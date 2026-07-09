Timothy Olyphants Karriere steckt im „Sweet Spot“ – er muss sie nur noch nicht ruinieren

Er wird es nicht mal abstreiten – Timothy Olyphant hat verdammt nochmal eine gute Zeit.

Mit 58 Jahren hat der Schauspieler mehr als ein paar unvergessliche Rollen auf dem Kerbholz. Er spielte den stürmischen Gesetzeshüter Seth Bullock in der HBO-Western-Serie „Deadwood“ und den schusssicheren Marshal Raylan Givens in „Justified“, den creepy Androiden-Wissenschaftler Kirsh in „Alien: Earth“ und das hysterische Entführungsopfer Pete in „Over Your Dead Body“.

Doch vielleicht noch wichtiger: Olyphant hat ein Kunststück vollbracht, dem viele Schauspieler ihre gesamte Karriere widmen – oder an dem sie scheitern. Er ist genau so berühmt wie nötig. Olyphants drei Jahrzehnte in Hollywood haben ihn nahtlos in Mammutprojekte wie das Disney-Lucasfilm-Franchise „The Mandalorian“ eingebettet, in musikalische Projekte wie „Daisy Jones & the Six“ und in die kurzlebige, aber geliebte Netflix-Komödie „Santa Clarita Diet“ – und doch umgibt ihn eine Aura des Geheimnisvollen, die es ihm erlaubt, die Straße entlangzugehen, ohne befürchten zu müssen, belagert zu werden.

„Ich denke ständig daran, was die Leute besser nicht über mich wissen sollten“, sagt Olyphant zu ROLLING STONE bei einem frühmorgendlichen Telefonat aus Südkalifornien. „Ich liebe es, dass Sie mir die Gelegenheit geben, diese Denkweise zu sabotieren – nämlich: ‚Wie halte ich das unterhaltsam, ohne ihnen mehr über mich zu verraten?’“

Olyphant scheut sich nicht, kurze, knappe Antworten zu geben, die er mit reichlich Ironie und trockenem Witz würzt. Er wirkt wie die menschliche Verkörperung eines schelmischen Augenzwinkerns – eine verführerische Mischung aus markanter Attraktivität und Selbstironie. Mit bevorstehenden Projekten wie der Peacock-Romanze „The Five-Star Weekend“, die am 9. Juli Premiere feiert, dem Apple-TV-Thriller „Lucky“ ab dem 15. Juli sowie dem „Once Upon a Time in … Hollywood“-Sequel „The Adventures of Cliff Booth“ später in diesem Jahr versteht Olyphant offensichtlich sein Handwerk, wenn es darum geht, im Gespräch zu bleiben.

Was das Geheimnis seines Erfolgs betrifft: Das Einzige, worüber Olyphant noch mehr Spaß hat als am Schauspielern, ist, dieses Geheimnis für sich zu behalten. „Keine Frage, ich werde so tun, als wäre das alles eine Art Last“, sagt er. „Aber die Wahrheit ist: Es ist verdammt noch mal großartig.“

Jugend in Modesto

Sie sind in Modesto, Kalifornien, aufgewachsen. Was sind Ihre stärksten Erinnerungen aus dieser Zeit?

Haben Sie „American Graffiti“ gesehen? Meine Schuljahre waren genauso – nur mit hässlicheren Autos. Ich erinnere mich an Partys draußen in den Obstgärten. Es hieß immer: „Bring dein eigenes Bier.“ Und ich dachte: „Warum schmeißt du dann eigentlich die Party? Du besitzt den Garten nicht. Ich versteh das nicht.“ Aber wir hatten alle unseren Spaß.

Wie sind Sie von dieser Kindheit dazu gekommen, das Schauspielern als Beruf zu wählen?

Ich hatte so ein Gefühl. Es war nach dem College. Es gab eine Reihe von Dingen, die ich mir immer vorgestellt hatte zu tun. Das war ein langfristiger Plan, um eine Midlife-Crisis zu vermeiden. Ich dachte, ich sollte ein paar Sachen von der Liste streichen, damit ich nicht mit 50 aufwache und denke: „Das wollte ich schon immer machen, und jetzt bereue ich die letzten zwanzig Jahre.“ Also hab ich’s einfach versucht.

