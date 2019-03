Rammstein im Oldtimer, Rammstein in Schutzanzügen: neue Fotos zur ersten Single.

„#deutschland“ und „#duhastvielgeweint“ – haben Rammstein am heutigen Freitag den Single- oder Albumtitel ihres kommenden Werks verraten? Die Band postete die Hashtags zu neuen Fotos auf ihrer Facebookseite. Den bereits bekannten Bildern fügten Till Lindemann und Co einige neue hinzu: Sie sitzen in einem Oldtimer (mit leicht improvisiert wirkendem Kennzeichen), präsentieren ihre Anzüge (die fast alle Paul Landers zu gehören scheinen), Richard Kruspe posiert vor der Kamera, die Band in Schutzanzügen unter einer OP-Lampe. Es bleibt rätselhaft. Rammstein auf Facebook: https://www.facebook.com/Rammstein/posts/10156631732052713