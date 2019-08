Anfang der Woche kündigte die Band an, die Veröffentlichung des Titel-Tracks zu ihrem neuen Album stehe bevor. Nun ist es endlich so weit – hören Sie hier ihre erste Studioaufnahme seit 13 Jahren.

Bereits am 30. August wird „Fear Inoculum“, das erste Album seit Tool im Jahre 2006 „10.000 Days“ veröffentlichten, erscheinen. Das kündigte die Band letzte Woche über ihren offiziellen Instagram-Account an. Nun teilten die US-Metaller bereits den Titelsong für das neue Album – mit ganzen zehn Minuten Musik bieten Maynard James & Co. ihren Fans ein gebührendes Comeback. Laut Informationen der Band spielt die Nummer sieben eine wichtige Rolle auf „Fear Inoculum“. Diese war den Musikern durch Zufall (?) immer wieder während des Aufnahme-Prozesses erschienen, erklärte Gitarrist Adam Jones im Gespräch mit „Guitar World“: Als wir im Studio waren habe ich…