Trump-Chronik: Ein Leitfaden der faschistischen Präsidentschaft

„IMPEACHED!“ So will Trump alle Richter kleinmachen

Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus ist von einer Kampagne autokratischer, fast faschistischer Maßnahmen geprägt, die der dreisten Rhetorik seiner Kampagne in nichts nachstehen.

Der Präsident hat versucht, Kindern, die in diesem Land geboren wurden, per Dekret die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Er hat die sexuelle Identität von Millionen trans- und intersexueller Amerikaner für ungültig erklärt. Er hat einen rechtmäßigen Einwohner zur Abschiebung ins Visier genommen. Nicht wegen krimineller Handlungen, sondern wegen Aktivismus, der als den staatlichen Interessen zuwiderlaufend angesehen wird.

Zusätzlich zur rücksichtslosen Inhaftierung von US-Bürgern hat Trumps Einwanderungs- und Zollbehörde ICE angeblich Dutzende von Einwanderern ohne Papiere von der Straße „ verschwinden lassen “. Und sich geweigert, ihre Identität oder ihren Aufenthaltsort offenzulegen. Er hat Migranten, offenbar ohne ordnungsgemäßes Verfahren, in ein berüchtigtes Megagefängnis in El Salvador deportiert.

Widerspruch zu jahrzehntelangem geltendem Recht

Diese störenden Handlungen stehen im Widerspruch zu jahrzehntelangem geltendem Recht. Und haben Hunderte von Klagen provoziert. Angesichts dieser Rechtsstreitigkeiten spielt die Regierung weiter mit den unteren Bundesgerichten Katz und Maus. Manchmal missachtet sie die Anordnungen von Richtern. Und fordert sogar die Amtsenthebung von Juristen, die Urteile fällen, mit denen Trump nicht einverstanden ist.

Die Missachtung des Präsidenten für ein ordnungsgemäßes Verfahren geht mit anderen Maßnahmen einher, die für autoritäre Regime kennzeichnend sind. Etwa dem Versuch, den öffentlichen Dienst des Landes auszuhöhlen. Insbesondere durch Elon Musks sogenanntes Department of Government Efficiency (DOGE). Dazu der Einschüchterung von Universitäten. Und der Verfolgung von Journalisten, während gleichzeitig eine Kampagne greller staatlicher Propaganda gegen missliebige Gruppen verstärkt wird.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung vieler der bisher beunruhigendsten Handlungen Trumps.

UMGANG MIT MIGRANTEN

Abschiebungen: Missachtung von Gerichtsbeschlüssen

Die Regierung missachtete Mitte März einen Gerichtsbeschluss, indem sie ein Flugzeug voller Hunderter nicht verurteilter Einwanderer in ein berüchtigtes Arbeitslager mit maximaler Sicherheit in El Salvador abschob. Obwohl ihre Identität nicht bekannt gegeben wurde, bezeichnete sie Generalstaatsanwältin Pam Bondi als „Terroristen“. Viele von ihnen sind Venezolaner, die angeblich Mitglieder der Bande Tren de Aragua sind. Sie wurden abgeschoben, nachdem Trump sich auf die Kriegsvollmachten des Alien Enemies Act von 1798 berufen hatte. Zuletzt wurde diese während des Zweiten Weltkriegs eingesetzt, um die Internierung von Japanern zu ermöglichen.

Die Anwältin eines der Deportierten besteht darauf, dass ihr Mandant ein LGBTQ+-Asylbewerber mit „gutartigen“ Tätowierungen ist, der fälschlicherweise als Gangmitglied identifiziert wurde. Sie bezeichnete seine Verbannung als „ einen dunklen Moment in unserer Geschichte “. Auch die Familienangehörigen mehrerer anderer Männer, die nach El Salvador verschifft wurden, bestreiten, dass sie mit einer Gang in Verbindung stehen.

Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens

Ein Richter – alarmiert durch das Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens für die Inhaftierten – ordnete an, die Flugzeuge auf dem Weg umzukehren . Die Regierung missachtete diesen Befehl. Und behauptete später vor Gericht, dass die mündlichen Anweisungen des Richters nicht durchsetzbar seien und dass ein späterer schriftlicher Befehl zu spät gekommen sei. Die Regierung hat außerdem argumentiert, dass Trumps „Artikel II“-Exekutivbefugnisse im Zusammenhang mit Militäraktionen außerhalb des US-Territoriums – einschließlich der Verbringung von Einwanderern in ein zentralamerikanisches Gulag – außerhalb der Zuständigkeit eines Richters liegen.

Status: Während das juristische Tauziehen weitergeht, bleiben die Verbannten im Terrorismus-Gefangenenlager von El Salvador inhaftiert.

