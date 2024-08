Adele unterbricht Konzert in München für Olympia-Highlight

Am Samstagabend, den 3. August, kam es während Adeles Konzert in München zu einer ungewöhnlichen Unterbrechung: Die britische Sängerin zeigte das olympische 100-Meter-Finale der Frauen auf den großen Bildschirmen der Bühne. Die rund 80.000 Zuschauer:innen in der „Adele Arena“ konnten so gemeinsam das Rennen verfolgen, bei dem Julien Alfred aus St. Lucia Gold gewann.

Adeles München-Show wird zum Olympia-Event

Die Aktion wurde von Adele eingefädelt, die ein großes Interesse an den Olympischen Spielen 2024 in Paris zeigt. „Ich bin sehr aufgeregt“, sagte sie zuvor und drückte ihre Unterstützung für die amerikanische Sprinterin Sha’Carri Richardson aus, die letztlich Zweite wurde.

Das Konzert war die zweite Show von Adeles zehn Nächte umfassender Residency in München. Die für sie umgebaute Messe München, die in „Adele Arena“ umbenannt wurde, beeindruckte mit einer riesigen LED-Leinwand und einer 43.000 Quadratmeter großen Bühne. Das Publikum genoss nicht nur Adeles neue Setlist mit Hits wie „I’ll Be Waiting“ und „Chasing Pavements“, sondern auch diese einzigartige Olympia-Einspielung.

Während der Übertragung des 100-Meter-Finales, die fünf Minuten vor halb zehn begann, zog sich von der Bühne zurück und überließ den Sportlerinnen die riesige Leinwand. Diese Aktion löste gemischte Reaktionen unter den Fans aus: Einige ärgerten sich über die Unterbrechung des Gigs, während andere Adeles Begeisterung für den Sport bejubelten.

Die Szene wurde auf zahlreichen Social-Media-Plattformen wie TikTok und X geteilt und diskutiert. Einige Konzertbesucher:innen äußerten ihren Unmut über die plötzliche Unterbrechung, während andere Adeles Entscheidung lobten und ihr Engagement für den Sport als bewundernswert empfanden.

Adele stolz auf Simone Biles: „Ein Vorbild für mentale Stärke“

Die 36-Jährige ist generell ein großer Sportfan und feiert unter anderem auch die US-Turnerin Simone Biles. Biles holte bei den Olympischen Spielen in Paris erneut Goldmedaillen im Einzel- und Mannschaftsmehrkampf. Während ihrer München-Shows schwärmte Adele auch schon einmal für die Turnerin. „Habt ihr gestern auch Olympia geschaut?“, fragte sie ihr Publikum und berichtete begeistert von Biles.

Adele schätzt insbesondere den Mut der Athletin, die sich 2021 wegen mentaler Probleme von den Olympischen Spielen in Tokyo zurückzog. Viele hatten damals geglaubt, Simone Biles habe ihr Team im Stich gelassen, doch sie hörte auf ihren Körper und verhinderte möglicherweise ernsthafte Verletzungen. „Es ist wirklich ein Beweis dafür, dass man manchmal stärker und nicht schwächer ist, wenn man auf seine geistige Gesundheit achtet und sich um sie kümmert. Ich bin sehr, sehr stolz auf sie“, so Adele.

Während die Londoner Sängerin aus der Ferne die Daumen drückte, waren zahlreiche andere Promis live in den olympischen Wettkampfhalle, um die Sportler:innen zu unterstützen. Schauspieler Tom Cruise, Pop-Superstar Lady Gaga, Sängerin Ariana Grande, Model Kendall Jenner, Rapper Snoop Dogg und Tennis-Ikone Serena Williams mit ihrer Tochter feuerten die Athlet:innen vor Ort an.