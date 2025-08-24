Ghislaine Maxwell: Grenzenlose Bewunderung für Trump

Ghislaine Maxwell verstand die Aufgabe. In ihrem jüngsten Interview mit Vizejustizminister Todd Blanche, dem verurteilten Menschenhändlerin und einstigen Epstein-Komplizen, gab sie sich alle Mühe, Donald Trump zu schmeicheln und nichts zu sagen, was den Präsidenten schlecht aussehen lassen könnte, während sie öffentlich um eine Begnadigung bittet.

Veröffentlichung der Transkripte

„Was mich betrifft, war Präsident Trump immer sehr herzlich und freundlich zu mir“, sagte Maxwell zu Blanche, der zuvor Trumps persönlicher Anwalt war. „Und ich möchte nur sagen, dass ich seine außergewöhnliche Leistung, Präsident geworden zu sein, bewundere. Und ich mag ihn, und ich habe ihn immer gemocht.“ Sie fügte hinzu: „Das ist der Kern und das Wesen meiner gesamten Beziehung zu ihm.“

Das Justizministerium veröffentlichte am Freitag redigierte Transkripte von Blanches Interview mit Maxwell, die derzeit eine 20-jährige Haftstrafe verbüßt. Die Veröffentlichung folgt auf Wochen öffentlicher Kritik am Umgang der Trump-Regierung mit Beweisen im Zusammenhang mit Epstein, einem verurteilten Sexualstraftäter, der während Trumps erster Amtszeit angeblich im Gefängnis Suizid beging.

Der Präsident, der jahrelang mit Epstein befreundet war, sagte 2002 berüchtigt: „Ich kenne Jeff seit 15 Jahren. Toller Kerl. Er macht viel Spaß. Man sagt sogar, er mag schöne Frauen genauso wie ich, und viele von ihnen sind auf der jüngeren Seite. Kein Zweifel daran — Jeffrey genießt sein Sozialleben.“

Keine Epstein-Akten, keine Enthüllungen

Obwohl Trump im Wahlkampf versprochen hatte, die sogenannten „Epstein-Akten“ als Präsident zu veröffentlichen — eine langjährige Forderung der MAGA-Rechten — hat er und seine Regierung seitdem versucht, das Kapitel zu schließen. Trump bezeichnete am Freitag „die ganze Epstein-Sache als einen Schwindel der Demokraten“.

Maxwell erhielt Immunität, um die Fragen des Justizministeriums zu beantworten, darunter mehrere zu Trumps Verhältnis zu Epstein.

„Haben Sie jemals beobachtet, dass Präsident Trump eine Massage erhielt?“, fragte Blanche. Maxwell antwortete: „Niemals.“

Fragen zu Geburtstagskarte und Mar-a-Lago

Blanche fragte auch: „Haben Sie jemals gehört, dass Herr Epstein oder irgendjemand sagte, Präsident Trump habe sich mit Masseurinnen oder mit irgendjemandem in Ihrer Welt unangemessen verhalten?“

„Absolut nie, in keinem Zusammenhang“, antwortete Maxwell. Sie sagte außerdem, sie habe die Männer nur „in gesellschaftlichen Rahmen“ gesehen und „keine privaten Situationen“ in Erinnerung.

Blanche sprach zudem den angeblichen Geburtstagsgruß an, den Trump an Epstein geschrieben haben soll, in dem er ihn „einen Kumpel“ nannte und schrieb: „Wir haben gewisse Dinge gemeinsam, Jeffrey.“ Trump und sein Team hatten versucht, die Veröffentlichung dieser Geschichte im Wall Street Journal zu verhindern, und Trump verklagte die Zeitung, indem er den Gruß als „falsch und nicht existent“ bezeichnete.

Auf die Frage, ob sie sich an einen Brief oder eine Karte von Trump zu Epsteins 50. Geburtstag erinnere, sagte Maxwell: „Ich erinnere mich nicht.“ Sie könne sich nicht erinnern, Trump gebeten zu haben, aber „Epstein fragte Leute auch selbst direkt.“

Zu Behauptungen, auch von Trump selbst, Epstein habe junge Frauen aus dem Personal seines Mar-a-Lago-Resorts abgeworben, sagte Maxwell: Sie habe „niemals eine Masseurin von Mar-a-Lago dafür rekrutiert, soweit ich mich erinnere.“

Begnadigung noch nicht ausgeschlossen

Blanche betonte im Interview, dass ihr Gespräch nicht mit einer möglichen Strafmilderung verbunden sei und derzeit keine Auswirkungen auf ihre Verurteilung habe. Doch Trump hat die Möglichkeit einer Begnadigung nicht völlig ausgeschlossen.

„Nun, ich darf ihr eine Begnadigung geben“, sagte der Präsident im Juli. „Aber niemand ist damit zu mir gekommen. Niemand hat mich danach gefragt. Es steht in den Nachrichten, über diesen Aspekt.“