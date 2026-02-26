Songwriter Todd Snider war einzigartig. Sein Tod im November mit 59 Jahren lastet noch immer über East Nashville, wo Snider der „Rattenfänger“ der lokalen Szene war. Doch sein Einfluss reichte weit über sein kleines Stück Nashville hinaus: Er war unverzichtbar für die Szenen in Portland, Oregon, wo er geboren wurde, und in Texas, wo er einst lebte. Am Freitag, den 20. März, kommen Künstler wie Cody Canada, Amanda Shires und Hayes Carll auf Willie Nelsons Luck Ranch außerhalb von Austin zusammen, um Snider bei dem ganztägigen Konzert „Todd Snider Rules!“ zu ehren.

Neben Canada, Shires und Carll umfasst das Lineup mehr als 20 Künstler, darunter Jack Ingram, Drivin N Cryins Kevn Kinney, Aaron Lee Tasjan, Jason Boland, John Craigie, Dalton Domino, Shelby Stone, Ashleigh Flynn, Kat Hasty, Tommy Prine, Levi Snider, Garrett Boys, Emma Ogier, Caleb Martin, Dallas Burrow, Olivia Ellen Lloyd, Briscoe, Travis Roberts, Sterling Finlay und Pedal Steel Noah.

„Ich wäre nirgendwo in der Musik, wenn ich als Teenager nicht zufällig über Todd gestolpert wäre“, sagte Canada, der Frontman von Cross Canadian Ragweed, in einem Statement. „Der Coolste, der Lustigste, der Schlagfertigste. Ohne ihn klafft ein Loch in unserem Familienherzen. Danke für die Freundschaft, Kumpel.“

Tickets und Line-up

Tickets für „Todd Snider Rules!“ sind ab sofort über die Website von Luck Presents erhältlich. Einlass ist ab 14 Uhr CT.

„Was der Verlust von Todd Snider für die Musikgemeinschaft und für mich persönlich bedeutet, lässt sich kaum übertreffen“, sagte Tasjan, der Sniders letztes Album „High, Lonesome and Then Some“ co-produzierte, in einem Statement. „Über 20 Jahre lang war er mein Freund, mein Mentor und einer meiner engsten und vertrauenswürdigsten Weggefährten. Die Gelegenheit, sich mit Todds Freunden und Fans zusammenzufinden, um ihn auf der Luck Ranch zu ehren, empfinde ich als großes Glück in diesem Jahr. Ich bin sicher, dass es uns allen helfen wird, mit seiner Abwesenheit umzugehen und den Weg durch alles zu finden, was sie in uns auslöst.“

Nach Sniders Tod schlossen sich Tasjan, Elizabeth Cook und Chuck Mead – allesamt Freunde und Mitstreiter des Songwriters – dem ROLLING-STONE-Podcast „Nashville Now“ an, um über sein Vermächtnis zu sprechen und persönliche Geschichten über Snider zu teilen. Viele davon waren humorvoll, darunter eine, die Tasjan über den Moment erzählte, als Garth Brooks Sniders Originalsong „Alright Guy“ angeblich aufnehmen wollte.

Die Garth-Brooks-Anekdote

Snider machte daraus einen Gag und witzelte, er würde sich mit dem Honorar einen Pool bauen lassen. Als Brooks mit der schlechten Nachricht anrief, dass er den Song doch nicht aufnehmen werde, spielte Snider die Nummer weiter. „Er schrie sofort: ‚Hört auf zu graben! Den Pool können wir nicht bauen!’“, erzählte Tasjan. „Er liebte schlechte Nachrichten.“

„Todd Snider Rules!“ findet am Tag nach dem Luck Reunion 2026 auf Nelsons Ranch statt. Das für den 19. März geplante Lineup umfasst Trampled by Turtles, St. Vincent, James McMurtry sowie Dauergast Nelson mit seiner Family Band.