Sie haben die University of Southern California besucht, wo Sie Ihre Frau Alexis kennengelernt haben. Wie war das?

Wie bei den meisten Menschen: Wir haben uns in Ozeanografie kennengelernt. So läuft das oft. Im dritten Studienjahr. Im Juli sind es 35 Jahre.

Geheimnis einer langen Ehe

Das ist eine Leistung. Was ist Ihrer Meinung nach das Geheimnis einer dauerhaften Ehe?

Das Geheimnis ist, glaube ich, sie. Deshalb kann ich anderen da nicht wirklich weiterhelfen – das scheint hier der entscheidende Faktor zu sein.

Denken Sie, es hilft, dass sie nicht im Showgeschäft tätig ist?

Das könnte ein Teil des Geheimnisses sein. Es hilft, wenn in einer Beziehung nur ein Kind steckt. Sie liebt mich, und ich bin ein großer Fan davon. Es ist eines meiner liebsten Dinge an ihr.

Sie waren in drei großen Western-Serien – „Justified“, „Deadwood“ und, wenn wir es genau nehmen, auch „The Mandalorian“. Haben irgendwelche Cowboy-Manierismen an Ihnen haften geblieben?

Ich bin sicher schuldig, diesen Swagger in meinem echten Leben ein bisschen auf mich wirken lassen zu wollen – aber ich glaube, das läuft am Ende nicht auf mehr hinaus als auf kostenlose Garderobe. Und ich bin in Modesto aufgewachsen. Modesto ist eine Redneck-Stadt.

Methoden und Vorbereitung

Was tun Sie vor dem Dreh, um sich auf eine Rolle vorzubereiten?

Nehmen Sie das mit Vorsicht – aber in diesem Stadium meiner Karriere bin ich jemand, der seinen Text lernt, auftaucht und seinen Platz trifft.

Hatten Sie früher einen anderen Ansatz? Hat sich etwas verändert?

Früher habe ich viele Methoden ausprobiert und fand das meistens nur verwirrend. Es hat einfach gestört.

Sie haben auch bemerkenswerte Schurken gespielt – in „Scream 2“ und zuletzt in „Alien: Earth“. Haben Sie jemals Angst, auf böse Typen festgelegt zu werden?

Als ich anfing, war ich geradezu wild darauf, eine gute Schurkenrolle zu bekommen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, ein fröhlicher, unbekümmerter Typ zu sein. Mir war bewusst, dass einige meiner absoluten Lieblingsschauspieler allesamt, wenn nicht bösartige, so doch dunkle und kantige Rollen gespielt hatten. Ich bin kein Genie, aber ich dachte, das Klügste wäre, sie zu kopieren.

Vorbilder und „Deadwood“

Wer waren diese Schauspieler, die Sie sich zum Vorbild genommen haben?

Die üblichen Verdächtigen. De Niro und Pacino. Ich war ein riesiger Fan von Nic Cage, Gary Oldman. Miss Streep, wie immer. Die übliche Liste der Großartigkeit.

„Deadwood“ wurde vom legendären David Milch geschrieben. Was sind Ihre stärksten Erinnerungen an die Dreharbeiten?

Ein unglaublich reiches Erlebnis. Milch hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jeden Tag, wenn die Seiten ankamen, blieb einem die Kinnlade offen. Ich glaube, ich habe seitdem nichts Vergleichbares erlebt. Alle hatten das Gefühl: „Ich weiß nicht, ob das jemand sehen wird, aber wir sind hier offensichtlich Teil von etwas wirklich Besonderem.“

Hatten Sie jemals Angst, dem Potenzial des Drehbuchs nicht gerecht zu werden?

Oh Gott, dieses Gefühl hatte ich mindestens eineinhalb Jahre lang. Als wir anfingen, war mein erster Instinkt jedes Mal, wenn Milch mir eine Idee erzählte, dass er einen Witz machte. Mein zweiter Instinkt war: „Oh, er macht keinen Witz – er wird die Szene ruinieren.“ Und dann merkte ich irgendwann, wie brillant es war. Es hat eine Weile gedauert, bis ich die ersten beiden Schritte überspringen und direkt zum dritten gelangen konnte.

