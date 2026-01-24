Vorverkauf für BTS in München – Infos zu Resttickets

Das ging schnell – und war zu erwarten: Die Tickets für die beiden Konzerte von BTS in der Allianz Arena in München waren zügig ausverkauft. Um 13.40 Uhr meldete Ticketmaster: „Es sind derzeit keine Tickets verfügbar. Dieser Vorverkauf ist nun beendet.“ Eine starke Leistung bei bis zu 77.000 Plätzen pro Show. Heißt das nun, dass wirklich keine Chance mehr besteht, dabei zu sein? Nicht ganz.

BTS in München: Resttickets im Blick behalten

Wie so oft bei gehypten Veranstaltungen sind die Karten schneller ausverkauft, als man zuschlagen kann. Dennoch bleibt bis zu den Events am 11. und 12. Juli noch jede Menge Zeit, um sich Resttickets zu besorgen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Resttickets im regulären Verkauf

Zum einen sollte man die Seite von Ticketmaster regelmäßig im Blick haben. Im Zuge des Bestellprozesses kann es gelegentlich dazu führen, dass Zahlungen letztlich nicht geklappt haben oder betrügerische Aktivitäten vom System des Ticketanbieters entdeckt werden. So könnten in den kommenden Tagen einzelne Tickets wieder freigegeben werden. Da dies aber eher mit Glück zu tun hat, sollte man auch die Resale-Tickets von Fans im Blick haben.

Ein weiterer Tipp: Auch einige Wochen vorher noch einmal beim Ticketanbieter reinschauen. Aus produktionstechnischen Gründen können dann noch einmal Tickets angeboten werden, zum Beispiel für Plätze mit eingeschränkter Sicht.

Resale-Tickets im Blick haben

Bei Ticketmaster ist es üblich, dass der Resale erst einige Wochen vor der Show möglich ist. Dies läuft für die Ticketbesitzer folgendermaßen ab: Zu verkaufende Tickets im Konto auswählen, den Preis festlegen und sich die Karten über die selbst gewählte Zahlungsmethode bezahlen lassen. Für Käufer gilt: Augen auf bei den gängigen Ticketanbietern. Gerade kurz vor der gewünschten Veranstaltung trudeln doch immer noch ein paar Tickets ein, die man sich dann (zu hoffentlich vernünftigen Preisen) sichern kann.

Von Drittanbieter-Seiten oder Verkäufen über die sozialen Medien sollte man dagegen Abstand nehmen. Es ist nicht auszuschließen, dass man über ungeprüfte Wege sonst viel Geld verliert und keinen Zutritt zur Venue erhält.

Am Konzerttag selbst kann man vor der Venue letztlich auch noch versuchen, an ein nicht benötigtes Ticket zu kommen oder sich einer Fan-Gruppe anzuschließen. Jedoch dürften die Chancen auf Einlass dann recht gering sein.

Business-Pakete, VIP-Packages und Sonderaktionen checken

Zwar sind aktuell auch sämtliche angebotenen Business-Pakete und VIP-Tickets weg, jedoch kann sich das in den kommenden Monaten noch einmal ändern, da häufig Kontingente für bestimmte Partner oder Sponsoren vorgehalten werden.