Verschwundene ICE-Häftlinge

Am 12. März gab die ICE die Festnahme von 48 Einwanderern ohne Papiere in New Mexico bekannt. Mehr als die Hälfte von ihnen war nicht vorbestraft. Laut einer Beschwerde der Landesorganisation der ACLU hat die Regierung „keine der 48 festgenommenen Personen identifiziert“. Und auch nicht offengelegt, „wo sie festgehalten werden. Ob sie Zugang zu einem Anwalt haben. Unter welchen Bedingungen sie festgehalten werden. Oder welche Behörde sie überhaupt festhält“.

Die ACLU beschreibt diese Menschen als „ gewaltsam verschwunden “. Die Behauptung ist bemerkenswert. Das „Verschwinden“ missliebiger Bevölkerungsgruppen ist ein Kennzeichen tödlicher autoritärer Regime. Darunter die von Augusto Pinochet in Chile und Francisco Franco in Spanien im letzten Jahrhundert.

Status: Die Namen und der Aufenthaltsort dieser Personen sind weiterhin unbekannt.

Verschiffung von Asylbewerbern in den Dschungel von Panama

Die Regierung schickte Mitte Februar etwa 300 Abgeschobene nach Panama. Sie waren keine Panamaer. Viele von ihnen hatten eine globale Reise aus Ländern im Nahen Osten, Afrika und Asien unternommen, um in den Vereinigten Staaten einen Flüchtlingsstatus zu beantragen. Anstatt sie an der mexikanischen Grenze zurückzuweisen, flog die Trump-Regierung sie stattdessen nach Mittelamerika, wo sich viele aus Angst vor Vergeltung weigerten, in ihre Heimatländer zurückgeführt zu werden. Mehr als 100 von ihnen wurden anschließend in ein Dschungelgefängnis in der Nähe des berüchtigten Darien Gap gebracht.

Status: Unter internationalem öffentlichem Druck wurden diese Migranten schließlich freigelassen. Sie erhielten ein 30-Tage-Visum, um die nächsten Schritte zu klären.

Guantanamo wird zum Gefangenenlager

Mit großem Tamtam belebte die Trump-Regierung eine beliebte Strategie der Regierung von George W. Bush wieder. Die Umwandlung des US-Militärstützpunkts in Guantanamo Bay, Kuba, in eine rechtlich zweifelhafte Gefängniseinrichtung für unerwünschte Personen.

Doch während Bush Gitmo als Gefängnis für irreguläre Kämpfer und hochrangige Gefangene aus dem Krieg gegen den Terror nutzte, wählte Trump die Militärbasis auf der Insel als Zwischenstation für Deportierte, die seine Regierung als „die Schlimmsten der Schlimmsten “ bezeichnete. (In Wahrheit scheinen viele von ihnen Asylsuchende oder Wirtschaftsmigranten gewesen zu sein, die ein besseres Leben suchten.)

Status: Nach einer rechtlichen Anfechtung durch die ACLU änderte die Regierung plötzlich ihren Kurs. Sie evakuierte alle inhaftierten Einwanderer aus Gitmo. Schickte sie zurück aufs Festland . Und behielt sich gleichzeitig das Recht vor, in Zukunft weitere Personen dorthin zu verbannen.

VORGEHEN GEGEN DIE MEINUNGSFREIHEIT

In einer der erschreckendsten Episoden der neuen Regierung haben die Behörden einen legalen US-Bürger wegen seiner pro-palästinensischen Aktivitäten im Rahmen des Ersten Verfassungszusatzes unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit festgenommen. Und versucht, ihn abzuschieben.

Mahmoud Khalil, ein Doktorand an der Columbia University mit einer Green Card und einer amerikanischen Ehefrau, war einer der Anführer von Studentenprotesten gegen den Krieg Israels gegen Gaza. Mitte März wurde er von der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in New York verhaftet. Und in eine Hafteinrichtung in Louisiana gebracht, wo er auf Anordnung von Außenminister Marco Rubio abgeschoben werden sollte.

Die Trump-Regierung hat nicht behauptet, Khalil habe gegen ein Gesetz verstoßen. Sondern besteht stattdessen darauf, dass seine Anwesenheit im Land „möglicherweise schwerwiegende nachteilige außenpolitische Folgen “ für die Vereinigten Staaten hat. Deshalb könne sein Aufenthaltstitel entzogen werden. In einer Erklärung bezeichnete sich Khalil selbst als „ politischen Gefangenen“.

Status: Khalils Fall liegt einem Richter in Louisiana vor. Das für seine Abschiebung angeführte Gesetz ist verfassungsrechtlich weitgehend ungeprüft. Der Fall wird mit Sicherheit vor einem Berufungsgericht landen. Die Frage ist nur, welches Gericht zuständig ist. Das erzkonservative 5. Bundesberufungsgericht, das Fälle aus Louisiana bearbeitet, wo Khalil jetzt festgehalten wird? Oder das liberalere 2. Bundesberufungsgericht in New York, wo Khalil festgenommen wurde?

