Aerosmith: Seht hier Video-Mitschnitte ihres letztes Konzerts in New York

Am Freitag (2. August) gaben Aerosmith bekannt, dass ihre geplante Abschiedstour für September 2024 ausfallen müsse. Grund dafür seien die Stimmbandverletzung und der Kehlkopfbruch, den sich der Sänger Steven Tyler bei einem Konzert im September 2023 zugezogen hatte. Genau diese Show ist nun offiziell der letzte Gig der Rockband.

Alles über Aerosmiths letzten Auftritt

Ganz genau am 9. September betraten Aerosmith die Bühne der UBS Arena in Elmont, New York. Die Show war das dritte Konzert im Rahmen ihrer „Peace Out“-Tour und das letzte, bevor die Band die restlichen Termine aufgrund von Tylers Kehlkopfverletzung verschieben musste. Bis dato hätte keiner wissen können, dass es auch ihr allerletzter Gig bleiben würde. Wie die anderen beiden Gigs zuvor in Philadelphia und Pittsburgh startete die Show mit einer Videomontage, die die Band im Laufe ihrer Karriere zeigte. Anschließend eröffneten Aerosmith offiziell die Show mit „Back In The Saddle“ aus dem 2007 erschienenen Album „Angel Down“. Danach durften sich die anwesenden Fans über ein Live-Debüt von Rufus Thomas‘ Songs „Walking the Dog“ freuen, welches die Gruppe zwar bereits auf ihrem LP „Draw The Line“ aus dem Jahr 1977 coverten, allerdings nie zuvor live performten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Schließlich heizten Aerosmtih der Crowd mit Klassikern wie „I Don’t Want to Miss a Thing“, „Cryin’“, „Livin‘ On The Edge“, „Love in an Elevator“ und „Sweet Emotion“ ein, bis es erneut zu einer Premiere mit „Bright Light Fight“ kam. Das Stück aus ihrem „Draw The Line“-Album soll nämlich nach Angaben von „Setlist.fm“ zum ersten Mal seit 1994 von den Rock-Giganten gespielt worden sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ihre Setlist beendeten Aerosmtih tatsächlich nicht mit einem eigenen Song, sondern indem sie ein „Happy Birthday“-Ständchen anlässlich des 73. Geburtstags des Gitarristen Joe Perry gesungen haben. Passend dazu wurde auch ein riesiger Schokoladenkuchen auf die Bühne gebracht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hier die vollständige Setlist von Aerosmiths letztem Konzert:

„Back in the Saddle“

„Walking the Dog“ (Rufus-Thomas-Cover)

„Rag Doll“

„Livin’ on the Edge“

„Janie’s Got a Gun“

„No More No More“

„Cryin“

„Adam’s Apple“

„Seasons of Wither“

„Movin’ Out“

„Love in an Elevator“

„Bright Light Fright“

„I Don’t Want to Miss a Thing“

„Rats in the Cellar“

„Sweet Emotion“

„Toys in the Attic“

„Dream On“

„Walk This Way“

„Happy Birthday to You“

Aerosmith sagen Tournee ab

Nachdem die Tour-Termine ursprünglich nur nach hinten verschoben werden sollten, musste die Band sich nun eingestehen, dass sich Tylers Stimme nicht mehr ausreichend von den Beschädigungen erholen werden würde. Am Freitag (2. August) verkündeten Aerosmith über ihre Social-Media-Kanäle das komplette Tourende. Damit würden nicht nur die eigentlich geplante Tour, sondern auch jegliche Live-Shows der Band ausfallen. Aerosmiths Abschied vom Bühnenleben traf nicht nur Fans hart, auch Queen-Gitarrist Brian May zeigte sich darüber bestürzt.