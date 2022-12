Todesursache: Daran starb Tina Turners Sohn Ronnie Turner

Foto: YouTube. All rights reserved.

Die Todesursache von Tina Turners Sohn Ronnie Turner steht fest. Das Los Angeles County Medical Examiner-Coroner’s Office erklärte nach einer durchgeführten Autopsie am Dienstag (13. Dezember), dass die primäre Todesursache die Komplikationen eines metastasierten Kolonkarzinoms sei. Das bedeutet konkret, dass sich der Krebs auf andere Organe ausgebreitet hat.

Für seinen natürlichen Tod sorgte schließlich eine atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung, bei der Ablagerungen von Fetten und Cholesterin den Blutfluss behindern.

Nachchdem Turner am vergangenen Donnerstag im Alter von 62 Jahren nach Atem ringend auf dem Bürgersteig vor seinem Haus in Encino gefunden wurde, konnten alarmierte Sanitäter ihn nicht mehr retten. Turner wurde noch an Ort und Stelle für tot erklärt.

Der Sohn von Ike und Tina Turner hatte Berichten zufolge schon lange vorher gesundheitliche Probleme, machte aber vor seinem Tod nichts davon öffentlich.

Tina Turner trauert mit geschlossenen Augen

Tina Turner postete letzte Woche voller Trauer auf Instagram ein Bild von sich mit geschlossenen Augen und schrieb dazu: „Ronnie, du hast die Welt viel zu früh verlassen. In meiner Trauer schließe ich meine Augen und denke an dich, meinen geliebten Sohn.“

Turners Frau Afida zeigte sich auf Instagram ebenfalls mit geschlossenen Augen und nannte ihren Ehemann einen „wahren Engel“ mit einer „großen Seele“. Beide hatten 2007 geheiratet.

Der Tod von Ronnie Turner reiht sich ein in eine Riege von tragischen Schicksalsschlägen für Tina Turner: Ronnies Bruder Craig, der älteste Sohn von Tina Turner und dem Saxophonisten Raymond Hill, nahm sich 2018 das Leben. Ihr Ex-Ehemann Ike Turner starb 2007 an einer Überdosis Kokain. Alline Bullock, die ältere Schwester von Tina Turner, starb 2010.