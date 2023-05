„Bird Box: Barcelona“: Teil 2 des Horror-Thrillers angekündigt – Trailer hier ansehen

Foto: Getty Images, Presley Ann, Samir Hussein, Pablo Cuadra. All rights reserved.

Mario Casas, Georgina Campbell und Diego Calva werden in „Bird Box: Barcelona“ zu sehen sein

Der Horror-Thriller „Bird Box“ mit Sandra Bullock erhält fünf Jahre nach Erscheinen einen weiteren Teil. Ein Sequel lässt noch auf sich warten, das Spin-Off erscheint aber schon mal unter dem Namen „Bird Box: Barcelona“ am 14. Juli auf Netflix. In den Hauptrollen werden u.a. Mario Casas, Georgina Campbell und Diego Calva erwartet. Regie führten David und Àlex Pastor („Carriers“, „The Last Days – 12 Wochen nach der Panik“).

Empfehlung der Redaktion Netflix-Warnung: Probiert euch bitte nicht an der „Bird-Box-Challenge“!

View this post on Instagram A post shared by Bird Box (@birdboxmovie)

„Bird Box Barcelona“: Trailer und Inhalt

Netflix hat den ersten Trailer zur Fortsetzung des Erfolgshits veröffentlicht.

Worum geht es? Eine unheimliche und unerklärliche Macht verleitet weltweit alle Menschen, die ,es‘ gesehen haben, dazu, Suizid zu begehen. Doch bis die Überlebenden der Apokalypse erkennen, wie sie die Gefahr zumindest vorerst bannen können, sterben Unzählige – auch auf den Straßen Barcelonas. In diesem chaotischen Todeskampf, in dem jeder Mensch sich selbst der Nächste ist, versucht Sebastián (Mario Casas) sich und seine Tochter Anna (Alejandra Howard) in Sicherheit zu bringen. Doch da draußen lauert eine weitaus größere Gefahr als die unbekannte Macht.

Mehr über „Bird Box“

„Bird Box – Schließe deine Augen“ ist ein Horrorthriller von Susanne Bier. Man sah in den Hauptrollen u.a. Sandra Bullock als Malorie, John Malkovich als Douglas und Machine Gun Kelly als Felix.

Der in einer postapokalyptischen Zeit angesiedelte Streifen basiert auf dem gleichnamigen Roman von Josh Malerman aus dem Jahr 2014. Der Film hat zwei Zeitebenen, die sich immer wieder abwechseln: die Ereignisse in einem Haus, in das einige Überlebende geflohen sind, und die fünf Jahre später stattfindende Reise von Malorie mit zwei Kindern.