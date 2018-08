So erfuhr Terence Hill von Bud Spencers Tod

Bud Spencers Tod im Jahr 2016 beeinflusste die Dreharbeiten zu „Mein Name ist Somebody – Zwei Fäuste kehren zurück“ maßgeblich – das gab Terence Hill bekannt. Und das maßgeblich, obwohl der Film ohne den großen, dicken, schlagkräftigen Freund auskommen würde. „Bud lebte noch, als ich nach einem Platz für die Dreharbeiten suchte“, so Hill.

Widmung an Bud Spencer

Mit bürgerlichem Namen hieß der Schauspieler Carlo Pedersoli. Sein Kollege Terence Hill hatte sich seinen Schauspielernamen aus einer Liste erfundener Namen gewählt, die ihm Regisseur Giuseppe Colizzi gegeben haben soll, Pedersolis Pseudonym jedoch beruht auf zwei Dingen, die er zu schätzen wusste: Die Biersorte Budweiser sowie Schauspieler Spencer Tracy. Foto: WireImage, Venturelli. All rights reserved.  Fotostrecke: 10 bemerkenswerte Fakten aus dem Leben von Bud Spencer

Auch die Gegend um das spanische Almería war ein Schauplatz der Dreharbeiten. „In dieser Wüste hatte ich Bud Spencer zum ersten Mal getroffen.“ Viele schöne Erinnerungen seien in all den Jahren mit Spencer hängen geblieben, darunter auch die Szene mit der Klage beim Essen: „Du isst immer mehr als ich. Und ich bin dick und du bleibst immer so dünn“. Die Verbindung zwischen den Schauspielern war so eng, dass Hill seinen neuen Film dem verstorbenen Kollegen gewidmet hat.

Die Freundschaft sei jedoch nicht immer ganz schmerzfrei gewesen, denn die Prügelszenen verliefen nicht immer ohne Komplikationen: „Ich habe andere getroffen, und ich wurde auch getroffen. Das passiert. Man kommt dem Gesicht einfach so nahe“.