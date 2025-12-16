Donald Trumps Rob-Reiner-Spott macht Konservativen Bauchschmerzen

Die Reaktion auf den Tod des berühmten Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele Singer, die angeblich in ihrem Haus in Los Angeles von ihrem Sohn Nick ermordet wurden, fiel größtenteils in nationale Trauer um den Mann hinter Filmen wie „Die Braut des Prinzen“, „This Is Spinal Tap“ und „Harry & Sally“.

Konservative Distanzierung und erste Reaktionen

Das Motiv für die Morde ist noch nicht geklärt, aber einige Konservative – viele von ihnen wissen um Reiners frühere Kritik an Präsident Donald Trump und seine Verbindungen zu prominenten Persönlichkeiten der Demokratischen Partei – betonten schnell, dass sie niemals auf seinem Grab tanzen würden, weil sie mit seiner Politik nicht einverstanden sind.

„Man wird keine Menschen aus dem rechten Lager sehen, die den schrecklichen Mord an Rob Reiner und seiner Frau feiern. Vergleichen Sie das mit der Reaktion der Linken auf den Mord an Charlie Kirk“, schrieb der Pizzagate Verschwörungstheoretiker Jack Posobiec in den sozialen Medien. Mehrere andere Konservative veröffentlichten ähnliche Beiträge.

„Die Liberalen suchen verzweifelt nach einem prominenten Konservativen, der sich über den Tod von Rob Reiner und seiner Frau lustig macht“, schrieb der MAGA-Kommentator Gunter Eagleman.

Ist Präsident Trump prominent genug?

Trump schrieb am Montag (15. Dezember) auf Truth Social, dass Reiner wegen „der Wut, die er bei anderen durch seine massive, unnachgiebige und unheilbare Erkrankung an einer geistig lähmenden Krankheit namens TRUMP DERANGEMENT SYNDROME, manchmal auch als TDS bezeichnet, ausgelöst hat“, getötet wurde.

„Er war dafür bekannt, dass er Menschen mit seiner rasenden Besessenheit von Präsident Donald J. Trump in den Wahnsinn trieb, wobei seine offensichtliche Paranoia neue Höhen erreichte, als die Trump-Regierung alle Ziele und Erwartungen an Größe übertraf und mit dem Goldenen Zeitalter Amerikas vor uns, vielleicht wie nie zuvor“, fügte Trump hinzu. „Mögen Rob und Michele in Frieden ruhen.“

Trump verstärkte seine Äußerungen später am Montag und sagte Reportern im Oval Office, dass Reiner „gestört“ und „sehr schlecht für unser Land“ sei.

Orientierungslosigkeit im rechten Lager

Trump ist natürlich die erste Person, an der sich die konservative Bewegung orientiert, um einzuschätzen, wie sie zu etwas stehen soll. Der Beitrag des Präsidenten über Reiner war jedoch so verabscheuungswürdig, dass die Rechte nicht sicher war, wie sie weiter vorgehen sollte.

Einige, wie Posobiec, begannen hastig, eine Verteidigung für Trumps Beitrag zu formulieren. „Rob Reiner forderte, Trump wegen Lügen ins Gefängnis zu stecken. Kein Wunder, dass Trump das gesagt hat“, schrieb Posobiec neben mehreren Reposts von Videos und Inhalten, die die frühere Kritik des Regisseurs am Präsidenten hervorhoben.

Eagleman teilte einen Screenshot von Trumps Post, zitierte jedoch nur „Mögen Rob und Michele in Frieden ruhen“, als wäre es aufrichtig gemeint, und ignorierte dabei den Inhalt des Posts.

Der konservative Kolumnist Kurt Schlichter behauptete in einigen Beiträgen zunächst, dass er nur „entsetzte Konservative“ gesehen habe, und forderte die Menschen dann auf, wegen Trumps Äußerungen „MEHR ZU WEINEN“.

Laura Loomer, die Trump seit seiner Wiederwahl berät, schrieb, Reiner sei „ein Verlierer“. „Natürlich war auch sein Sohn ein Verlierer, er wurde drogenabhängig und soll seine Eltern ermordet haben“, fuhr sie fort und fügte zur Verstärkung einen gefälschten, anti-Trump-Tweet von Reiner bei. „Es sieht so aus, als hätte Rob mehr Zeit mit der Erziehung seiner Kinder verbringen und weniger Zeit damit verbringen sollen, russische Verschwörungstheorien über Präsident Trump zu verbreiten. Ich stehe hinter Präsident Trump.“

Der Fall Charlie Kirk und öffentliche Repression

Indem sie das Schreckgespenst Kirk heraufbeschworen, lenkten die Konservativen auch erneut die Aufmerksamkeit auf ihre rachsüchtigen öffentlichen Repressionen gegen alle, die es wagten, Kirk nach seiner Ermordung im September zu kritisieren. Viele Amerikaner, die sich nach der Schießerei negativ über Kirk äußerten, wurden von ihren Arbeitsplätzen entlassen.

