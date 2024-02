Tindersticks schenken uns zum Tag der Liebe einen neuen Song

Trost ist unterwegs, denn die Tindersticks haben eine neue Single veröffentlicht.

„Falling, The light“ ist zugleich der erste Teaser für die neue Platte der britischen Melancholiker. Wie die Band bereits auf ihrer Website bestätigte, sind die neuen Stücke bereits im Kasten. Eine Ankündigung, wann die Platte erscheinen wird, folgt in den nächsten Wochen.

„Falling, The Light“ dockt mit seinen ruhigen, elektronisch befederten Klängen und seinem minimalistischen Gesang an einige Tracks von „Distractions“ an, dem zuletzt erschienenen Album der Tindersticks von 2021.

Tindersticks öffnen ihr Archiv

Der Song steht eine Woche lang kostenfrei zum Anhören und Herunterladen zur Verfügung. Besichtigt werden kann dabei auch das neu erstellte Archiv der Gruppe, das die Geschichte der Tindersticks bis in die Details Revue passieren lässt. Ein Fest für Komplettisten und Nostalgiker.

Wie zu lesen ist, steht „Falling, The Light“ (klingt, als wäre es von einer KI für einen neuen Songtitel der Tindersticks erstellt, so präzise erinnert er an andere Songnamen der Band) nicht als Beispiel für den Sound der neuen LP. Der sei eher aufwühlend und um Verständnis ringend.