VERFASSUNGSGESETZLICHE GRUNDLAGEN

An seinem ersten Tag im Amt unterzeichnete Präsident Trump eine Anordnung, die angeblich die Staatsbürgerschaft von Geburt an für Kinder beenden soll, die in den USA als Kinder von Einwanderern ohne Papiere geboren wurden. Eine Maßnahme, die im Widerspruch zu einer seit langem etablierten Auslegung des 14. Zusatzartikels sowie zu Bundesgesetzen steht.

Status: Die Anordnung wurde von mindestens drei Richtern blockiert. Was zu einer landesweiten einstweiligen Verfügung führte. Die Trump-Regierung hat kürzlich beim Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt. Und beantragt, die einstweilige Verfügung einzuschränken oder aufzuheben, damit die Anordnung in Kraft treten kann, während die Gerichte sich mit der Verfassungsfrage auseinandersetzen.

VERSUCH, EINE UNTERDRÜCKTE MINORITÄT AUSZURADIEREN

Autoritäre Regime haben schon immer unterdrückte Minderheiten ins Visier genommen, um eine breitere Unterdrückung zu erreichen. Trumps Hauptziel sind trans- und intersexuelle Amerikaner. Trump hat mindestens ein halbes Dutzend Executive Orders erlassen, die sich gegen diese sexuellen Minderheiten richten. Er behauptet entgegen der Wissenschaft, es gäbe nur zwei Geschlechter. Was eine angebliche „ biologische Wahrheit “ sei.

Trump hat Verfügungen erlassen, die transsexuellen Amerikanern den Militärdienst verbieten. Sie sollen Folgendes: Transsexuellen Sportlerinnen die Teilnahme an Mädchensportarten untersagen. Transsexuelle Gefangene in Gefängnisse des anderen Geschlechts einweisen. Geschlechtsuntypischen Amerikanern, die sich dafür entschieden haben, mit einem X (anstelle von M oder F) bezeichnet zu werden, die Verlängerung ihres Reisepasses verweigern. Die geschlechtsbejahende Behandlung von transsexuellen Minderjährigen blockieren. Und die Diskussion über geschlechtsspezifische Dysphorie in Schulen unterbinden.

Anti-Trans-Militärverordnung

Im Rahmen seines Kreuzzuges gegen Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion hat Trump auch versucht, Bundeszuschüsse für gemeinnützige Organisationen und andere Programme zu blockieren, die transsexuelle Amerikaner willkommen heißen oder ihnen helfen.

Status: Trans-Amerikaner haben eine Reihe von Klagen eingereicht, in denen sie die diskriminierende Behandlung durch die Bundesregierung anprangern. Einige medizinische Einrichtungen, die nicht an Trumps Exekutivorder gebunden sind, haben sich dennoch daran gehalten und die geschlechtsspezifische Versorgung minderjähriger Patienten eingestellt. Mehrere Richter haben angeordnet, dass transsexuelle weibliche Gefangene nicht in Männergefängnisse überführt werden dürfen. Aber es gibt Berichte, dass solche Überführungen dennoch stattfinden. Am 18. März blockierte ein Bundesrichter das Inkrafttreten von Trumps Anti-Trans-Militärverordnung.

STREICHUNG VON MITTELN FÜR DIE HOCHSCHULBILDUNG

Die Trump-Regierung hat eine Kampagne gestartet, um die Finanzierung der Hochschulbildung anzugreifen. Sie hat ein Exempel an der Columbia University statuiert. Und ihr Zuschüsse in Höhe von etwa 400 Millionen US-Dollar gestrichen. Offenbar als Strafe dafür, dass sie bei der Niederschlagung pro-palästinensischer Studentenproteste, die die Regierung als antisemitisch einstuft, nicht noch härter durchgegriffen hat.

Durch die Verwaltung von Zuschüssen der National Institutes of Health versuchte die Trump-Regierung auch, eine umfassende staatliche Streichung der Mittel für Forschungsuniversitäten zu erreichen. Unterdessen hat die Trump-Regierung unter der Leitung eines ehemaligen Pro-Wrestling-Managers, der jetzt das Bildungsministerium leitet, die Belegschaft dieses Ministeriums halbiert. Was die effektive Verwaltung der staatlichen Studienbeihilfen gefährdet.

Status: Die umfassenden NIH-Finanzierungskürzungen wurden dank einer gerichtlichen Anordnung ausgesetzt. Aber Forschungsuniversitäten sind bereits dabei, den Gürtel enger zu schnallen. So hat beispielsweise die medizinische Fakultät der University of Massachusetts Praktika für Doktoranden gestrichen. Und die Johns Hopkins University hat fast 2.000 Stellen abgebaut.

