückhaltender ausfallen. Für Lindemann aber kein Grund, auf Weihnachtsgrüße an die russischen Anhänger zu verzichten. Vor ein paar Tagen begeisterte in Deutschland Anna Lindemann in einem Duett mit Till in den eigenen vier Wänden. Gemeinsam spielten sie „Alle Tage ist kein Sonntag“.