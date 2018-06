Tourforderungen Guns N’Roses: Porzellan-Klos und supersoftes Klopapier

Guns N'Roses haben einen der ersten Video-Vorboten der kommenden „30th Anniversary“-Box von „Appetite Of The Destruction“ rausgehauen.

Guns N'Roses haben einen bisher unveröffentlichten Clip zum „Appetite For The Destruction“-Track „It's So Easy“ ins Netz gestellt. Das Video wurde 1989 live im The Cathouse in Los Angeles gedreht, war aber damals nicht rechtzeitig fertig geworden. Wie das nun einmal so ist, wenn etwas liegenbleibt, wanderte der Film in einen Tresor, wo er nun von der Band zum 30. Jubiläum ihrer wohl bedeutendsten Platte noch einmal herausgeholt wird. Das Filmmaterial wurde übrigens von seinem ursprünglichen 16mm-Format digital auf 4k-Format aufgeplustert, wobei die ursprünglichen Szenen wieder mit dem Live-Material bearbeitet wurden. Dies soll dem Clip das ursprünglich beabsichtigte Feeling verleihen.…