VERSCHWINDENDE VIELFALT (UND GESCHICHTE)

Kritiker verspotten Trumps Kampagne gegen „Vielfalt, Gleichheit und Inklusion“ als eine Initiative im Sinne der Neo-Segregation. Die Regierung hat in der Tat die Anforderungen abgeschafft, dass Auftragnehmer des Bundes über integrierte Arbeitsplätze verfügen müssen. Trump hat auch die führenden weiblichen und schwarzen Führungskräfte der Streitkräfte entlassen.

Darüber hinaus entfernen Bundesbehörden Erwähnungen von Minderheiten von ihren offiziellen Websites. Das Stonewall-Denkmal des Bundes entfernte Erwähnungen von Transpersonen in der Bewegung für Schwulenrechte, die jetzt offiziell nur noch als „LGB“ bekannt ist. Materialien, die Navajo-Code-Talker feiern – Helden des Zweiten Weltkriegs, die die Japaner in die Irre führten und den Beweis erbrachten, dass Amerikas Stärke in seiner Vielfalt liegt – wurden von Militär-Websites entfernt. Die Webseite des Pentagons über einen Empfänger der Black Medal of Honor, der für seinen Heldenmut in Vietnam gefeiert wurde, wurde kurzzeitig entfernt. Wobei ein Teil der URL in „deimedal-of-honor“ geändert wurde.

Status: Der öffentliche Druck hat die Regierung in gewisser Weise dazu gebracht, weniger rassistisch und sexistisch zu sein. Das Pentagon hat beispielsweise Schulungsmaterialien wiederhergestellt, in denen die Tuskegee Airmen und weibliche Fliegerinnen, die als WASPs bekannt sind, gewürdigt werden.

FASHY STATE MEDIA

Die Trump-Regierung nimmt erwartungsgemäß eine feindliche Haltung gegenüber der freien Presse Amerikas ein, die Trump seit langem mit dem stalinistischen Begriff „Feinde des Volkes“ verhöhnt. Trump hat die Associated Press aus seinen Briefings geworfen. Weil sie sich geweigert hat, Trumps nationalistische Umbenennung des Golfs von Mexiko in „Golf von Amerika“ als AP-Stil für ein globales Publikum zu übernehmen.

Führende Medien wie The New York Times, NBC News und NPR wurden aus den Arbeitsräumen im Pentagon ausgeschlossen. Außerdem hat die Regierung Abonnements für Publikationen wie Politico und Reuters in allen Behörden gekündigt.

Mitte März hat die Regierung auch versucht, regierungsgeführte journalistische Medien wie Voice of America zu schließen. Deren Sendungen sind manchmal die einzigen nichtstaatlichen Medien, die in autokratischen ausländischen Regimen verfügbar sind.

„ASMR : Illegaler Abschiebeflug für Ausländer“.

Unterdessen hat das Social-Media-Team des Weißen Hauses eine dunkle Wendung genommen. Es veröffentlicht regelmäßig Videos von Migranten in Gewahrsam. Darunter eines mit dem Geräusch von Fesseln, die für einen Abschiebeflug vorbereitet werden, und der Bildunterschrift: „ ASMR : Illegaler Abschiebeflug für Ausländer“. Ein anderes zeigte den musikalischen Overdub von Semisonics „Closing Time“ und den Text: „ Du musst nicht nach Hause gehen. Aber du kannst nicht hier bleiben .“ (Die Band stellte klar , dass sie die Verwendung ihrer Musik nicht „genehmigt oder gutheißt“.)

Am beunruhigendsten ist vielleicht, dass Trump ein aufwendiges Video veröffentlichte, in dem die Abgeschobenen bei ihrer Ankunft in El Salvador von den Behörden in Empfang genommen werden. Das grelle Filmmaterial zelebriert die harte Taktik maskierter Wachen. Sie führen die Ankömmlinge im Gänsemarsch aus einem Flugzeug und rasieren ihnen dann die Köpfe und Bärte ab.

„Lustige Videos“

Trumps Sprecherin Karoline Leavitt ermutigte Einwanderer ohne Papiere, die in den Vereinigten Staaten bleiben, sich selbst abzuschieben. Um zu vermeiden, in einem zukünftigen „ lustigen Video “ zu erscheinen. Die Regierung gibt außerdem 200 Millionen Dollar für Anzeigen aus, in denen Zuschauer ohne gültige Papiere aufgefordert werden, das Land zu verlassen. Und in denen dem lieben Führer Trump für sein hartes Vorgehen gegen Einwanderer gedankt wird.