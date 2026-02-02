Tina Turner, Depeche Mode und die Beatles im Sale

Mick Jagger über die Frage, wer besser ist: Beatles oder Rolling Stones?

Der Taschen-Verlag gewährt vom 04. bis 07. Februar in seinen Stores in Berlin und Köln, und vom 05. bis 08. Februar bei taschen.com auf viele Top-Titel als Display-Bücher und Mängelexemplare bis zu 75 Prozent Rabatt.

Es gibt auch eine Preview-Party in beiden Stores am 4. Februar, 17–20 Uhr – mit Drinks, Musik und exklusiver Vorab-Vorschau aller Angebote. ROLLING-STONE-Leser sind herzlich eingeladen.

Popkultur wird im Programm des Verlags mit seinen XXL-Büchern groß geschrieben. Zu den Highlights zählen derzeit ein Buch mit Tina-Turner-Fotos von Peter Lindbergh, ein gigantischer Band über den schrägen Universalkünstler Alejandro Jodorowsky, eine Erinnerung an die Kinderbuchkunst von Disney, ein Bildband über die „Eighties“ von Fotograf David Bailey und ein Archivband über Stanley Kubricks „The Shining“. Zuletzt erschienen auch Bücher über Donald Duck und ein Hölderlin-Prachtband.

Mehr zum Thema Dieses Kochbuch macht aus jedem Griesgram einen Veggie

Musik-Fans werden glücklich mit Rock- Jazz- und Funk&Soul-Covers mit einigen der besten Artworks der Musikgeschichte. Dazu gibt es unter den verlegten Titeln Bildbände mit hochwertigen Fotos aus der Karriere der Rolling Stones, der Beatles, Depeche Modes, Bruce Springsteens, Patti Smith‘, Elvis Presleys, Bob Dylans und Paul McCartneys. Ein großes Highlight sind auch die Fotobücher „Jazz Life“ und „Soul. R&B. Funk. Photographs 1972–1982“.

Adressen der Taschen-Stores

Berlin, Schlüterstr. 39, 10629 Berlin

Köln, Neumarkt 3, 50667 Köln