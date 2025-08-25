Trump fordert Freilassung einer weiteren verurteilten Straftäterin

Donald Trump will eine weitere Kriminelle zurück auf die Straßen bringen. Der US-Präsident forderte am Donnerstagmorgen die Freilassung von Tina Peters – einer verurteilten Straftäterin, die derzeit eine neunjährige Haftstrafe für ihre Versuche absitzt, die Wahl 2020 als manipuliert darzustellen. Trump drohte mit „harten Maßnahmen“, falls der Bundesstaat Colorado seiner Forderung nicht nachkommt.

Trumps Forderung und Peters’ Verurteilung

„FREE TINA PETERS, eine mutige und unschuldige Patriotin, die von den korrupten Politikern in Colorado gefoltert wird, einschließlich des großen Briefwahl-Unterstützers, des Gouverneurs“, schrieb Trump auf Truth Social. „Lasst Tina Peters JETZT frei. Sie hat nichts falsch gemacht, außer die Demokraten beim Wahlbetrug zu ertappen.“

„Sie ist eine alte und sehr kranke Frau“, fügte der Präsident hinzu. „Wenn sie nicht freigelassen wird, werde ich harte Maßnahmen ergreifen!!!“

Peters, eine ehemalige Verwaltungsangestellte im Mesa County, Colorado, wurde im vergangenen Jahr in sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen. Sie hatte unbefugten Personen Zugang zu Wahlmaschinen verschafft, um eine haltlose Verschwörungstheorie zu stützen, wonach die Wahl 2020 gegen Trump manipuliert worden sei. Bereits 2022 war sie verhaftet worden, nachdem sie versuchte, einen Polizisten zu treten, der einen Durchsuchungsbefehl zustellen wollte.

Reaktionen aus Colorado

Colorados Außenministerin Jena Griswold reagierte mit scharfer Kritik. „Donald Trump und Tina Peters sind wahlleugnende Kriminelle, die ihre Machtgier über das Wohl des amerikanischen Volkes stellen“, schrieb sie in einer Stellungnahme. „Trumps schwache Versuche, Druck auf die Justiz auszuüben, um die Geschichte umzuschreiben, sind eine Peinlichkeit. Während er immer tiefer gräbt, um eine von einer Jury verurteilte Straftäterin freizubekommen, werde ich weiterhin das Gesetz und unsere freien und fairen Wahlen verteidigen.“

Griswold hatte sich auch an der letztlich gescheiterten Initiative beteiligt, Trumps Namen von den Wahlzetteln in Colorado zu streichen, unter Berufung auf den 14. Verfassungszusatz, der Aufständische von Ämtern ausschließt. Sie verwies dabei auf Trumps Rolle beim Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Der konservativ dominierte Supreme Court entschied zugunsten Trumps und schwächte den 14. Zusatzartikel erheblich.

Drohungen und politische Manöver

Rolling Stone berichtete vergangenes Jahr, dass die Drohungen gegen Griswold nach der Klage gegen Trump um 600 Prozent zunahmen. Sie benötigte sogar zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, als sie später im Jahr ihr Kind zur Welt brachte.

Trumps jüngste Forderung nach Peters’ Freilassung reiht sich in eine Serie von Maßnahmen ein, mit denen er die Demokratie zu seinen Gunsten zu verschieben versucht. Am Montag kündigte er einen verfassungswidrigen Plan an, die Briefwahl landesweit abzuschaffen. Am Mittwoch feierte er zudem die parteiische Neuziehung der Wahlkreise in Texas, die den Republikanern zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus sichert. „Großer Sieg für den großartigen Staat Texas!!!“, schrieb er.

Trumps Sorge um Kriminalität gilt jedoch nicht seinen eigenen Anhängern. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Begnadigung der Kapitolstürmer, darunter auch jener, die Polizisten angegriffen hatten. Für Trump sind sie – ebenso wie Peters – „tapfere und unschuldige Patrioten“. Straftaten in seinem Namen betrachtet er nicht als Verbrechen, sondern als Loyalitätsbeweis, für den er bereit ist, Druck und Vergeltung anzudrohen.