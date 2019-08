„Fear Inoculum“: Tool veröffentlichen ersten Song seit 13 Jahren

Name und Erscheinungsdatum sind nun ganz offiziell bestätigt – außerdem gibt es noch einen weiteren Grund zur Freude für die Fans.

Aus Vorfreude wurde über die letzten Jahre eine echte Geduldsprobe für alle Fans von Tool: Seit 2011 warten die auf ein neues Album, das immer wieder angeteasert wurde und dann doch nicht kam. Nun hat das Warten aber offiziell ein Ende. Tool: Wie heißt das neue Album und wann erscheint es? Auf Instagram kündigte die Band an, dass das neue Album am 30. August 2019 erscheinen wird. Darüber hinaus wurde dort auch schon verraten, wie das fünfte Studioalbum von Tool heißen wird. Es wird den Namen „Fear Inoculum” tragen. Als Inokulum bezeichnet man in der Medizin den als Antigen wirkenden Erregerbestandteil. https://www.instagram.com/p/B0g5SswFfSU/?utm_source=ig_embed Einige…