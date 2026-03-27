Armeesekretär wurde laut Bericht gesagt, Trump wolle nicht neben schwarzer Offizierin stehen

Donald Trump ist dafür bekannt, schwärmerisch zu erzählen, dass die Militärs, mit denen er als Präsident zu tun hat, direkt aus dem „Casting“ kämen. In seinem Film scheinen Schwarze Frauen allerdings keine Rolle zu spielen – das legt zumindest ein Bericht nahe, den die „New York Times“ am Freitag veröffentlichte.

Verteidigungsminister Pete Hegseth hat jüngst die Beförderung von vier Armeeobersten zu Einsterngeneralen blockiert, wie die „Times“ berichtet. Zwei der gestrichenen Offiziere sind Schwarz, die anderen beiden sind Frauen. Hegseth führt seit Längerem einen Feldzug gegen „woke“ Diversity-Initiativen im Militär und hat seit seiner Übernahme des Pentagons eine Reihe ungewöhnlicher Maßnahmen gegen People of Color und Frauen ergriffen. Hegseth soll Armeesekretär Daniel Driscoll massiv unter Druck gesetzt haben, die vier Namen von der Beförderungsliste zu streichen – Driscoll weigerte sich jedoch und verteidigte die Offiziere als qualifiziert.

Die „Times“ beleuchtet außerdem einen Vorfall vom vergangenen Sommer: Hegseths Stabschef Ricky Buria war demnach verärgert, weil Driscoll Generalmajor Antoinette Gant, eine Schwarze Frau, zur Leiterin des Military District of Washington ernannt hatte. Die Beförderung hätte bedeutet, dass Gant bei Zeremonien auf dem Nationalfriedhof Arlington an Trumps Seite gestanden hätte. Buria soll Driscoll daraufhin mitgeteilt haben, Trump wolle bei Militärveranstaltungen nicht neben einer schwarzen Offizierin stehen – die „Times“ beruft sich dabei auf drei aktuelle und ehemalige Beamte, die mit dem Vorgang vertraut sind.

Driscoll alarmiert Weißes Haus

Driscoll war bestürzt und wandte sich an einen ranghohen Beamten des Weißen Hauses – der ihm bestätigte, Trump wolle tatsächlich nicht neben einer Schwarzen Frau gesehen werden.

Buria bestritt, dass dieses Gespräch stattgefunden habe, und bezeichnete die Vorwürfe in einer Textnachricht an die „Times“ als „falsches Washingtoner Klatschgespräch“.

Dass Hegseth die Beförderung Schwarzer und weiblicher Offiziere torpediert, überrascht kaum: Er hat seit Jahren lautstark gegen DEI im Militär gewettert und sich in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen, dass Frauen in Kampfeinsätzen dienen. Kurz nach Trumps Wahlsieg forderte Hegseth die Entlassung des damaligen Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, Charles Brown – einem Schwarzen –, mit der Begründung, wer „in irgendetwas mit diesem DEI-Woke-Scheiß verwickelt“ sei, müsse gehen. Trump entließ Brown kurz nach seinem Amtsantritt einige Monate später.

Hegseths Pentagon und DEI

Hegseths Pentagon hat seitdem eine „zurückhaltende Linie“ bei der Kommunikation zum Juneteenth angeordnet, Gedenkseiten für Schwarze, Latino- und weibliche Soldaten von der Website des Nationalfriedhofs Arlington gelöscht, Inhalte zu Jackie Robinsons Militärdienst und den Tuskegee Airmen entfernt (und anschließend wiederhergestellt) sowie ein Förderprogramm gestrichen, das sicherstellen sollte, dass alle Offiziere unabhängig von Rasse oder Geschlecht Zugang zu Führungspositionen erhalten.

Hegseth hat sich außerdem darüber mokiert, „fette Soldaten“ ertragen zu müssen – ganz im Sinne von Trumps ausgeprägtem Faible für Optik. Dass der Präsident offenbar nicht neben einer Schwarzen Offizierin fotografiert werden will, ist nicht das erste Mal, dass ihm vorgeworfen wird, nur bestimmte Arten von Soldaten an seiner Seite dulden zu wollen. „The Atlantic“ berichtete 2020, er habe nicht gewollt, dass versehrte Veteranen an einer Militärparade teilnehmen, die er 2018 von Generälen organisieren ließ. Peter Baker von der „Times“ und Susan Glasser vom „New Yorker“ schilderten den Vorfall in ihrem 2024 erschienenen Buch „The Divider“ im Detail: Trump habe dem damaligen Stabschef John Kelly, einem pensionierten General, gesagt, er wolle „keine verwundeten Typen in der Parade“ – das „sehe nicht gut aus für mich“.