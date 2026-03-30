TLCs Chilli: „Ich bin nicht MAGA“ – versehentlich Obama-Verschwörungstheorie geteilt

TLCs Chilli hat nach Berichten über Trump-Spenden betont, sie sei „nicht MAGA“, und sich dafür entschuldigt, versehentlich eine Michelle-Obama-Verschwörungstheorie in den sozialen Medien geteilt zu haben.

Die mit bürgerlichem Namen Rozonda Thomas bekannte Sängerin geriet dieses Wochenende gleich in zwei Kontroversen, nachdem „The Independent“ berichtet hatte, dass Chilli im Jahr 2024 über 1.000 Dollar an republiknahe Spendenorganisationen und Trumps Wiederwahl-Kampagne gespendet haben soll – darunter 340 Dollar an das Trump National Committee JFC.

Fans bemerkten daraufhin, dass Chilli auf ihrem Social-Media-Account ein Michelle-Obama-Video geteilt hatte, das unter Verschwörungstheoretikern kursiert. Am Samstag veröffentlichte sie auf Instagram ein Video-Statement, in dem sie erklärte, den Beitrag versehentlich weiterverbreitet zu haben.

Chilli erklärt sich auf Instagram

„Ich möchte zunächst eines klarstellen: Ich habe größten Respekt und tiefe Bewunderung für Michelle Obama, und ich würde niemals etwas sagen oder tun, das ihr oder irgendeiner anderen Frau gegenüber respektlos wäre – das würde ich niemals tun. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Repost passiert war, bis mich Anrufe und Nachrichten von allen Seiten erreichten, und ich bin sofort auf meine Seite gegangen, um zu sehen, was los ist“, sagte Chilli in dem Video.

„Ich bin nicht besonders versiert, was Computer angeht, also habe ich nach dem Repost-Button gesucht und gesehen, dass all diese Buttons sehr, sehr nah beieinander liegen – und offensichtlich bin ich beim Scrollen mit dem Daumen auf den Repost-Button gekommen. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass so etwas passiert war, bis all die Anrufe reinkamen.“

Chilli, die den Repost kurz darauf rückgängig machte, fügte hinzu: „Das entspricht nicht meinem Charakter. Ich habe die Obamas unterstützt. Ich habe für beide Wahlkämpfe gespendet, zweimal für ihn gestimmt und die Organisation unterstützt, die Michelle für Bewegung und Sport in Schulen ins Leben gerufen hat. Ich würde niemals etwas tun, das jemandem schadet oder verletzt. So bin ich nicht gestrickt.“

Spenden und fehlende Sorgfalt

Was die politischen Spenden betrifft, erklärte Chilli, sie habe geglaubt, Organisationen zu unterstützen, die Kriegsveteranen zugutekommen – sie habe das „Kleingedruckte nicht gelesen“. Wie sie WinRed und das Trump National Committee JFC, beide republikanisch finanziert und in den Unterlagen als Empfänger verzeichnet, mit Veteranenorganisationen verwechseln konnte, ließ sie offen.

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„Ich möchte das klarstellen: Ich bin nicht MAGA und unterstütze keines der zahlreichen Vorhaben, die dem amerikanischen Volk großen Schaden zufügen“, schrieb Chilli. „Ich habe einen Fehler gemacht, den viele machen: Ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Ich dachte, ich würde Initiativen gegen Menschenhandel und für Veteranen unterstützen – zwei Anliegen, die mir sehr am Herzen liegen, denn mein Vater ist Veteran, und jeder weiß, wie sehr ich Kinder liebe. Ich habe eine wichtige Lektion gelernt und bitte um Nachsicht, während ich mich durch all das navigiere.“

Die Turbulenzen um Chilli kamen nur wenige Tage, nachdem TLC angekündigt hatte, diesen Sommer gemeinsam mit Salt-N-Pepa und En Vogue auf die „It’s Iconic“-Tour zu gehen.