Neue Projekte mit Garner

In der bevorstehenden Peacock-Dramaserie „The Five-Star Weekend“ sind Sie wieder mit Jennifer Garner vereint, Ihrer Co-Starring-Partnerin aus der Romantic Comedy „Catch & Release“ von 2006. Was hat Sie an der Rolle gereizt?

Jennifer ist einfach eine wunderbare Schauspielerin und sie ist wunderbar in dieser Rolle. Das kam also in die Plusspalte. Ich mag ihre Arbeitsweise. Sie ist die Art von Profi, die ich zu sein versuche. Es war ein leichtes Ja.

Wann haben Sie zuletzt „Catch & Release“ gesehen?

[Lacht.] Bei der Premiere?

Sie haben ihn seitdem nie wieder angeschaut?

Das ist eine schreckliche Frage, Sie sollten sich schämen, das zu fragen. Ab und zu würde ich gerne das Trump-Kostüm anziehen und mit Journalisten so reden: „Wie können Sie es wagen, diese Frage zu stellen?“ [Lacht.] Nein, ich habe ihn nicht noch einmal gesehen, aber ich wette, er hält stand. Vielleicht stelle ich ihn heute Abend in die Warteschlange und melde mich dann bei Ihnen.

Perspektive statt Druck

Gibt es Erkenntnisse, die Sie heute haben und die Sie sich zu Beginn Ihrer Karriere gewünscht hätten?

Ich weiß nicht, ob ich das damals schon wusste, aber es scheint alles Spaß und Spiel zu sein. Ich weiß nicht, ob es Lektionen sind – aber Perspektive ist immer schön. Perspektive bekommt man nur durch die Arbeit selbst. Der Job macht viel mehr Spaß, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich hatte eine gute Zeit, als ich anfing, keine Frage. Ich habe alles genossen, aber da war Druck. Es ist schön, diesen Druck jetzt nicht mehr zu spüren.

Sie sind entfernt mit den Vanderbilts verwandt. Hat das Ihren Umgang mit Geld beeinflusst?

Ich weiß das seit meiner Kindheit. Das Elternhaus meiner Großmutter ist heute die russische Botschaft in New York, und mein Elternhaus liegt in der Norwegian Avenue in Modesto. Irgendwo hat also jemand die Dinge für mich gründlich vermasselt. Ich bin aufgewachsen mit: „OK, wenn du mir sagst, ich bin ein Vanderbilt, glaube ich dir.“ Aber ich sehe oder spüre keinerlei echte Belege dafür, was man sich unter diesem Namen vorstellen würde.

Sie und Ihre Frau haben drei Kinder großgezogen, und jetzt ist das Nest leer. Wie haben Sie diesen Wandel bewältigt?

Wir sind Empty Nesters. Deshalb verdoppelt sich meine IMDb-Seite in kurzer Zeit. Für alle, die kleine Kinder haben: Nur zur Warnung – sie werden Sie verlassen. Und wenn ich es noch einmal täte, würde ich nicht so nah an sie herangehen.

Leeres Nest, volle Karriere

Zuerst habe ich viele Tränen vergossen, und dann dachte ich: „Oh, Moment mal, das ist eigentlich richtig schön.“ Es stellt sich heraus, es ist herrlich. Der Komiker Tom Papa hat einen Witz: Wenn die Kinder ausziehen, bereitet einen niemand darauf vor, wie schwer es ist, so zu tun, als wäre man traurig.

Ihre Tochter Vivian ist in Ihre Fußstapfen getreten und hat sogar als Raylans Tochter Willa in „Justified“ mitgespielt. Wie haben Sie auf ihren Wunsch reagiert, Schauspielerin zu werden?

Bei Vivian war uns schon sehr früh klar, dass sie wahrscheinlich Schauspielerin werden würde. Wir haben sie als Kind nicht schauspielern lassen, obwohl sie Interesse zeigte. Sie durfte am Schultheater mitmachen, aber wir sahen keinen großen Vorteil darin, sie in jungen Jahren professionell auftreten zu lassen. Sie ging ans Berklee College of Music für Songwriting, und dann kam eins zum anderen. Ich machte das „Justified“-Ding, sie suchte einen Sommerjob. Es stellte sich heraus, dass es eine Rolle gab. Sie hat vorgesprochen und die Stelle bekommen und meinte dann: „Oh, ich schmeiße das College hin.“ Jetzt ist sie in New York und macht das, was junge Schauspieler eben machen. Sie ist da draußen und versucht, es hinzubekommen. Und es ist wirklich etwas Schönes, das mit ihr teilen zu können.