Eine Untersuchung von Reuters ergab, dass mindestens 600 Menschen wegen ihrer Kommentare zu Kirk „von ihren Arbeitgebern entlassen, suspendiert, unter Untersuchung gestellt oder diszipliniert“ wurden. Zumindest einige auf der rechten Seite erkannten, dass Trumps Kommentare nach einer so intensiven Kampagne der öffentlichen Stigmatisierung von Kirks Kritikern – gelinde gesagt – einen schlechten Eindruck machten.

„Wir können die Linke nicht dafür kritisieren, dass sie Charlies Ermordung feiert, aber darüber lachen, weil es ein ‚gemeiner Tweet‘ ist“, schrieb die MAGA-Influencerin Brilyn Hollyhand. „Eine Siegesrunde drehen, wenn ein Kritiker getötet wird? So verliert man die Generation Z und die Unabhängigen. Wir können nicht auf einem Podest sitzen und die Linke verurteilen, aber dies normalisieren.“

Schweigen im Kongress – und wenige Ausnahmen

Die Republikaner im Kongress schwiegen größtenteils. Die wenigen, die stolz sind und bereits mit Trump hadern, äußerten sich am deutlichsten.

„Dies ist eine Familientragödie, es geht nicht um Politik oder politische Feinde“, antwortete die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), eine kürzlich bekehrte Trump-Kritikerin, auf den Beitrag des Präsidenten auf X. „Viele Familien haben mit einem Familienmitglied zu tun, das unter Drogenabhängigkeit und psychischen Problemen leidet. Das ist unglaublich schwierig und sollte mit Empathie begegnet werden, besonders wenn es mit Mord endet“, fügte sie hinzu.

Greene hat Recht, aber das hinderte sie und praktisch alle Republikaner der MAGA-Bewegung nicht daran, die Suchtprobleme von Hunter, dem Sohn des ehemaligen Präsidenten Joe Biden, als Knüppel gegen den ehemaligen Präsidenten einzusetzen. Etwas, worüber man nachdenken sollte, während Greene ihren Versuch einer Neupositionierung fortsetzt.

Offene Kritik an Trump

Der langjährige Trump-Kritiker Thomas Massie (R-Ky.) schrieb als Antwort auf Trumps Beitrag: „Unabhängig davon, wie man zu Rob Reiner stand, ist dies eine unangemessene und respektlose Äußerung über einen Mann, der gerade brutal ermordet wurde. Ich vermute, meine gewählten GOP-Kollegen, der Vizepräsident und die Mitarbeiter des Weißen Hauses werden dies einfach ignorieren, weil sie Angst haben? Ich fordere jeden auf, dies zu verteidigen.“

Einige andere Republikaner fanden es in sich, den Präsidenten sanft zu tadeln. „Diese Aussage ist falsch“, schrieb der Abgeordnete Mike Lawler (R-N.Y.) auf X. „Unabhängig von den politischen Ansichten sollte niemand Gewalt ausgesetzt sein, geschweige denn durch die Hand seines eigenen Sohnes. Es ist eine schreckliche Tragödie, die bei jedem in unserem Land Mitgefühl und Anteilnahme hervorrufen sollte, Punkt.“

Der Abgeordnete Don Bacon (R-Neb.), der diesen Sommer bekannt gab, dass er in einem Wahlbezirk, der 2026 voraussichtlich an die Demokraten fallen wird, nicht zur Wiederwahl antreten wird, sagte gegenüber Axios, dass der Beitrag „nicht präsidentenwürdig“ sei. Das Paar wurde erstochen. Die meisten Amerikaner erwarten mehr und Besseres von unserem Präsidenten.“

Medienreaktionen und Rechtfertigungen

Andere Influencer und Kommentatoren, darunter Piers Morgan, Radiomoderator Erick Erickson und Social-Media-Influencer Sage Steele, kritisierten den Präsidenten dafür, dass er heuchlerisch sei und Reiners Tod für seine eigenen Zwecke instrumentalisiert habe.

Greg Gutfeld versuchte am Montagabend bei Fox News unbeholfen, sich mit Trumps Äußerungen auseinanderzusetzen. „Er wurde darum gebeten, hat es aber nicht getan“, sagte der Moderator, als ein Diskussionsteilnehmer äußerte, er hoffe, dass der Präsident sich korrigiere. „Man muss nicht immer alles mögen, was er sagt. In meinem Filter steht Trump immer für Worte statt Taten. Ich muss nicht mögen, was er sagt. Tatsächlich kann ich hassen, was er sagt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er denkt: Dieser Typ hat mich mit Hitler verglichen, er hat mich ins Visier genommen, ich mag ihn nicht.“

„Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich sagen: ‚Es tut mir leid, dass er tot ist‘“, fügte Gutfeld hinzu.

Verteidigung um jeden Preis

Natürlich wird es immer Leute geben, die die abscheulichsten Taten des Präsidenten vehement verteidigen, auch wenn sie sich weiterhin als spirituelle Führer innerhalb der konservativen Bewegung brandmarken.

„Präsident Trump ist nicht unecht genug, um seine erbittertsten Hasser zu loben (gut über sie zu sprechen)“, schrieb Pastor Darrell Scott, der sich selbst als „langjährigen“ Freund und Berater des Präsidenten bezeichnet. „Er hat gesagt, was er gesagt hat, und es ist, wie es ist.“

Das ist wahr.