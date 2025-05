Trump ignoriert Gericht – schickt asiatische Einwanderer in den Südsudan

Trump gibt Millionen an Steuergeldern an die Familie einer am 6. Januar getöteten Randaliererin

Ein Berufungsgericht hatte es abgelehnt , eine einstweilige Verfügung aufzuheben. Diese Verfügung sollte die Regierung von Donald Trump daran hindern, Nichtstaatsangehörige ohne ordentliches Verfahren in „Drittstaaten“ – also Länder, die nicht ihr Herkunftsland sind – abzuschieben. Bedenken hinsichtlich Verfolgung, Folter und Tod konnte das Gericht nicht geltend gemacht werden. Und nun soll die Trump-Regierung wenige Tage später gegen diese gerichtliche Anordnung verstoßen haben.

Berufungsgericht stärkt gerichtliche Anordnung gegen Abschiebung

Zwei Männer, die ursprünglich aus Myanmar und Vietnam stammen und sich in US- Einwanderungshaft befanden, haben die Behörden laut Angaben ihrer Anwälte in den vom Krieg zerrütteten Südsudan abgeschoben. Das berichtete Politico . Ihre Anwälte gaben an, dass sie am Montagabend eine Mitteilung über die Abschiebungspläne erhalten hätten. Und dass sie am Dienstagmorgen zusammen mit zehn weiteren Abgeschobenen in einem Flugzeug saßen.

Abschiebung trotz Gerichtsurteil: Fallbeispiel Südsudan

Anfang dieses Monats, wie Rolling Stone berichtete , bereitete die Trump-Regierung den Einsatz eines Militärflugzeugs vor. Um Einwanderer nach Libyen zu fliegen. Das alles, bevor Richter Brian Murphy klarstellte, dass dies gegen seine gerichtliche Anordnung verstoßen würde. Anwälte der National Immigration Litigation Alliance, des Northwest Immigrant Rights Project und von Human Rights warnten , dass „laotische, vietnamesische und philippinische“ Einwanderer, die die Einwanderungs- und Zollbehörde in Texas festhält, „auf ihre Abschiebung nach Libyen vorbereitet werden. Einem Land, das für seine Menschenrechtsverletzungen, insbesondere gegenüber Migranten, berüchtigt ist“.

Fall N.M.: Verletzung der Gerichtsanordnung durch Sprachbarriere

Die Anwälte des burmesischen Mannes sagten laut Politico, dass er ursprünglich auf einem Flug nach Libyen sein sollte, bevor man den Plan aufgrund der Medienberichterstattung und rechtlicher Prüfungen aufgab. Die Anwälte sagten auch, dass der Mann, der in den Gerichtsunterlagen als N.M. identifiziert wurde, die Benachrichtigung über die Abschiebung nach Südsudan nur auf Englisch erhalten habe. Was gegen die vorherige Anordnung von Richter Murphy verstößt, da N.M. nur über begrenzte Englischkenntnisse verfügt.