Sie waren auch in „Daisy Jones & the Six“ dabei, der TV-Serie, die lose vom Leben Stevie Nicks‘ inspiriert ist. Welche Alben haben Sie durch Ihr Leben begleitet und sind Ihnen besonders bedeutsam geblieben?

Ich glaube, mein erstes Album war Supertramps „Breakfast in America“. Ich erinnere mich noch, wie ich das Cover und die Liner Notes endlos angestarrt habe. Ich hing in Modesto mit meinen Kumpels ab, und da war eine Menge Musik, für die ich mich vielleicht schämen sollte. April Wine, etwas Priest, etwas Van Halen. Mein erstes Konzert überhaupt war Joan Jett & the Blackhearts in Stockton. Das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Stolz und Sweet Spot

Auf welche Rollen in Ihrer Karriere sind Sie am stolzesten?

Ich hatte wirklich ein paar sehr gute Jahre. Als ich anfing, erinnere ich mich, wie Paul Newman davon sprach, an einen Punkt zu gelangen, wo man die Arbeit einfach nicht mehr sieht. Auf die Gefahr hin, wie ein Schauspieler zu schwafeln – das wollen wir lieber vermeiden – sage ich nur: Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die ich in letzter Zeit machen durfte. Diese Serie, „Lucky“, hat mir großartiges Material gegeben, voller Widersprüche, Komplexität und Humor, aber auch Herzschmerz. Es war eine Freude, diese Szenen zum Leben zu erwecken. Ich habe gerade Staffel zwei von „Stick“ abgedreht. Ein völlig anderer Ton, aber witzig und herzzerreißend, mit einer Verletzlichkeit und Wahrhaftigkeit, die so viel Herzblut mitbringt.

Was sind die besten und schlimmsten Seiten des Erfolgs?

Nun, heutzutage sehe ich kaum Schattenseiten. Ich will nicht arrogant klingen, aber ich lebe hier gerade den Traum. Es ist eine ziemlich tolle Art, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Schwierig ist nur die Zeit zwischen den Jobs.

Wie würden Sie Ihren Bekanntheitsgrad beschreiben – und sind Sie damit zufrieden oder wünschen Sie sich etwas anderes?

Oh nein, das ist ein ziemlich angenehmer Platz. Ich habe mich auf beiden Seiten umgeschaut und beklage mich nicht, wo ich stehe. Keine Frage, ich bin immer noch wegen des Geldes dabei. Das war schon immer mein Lieblingsteil am Schauspielern. Man wird dafür bezahlt. Ich habe das Gefühl, gerade viel zu arbeiten – vielleicht ruiniere ich es damit –, aber wenn ich in diesem Stadium meines Lebens noch berühmter werde, kann ich nicht noch geerdet sein. Ich glaube, ich bin gut aufgestellt. Wir werden sehen.

Regieanweisungen und Fincher

Was ist die schlimmste Regieanweisung, die Sie je bekommen haben?

Auf die Gefahr hin, alle Regisseure zu beleidigen, die das hier lesen: Die meisten sind ziemlich unbrauchbar. Was auch immer sie sagen, es bedeutet meistens nur: nochmal machen. Wenn jemand das Gefühl hat, dass etwas in einer Szene nicht funktioniert, hat er neun von zehn Mal recht. Und wenn jemand eine Lösung anbietet, wie man diese Szene reparieren kann, liegt er neun von zehn Mal falsch. Ich habe gerade „The Adventures of Cliff Booth“ mit [David] Fincher gedreht. Wir haben nie weniger als 20 Takes gemacht. Man kann keinen dieser Takes als sinnlos betrachten, sonst wird das ein sehr trauriger Prozess. Man schaut einfach, was man noch finden kann. Das ist alles, was man tut – man sucht nach dem Moment, in dem ein Fehler zu Magie wird.