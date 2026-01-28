Warum Trump plötzlich so tut, als sei er gegen Waffenbesitz

Donald Trump und die Republikanische Partei predigen seit Jahren die Unantastbarkeit des zweiten Verfassungszusatzes. Und lehnen nahezu jede ernsthafte Regulierung des Rechts auf Waffenbesitz ab.

In dieser Woche haben sie erneut deutlich gemacht, dass sie keinerlei Problem damit haben, ihre Verehrung der Verfassung auszusetzen, sobald es politisch opportun ist.

Am Samstag erschossen ICE-Beamte in Minneapolis den 37-jährigen Intensivpfleger Alex Pretti, der legal eine Waffe bei sich trug, bevor Bundesbeamte ihn auf offener Straße einkesselten, entwaffneten und anschließend mehrfach auf ihn schossen.

Eskalation nach der Tötung

Unmittelbar nach der Tötung veröffentlichte das Heimatschutzministerium ein Bild von Prettis Waffe auf einem Autositz. Es behauptete, er habe beabsichtigt, „Strafverfolgungsbehörden zu massakrieren“. Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, bezeichnete Pretti als „mutmaßlichen Attentäter“. FBI-Direktor Kash Patel sagte am nächsten Morgen fälschlicherweise bei Fox News: „Man kann keine Schusswaffe, geladen, mit mehreren Magazinen zu irgendeiner Art von Protest mitbringen. So einfach ist das. Man hat kein Recht, das Gesetz zu brechen.“

Dass Pretti in den Straßen von Minneapolis eine Waffe trug, war vollständig legal. Der Polizeichef von Minneapolis, Brian O’Hara, bestätigte, dass Pretti über eine gültige Genehmigung zum Führen einer Waffe in der Öffentlichkeit verfügte. Die Trump-Regierung bemüht sich seither, weitgehend erfolglos, ICE gegen den massiven öffentlichen Protest nach der Tötung zu verteidigen. Angesichts zahlreicher Videos, die auf einen eklatanten Justizskandal hindeuten, griffen die Verantwortlichen nach der Waffe als Mittel, um Pretti die Schuld zuzuschieben.

Trumps Aussagen im Widerspruch

Am Dienstag übernahm Trump diese Argumentation. „Wissen Sie, man kann keine Waffen haben“, sagte er Reportern auf dem Rasen des Weißen Hauses. „Man kann nicht mit Waffen hereinkommen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Hören Sie, man kann nicht mit Waffen hereinkommen. Das kann man nicht tun. Aber es ist einfach ein sehr bedauerlicher Vorfall.“

Einige Stunden später wiederholte der Präsident seine Ablehnung, dass Pretti eine Waffe bei sich trug, vor Reportern in Iowa. „Er hätte ganz sicher keine Waffe tragen sollen“, sagte Trump. „Wir betrachten das als einen sehr bedauerlichen Vorfall. Mir gefällt nicht, dass er eine Waffe hatte. Mir gefällt nicht, dass er zwei voll geladene Magazine hatte. Das ist eine Menge schlimmer Dinge.“

Frühere Fälle und doppelte Maßstäbe

Die Aussagen des Präsidenten passen kaum zu seiner Verteidigung von Mark und Patricia McCloskey, dem Ehepaar aus St. Louis, das 2020 Demonstranten mit Schusswaffen bedrohte, die an ihrem Haus vorbeizogen. „Sie waren legal, die Waffen“, sagte Trump damals. Der Präsident lobte zudem Kyle Rittenhouse, der später im selben Jahr bei einem Protest in Kenosha, Wisconsin, ein halbautomatisches Gewehr mitbrachte. Und während der Unruhen zwei Menschen tötete. „Er hätte diesen Prozess nicht durchmachen müssen“, sagte Trump über den damaligen Jugendlichen, der von den Tötungsvorwürfen freigesprochen wurde.

Trumps Kritik an Pretti wegen des Tragens einer Waffe steht auch im Widerspruch zu seiner langjährigen, uneingeschränkten Unterstützung des zweiten Verfassungszusatzes. Der Präsident stellte sich wiederholt auf die Seite der Waffenindustrie. Er lehnte Regulierung ab. Selbst nach Massenerschießungen. 2022 sprach er auf der Jahrestagung der National Rifle Association in Houston. Nur wenige Tage nachdem ein Schütze 19 Schüler und zwei Lehrer an der Robb Elementary School in Uvalde, Texas, ermordet hatte. Nur wenige Hundert Kilometer entfernt.

Zweiter Verfassungszusatz nach politischem Bedarf

Trump machte Schulverwaltungen, nicht Waffen, für Schulschießereien verantwortlich und tanzte ein wenig für das Publikum, nachdem er seine Rede beendet hatte.

Trump hat sich auch nach seiner Rückkehr ins Amt im vergangenen Jahr weiterhin für das Tragen von Waffen durch Amerikaner ausgesprochen. „Ich bin dafür“, sagte er im Oval Office mit Blick auf eine mögliche Ausweitung des verdeckten Waffenführens in Washington, D.C. „Ich bin ein Mensch des zweiten Verfassungszusatzes“, fuhr er fort. „Die Menschen müssen sich selbst schützen können.“

Trump begnadigte zudem Hunderte der Randalierer, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol stürmten, um das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen – viele von ihnen trugen Waffen, darunter auch Schusswaffen. Für den Sturm auf das Kapitol wurden sie zunächst zu Haftstrafen verurteilt, die später von Trump aufgehoben wurden. Pretti wurde dieses Recht auf ein Verfahren nicht gewährt. Er bezahlte stattdessen mit seinem Leben für das angebliche Vergehen, legal eine Waffe in der Öffentlichkeit getragen zu haben, während die Regierung seine Stadt einschüchterte – auf offener Straße von einer Gruppe maskierter Bundesbeamter erschossen.