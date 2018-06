Guns N’Roses in Gelsenkirchen: Fotos, Setlist, Videos

Die „Appetite For Destruction - Locked N' Loaded Edition (Ltd. Edt.)“ von Guns N'Roses ist ein echtes Pracht-Exemplar. Und ist für einen Pracht-Exemplar-Preis zu haben.

Am Freitag verkündeten Guns N'Roses offiziell das Reissues ihres 1987er-Meisterwerks „Appetite for Destruction“. Außerdem wird man über die neue GN'R-Homepage über die Preise der verschiedenen Editionen informiert, die am 29. Juni 2018 erscheinen. Die teuerste der fünf Editionen ist die „Appetite For Destruction - Locked N' Loaded Edition (Ltd. Edt.)“, die sich im Shop für 975 Euro erwerben lässt (ist bei z.B. Amazon – noch – nicht gelistet). Da der Preis die Höhe von 40 Euro übersteigt, entfielen immerhin die Versandkosten. Und die Versandkosten wären bei dem Gewicht der Edition sicher nicht billig gewesen. Denn die „Appetite For Destruction - Locked N'…