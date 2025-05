Neil Young attackiert Trump: „Ich habe keine Angst vor dir. Und der Rest von uns auch nicht“

Trump gibt Millionen an Steuergeldern an die Familie einer am 6. Januar getöteten Randaliererin

Donald Trump s unerbittliche Praxis, Streit mit Musikern zu suchen, hat es ihm ermöglicht, die Aufmerksamkeit abzulenken. Und wichtigere Diskussionen über das Versagen seiner Regierung zu verschleiern. Seine jüngsten Tiraden richteten sich gegen Bruce Springsteen und Taylor Swift. A ber Neil Young hat genug von seinen Ablenkungsmanövern. Wenn es einen Kampf zu führen gibt, dann nicht gegen Musiker.

Trumps Konflikte mit Musikern als Ablenkungsstrategie

„ Bruce und Tausende von Musikern denken, dass du Amerika ruinierst. Kümmere dich nur lieber darum, statt um die sterbenden Kinder in Gaza“, schrieb Young auf seiner Website Neil Young Archives . „Das ist dein Problem. Ich habe keine Angst vor dir. Und der Rest von uns auch nicht. Du hast die FEMA geschlossen, als wir sie am dringendsten brauchten. Das ist dein Problem, Trump. HÖR AUF, DARÜBER NACHZUDENKEN, WAS ROCKER SAGEN. Denken Sie darüber nach, wie Sie Amerika aus dem Chaos retten können, das Sie angerichtet haben. Taylor Swift hat recht. Bruce auch. Sie wissen, wie ich darüber denke.“

Neil Youngs Angst vor US-Rückkehr nach Europatour

Im vergangenen Monat kritisierte Young Trump in einem separaten Beitrag für seine unsinnige Einwanderungspolitik. Obwohl er die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, befürchtet der Musiker, dass ihm nach seiner bevorstehenden Europatournee aufgrund seiner offenen Kritik an der Regierung die Wiedereinreise in die USA verweigert werden könnte. Youngs Frau, Daryl Hannah, erinnerte kürzlich daran , in welchem Ausmaß die erste Trump-Regierung angeblich versucht habe, ihn während seines Einbürgerungsgesprächs „fertigzumachen“.

Gerichtsurteile ignoriert: Trump-Regierung und Migration

Seine Sorge um seine Tournee ist nicht weit hergeholt. Die Trump-Regierung hat wiederholt gerichtliche Anordnungen missachtet, die ein ordnungsgemäßes Verfahren für Migranten vorschreiben. Und ist sogar so weit gegangen, US-Bürger auszuweisen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Trump eine eklatante Missachtung der Einhaltung der Verfassung an den Tag legt.

Weitere öffentliche Statements von Neil Young

„Du bist mehr um dich selbst besorgt als um AMERIKA. Wach auf, Trump“, fuhr Young fort. „Erinnerst du dich, was das Weiße Haus ist? 86/47??? Ist es das, woran du denkst? Du vergisst deine eigentliche Aufgabe. Du arbeitest für uns. Wach auf, Republikaner! Dieser Typ ist außer Kontrolle. Wir brauchen einen richtigen Präsidenten!!“

Solidarität vieler Künstler gegen Trump

Young unterzeichnete den Beitrag mit „und viele andere“, um symbolisch die Legionen von Künstlern zusammenzubringen, die sich gegen Trump und seine gefährliche Politik stellen.