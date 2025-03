Trump will Bidens Begnadigungen via Social Media rückgängig machen

Präsident Donald Trump versucht, die präventiven Begnadigungen aufzuheben, die er Mitgliedern des Komitees vom 6. Januar gewährt hatte, und die er angeblich strafrechtlich verfolgen möchte.

„Die Begnadigungen, die der verschlafene Joe Biden dem Ausschuss für politische Schläger und vielen anderen gewährt hat, erkläre ich hiermit für NICHTIG, FREI UND OHNE WEITERE WIRKUNG“, schrieb Trump in den frühen Morgenstunden des Montags auf Truth Social.

Der Präsident versucht, seine Social-Media-Proklamation zu rechtfertigen. Er behauptet, dass die von Biden erlassenen Begnadigungen ungültig seien, weil „er sie mit einem Kugelschreiber geschrieben hat“. Die Anschuldigung basiert auf viralen, aber unbegründeten Behauptungen in den sozialen Medien, die die Heritage Foundation aufgestellt hatte.

Die „Causa Kugelschreiber“

Diese behauptete, sie habe eine Reihe von Bidens Unterschriften analysiert. Und festgestellt, dass sie identisch seien. Unabhängig von Bidens angeblicher Verwendung eines Kugelschreibers (das Präsidenten seit Thomas Jeffersons Amtszeit verwenden) ist die Begnadigungsbefugnis eines Präsidenten praktisch unbestritten. Und es gibt keine verfassungsrechtliche Bestimmung, die es zukünftigen Präsidenten erlaubt, von ihren Vorgängern erlassene Begnadigungen zu widerrufen.

Trump behauptete ferner, dass Biden die Begnadigungen, die er den Mitgliedern des Jan. 6-Komitees – darunter Senator Adam Schiff (D-Calif.), den Abgeordneten Jamie Raskin (D-Md.) und Pete Augilar (D-Calif.) sowie den ehemaligen Abgeordneten Liz Cheney (R-Wyo.) und Adam Kinzinger (R-Ill.) – gewährt hatte, nicht nur „nicht unterzeichnet“ habe. Sondern „noch wichtiger: Er wusste nichts davon!“

„Hexenjagd“ gegen Trump

„Die erforderlichen Begnadigungsdokumente hat man Biden weder erklärt noch hat er sie genehmigt“, fügte Trump hinzu. „Er wusste nichts über sie. Und die Personen, die davon wussten, haben möglicherweise ein Verbrechen begangen. Daher sollten diejenigen im Ausschuss voll und ganz verstehen, dass sie Gegenstand einer Untersuchung auf höchster Ebene sind. Es geht um diejenigen, die ALLE Beweise, die sie während ihrer zweijährigen Hexenjagd gegen mich und viele andere unschuldige Menschen erhalten haben, vernichtet und gelöscht haben.“

Bei der Abfassung des Beitrags hat der Präsident – absichtlich oder unabsichtlich – genau hervorgehoben, warum den Mitgliedern des Ausschusses überhaupt eine präventive Begnadigung gewährt wurde. Er hat schon lange gesagt, dass gegen die Ausschussmitglieder ermittelt werden muss ( oder schlimmer ). Und sie grundlos der Kriminalität beschuldigt, während er allgemein mit Vergeltungsmaßnahmen gegen diejenigen droht, die er als seine politischen Feinde ansieht.

Nach Trumps Wahlsieg im vergangenen November erließ Biden eine rekordverdächtige Welle von Umwandlungen und Begnadigungen. Hauptsächlich für Personen, die wegen gewaltfreier Drogendelikte verurteilt wurden. Biden erließ auch eine Reihe von Begnadigungen , um hochrangige Gesetzgeber und Mitglieder seiner Regierung zu schützen. Die laufen Gefahr , von der Trump-Regierung wegen der verschiedenen Rechtsfälle und Strafverfolgungen, die zwischen seinen beiden Amtszeiten gegen Trump erhoben wurden, für Vergeltungsmaßnahmen herausgegriffen zu werden.

Trump wütend

„Dies sind außergewöhnliche Umstände. Ich kann nicht guten Gewissens nichts tun“, schrieb Biden in einer Erklärung, in der er die Begnadigungen ankündigte. „Grundlose und politisch motivierte Ermittlungen haben verheerende Auswirkungen auf das Leben. Auf die Sicherheit und die finanzielle Absicherung der betroffenen Personen und ihrer Familien.“

„Die Erteilung dieser Begnadigungen sollte nicht als Anerkennung dafür missverstanden werden, dass eine Person an einem Fehlverhalten beteiligt war. Noch sollte die Annahme als Schuldeingeständnis für eine Straftat missverstanden werden.“

Trump war wütend. Er hatte wiederholt angedeutet oder offen gedroht , diejenigen strafrechtlich zu verfolgen und sogar hinzurichten , denen Biden Schutz gewährt hatte. Am Montag ging Trump so weit, zu behaupten, dass die Begnadigten „wahrscheinlich für die Dokumente verantwortlich waren, die in ihrem Namen ohne das Wissen oder die Zustimmung des schlechtesten Präsidenten in der Geschichte unseres Landes unterzeichnet wurden“.