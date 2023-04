Verlosung: Chilli, Left Eye und T-Boz von TLC jetzt als „Funko“-Vinylfiguren erhältlich

Seit 1998 verwandelt der US-amerikanische Hersteller von Funko-POP!-Figurettes bekannte Musiker, Film- und Serienfiguren und allerhand andere Prominente in Sammlerstücke – und das in Form von kleinen Spielzeugfiguren mit einem überdimensional großen Kopf. Bei der neuen Serie „Vinyl Gold“ ist der Kopf in Normalgröße, die Figuren sind 5 Inch bzw. 12,7 Zentimeter groß, bestehen aus Vinyl und entstammen der Musikbranche: In dieser Serie finden sich u.a. Outkasts Big Boi und Andre3000, die Rapper Biggie Smalls und Ice Cube sowie Chilli, Left Eye und T-Boz der R’n’B-Formation TLC.

Die drei Charaktere aus dieser Serie sind bereits ausverkauft – doch ROLLING STONE hat noch drei Pakete von den Musikerinnen von TLC zu verlosen: je eines mit Chilli, eines mit Left Eye und eines mit T-Boz. Weitere Musiker:innen aus der Vinyl-Gold-Kollektion gibt es zu finden auf „funkoeurope“.

TLC: Drei R’n’B-Ikonen für die Sammlung

TLC steht als Abkürzung für T-Boz, Left Eye and Chilli bzw. „Tender Loving Care“ und war ein US-amerikanisches R&B- und Hip-Hop-Trio aus Atlanta. Es wurde im Jahr 1991 unter dem Namen „2nd Nature“ von Tionne „T-Boz“ Watkins, Lisa „Left Eye“ Lopes und Crystal Jones gegründet.

Im Jahr 2013 sorgten TLC für eine Überraschung, als sie, damals elf Jahre nach dem Tod von Lisa „Left Eye“ Lopes, ihren Hit „Waterfalls“ bei den „American Music Awards“ aufführten. Den Teil der verstorbenen Rapperin übernahm dabei die damals 24-jährige Lil Mama.

Die Figuren der Sammlung:

View this post on Instagram A post shared by opop (@opop.es)

Verlosung

ROLLING STONE verlost dreimal eine der „Funko“-Figuren. Zu erstehen gibt es Chilli, Left Eye oder T-Boz von der R’n’B-Gruppe TLC. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „TLC“ angeben. Einsendeschluss ist der 30.4.23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!