Trump gibt Millionen an Steuergeldern an die Familie einer am 6. Januar getöteten Randaliererin

Die Trump-Regierung hat Berichten zufolge zugestimmt, der Familie von Ashli Babbitt – einer am 6. Januar von der Capitol Police erschossenen Randaliererin, die versucht hatte, in die Lobby des Sprechers des Repräsentantenhauses einzudringen – 5 Millionen Dollar zu zahlen, um eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung beizulegen.

Ursprung der Klage wegen widerrechtlicher Tötung

Laut Quellen, die mit der Washington Post gesprochen haben, hat die Trump-Regierung die Klage wegen widerrechtlicher Tötung in Höhe von 30 Millionen Dollar beigelegt. Eingereicht hatte sie im vergangenen Jahr die rechte Aktivistengruppe Judicial Watch im Namen von Babbitts Ehemann. Die Einigung wurde zwar Anfang dieses Monats erzielt. Die endgültige Summe war jedoch bisher nicht bekannt. Laut der Post wird etwa ein Drittel der Vergleichssumme für Anwaltskosten und Entschädigungen für die beteiligten konservativen Gruppen, darunter Judicial Watch, verwendet.

Dieser Schritt ist eine deutliche Kehrtwende gegenüber der bisherigen Haltung des Justizministeriums zu den Schüssen, die es nach einer Untersuchung des Todes von Babbitt während der Biden-Regierung für gerechtfertigt erklärt hatte. In einer Erklärung gegenüber CBS News sagte der Chef der Capitol Police, Tom Manger, er habe seinen Mitarbeitern mitgeteilt, er sei „äußerst enttäuscht“. Und „nicht einverstanden mit der Entscheidung des Justizministeriums , diese Klage beizulegen“.

Justizministerium schwenkt um – ein Bruch mit der Biden-Ära

Laut einer Kopie der E-Mail, die der Post vorliegt, schrieb Manger: „Im Jahr 2021 erklärte das Justizministerium, dass es keine Beweise dafür gebe, dass die Strafverfolgungsbehörden gegen das Gesetz verstoßen hätten. Nach einer gründlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass es sich um einen gerechtfertigten Schuss handelte. Diese Einigung sendet eine abschreckende Botschaft an die Strafverfolgungsbeamten in unserem ganzen Land. Insbesondere an diejenigen, die wie wir eine Schutzaufgabe haben.“

Frühere Einschätzung: Kein Fehlverhalten durch die Polizei

Babbitts Tod wurde zu einem Brennpunkt für die MAGA-Rechten, als der Präsident und seine Verbündeten versuchten, den gewaltsamen Angriff auf das Kapitol als patriotische Demonstration besorgter Bürger oder – wie der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson und andere behaupteten – als Fall von unrechtmäßiger Verfolgung friedlicher Schaulustiger darzustellen.

Trumps Märtyrerkult – Babbitt als Heldin der MAGA-Bewegung

Nach seiner Rückkehr ins Amt legte Präsident Donald Trump Wert darauf, die Randalierer vom 6. Januar zu belohnen, die er als Märtyrer seiner politischen Bewegung hochjubelte. In einer seiner ersten Amtshandlungen als Präsident begnadigte Trump über 1.600 Personen, die wegen Straftaten im Zusammenhang mit dem Angriff auf das Kapitol verurteilt worden waren. Darunter auch gewalttätige Straftäter . Der Anführer der Proud Boys, Enrique Tarrio, und der Gründer der Oath Keepers, Stewart Rhodes, die beide lange Haftstrafen wegen aufrührerischer Verschwörung verbüßten, wurden ebenfalls aus der Verantwortung entlassen .

In einem Interview mit dem rechtsgerichteten Fernsehsender Newsamax im März sagte Trump dem Moderator Greg Kelly, er werde sich mit der Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen die Regierung, die nächstes Jahr vor Gericht kommen sollte, „befassen“.

Von Randaliererin zur Symbolfigur für Trump

„Ich bin ein großer Fan von Ashli Babbitt“, sagte der Präsident. „Ashli Babbitt war eine wirklich gute Person, die ein großer MAGA-Fan und Trump-Fan war. Und sie stand unschuldig da. Man sagt sogar, sie habe versucht, die Menge zurückzuhalten. Und ein Mann hat ihr etwas Unvorstellbares angetan, als er sie erschoss. Ich finde das schändlich. Ich werde mich darum kümmern.“

Donald Trumps Umgang mit dem 6. Januar

Videos, die am 6. Januar aufgenommen wurden, zeigen Babbitt und eine Gruppe von Randalierern, die versuchen, durch ein zerbrochenes Fenster in die Lobby des Sprechers zu kriechen. Die Lobby des Sprechers grenzt an den Plenarsaal des Repräsentantenhauses, aus dem die Polizei versuchte, die Abgeordneten zu evakuieren. Babbitt wurde von einem Polizisten des Kapitols in den Hals geschossen. Zuvor hatte sie Berichten zufolge mehrere Aufforderungen der Polizei, zurückzutreten, ignoriert. Sie starb nach der Einlieferung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Bewertung des tödlichen Einsatzes durch Behörden