MAGA reagiert auf Trumps Iran-Angriffe: „Absolut ekelhaft und böse“

Führende Figuren der Make America Great Again-Bewegung – darunter die ehemalige republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, Kommentator Tucker Carlson, der Verschwörungstheoretiker Alex Jones und der berüchtigte Manosphere-Influencer Andrew Tate – sind wütend auf Donald Trump wegen der Militärschläge gegen Iran, die in der Nacht auf Samstag begannen.

Tucker Carlson, der erst vergangene Woche das Weiße Haus besucht hatte, sagte gegenüber Jonathan Karl von ABC News, die Entscheidung, Iran anzugreifen, sei „absolut ekelhaft und böse“.

Taylor Greene schrieb am Samstag auf X: „Die Trump-Administration hat tatsächlich in einer Umfrage gefragt, wie viele Opfer die Wähler in einem Krieg mit Iran akzeptieren würden??? Wie wäre es mit NULL, ihr Haufen kranker Scheißlügner. Wir haben für America First und NULL Kriege gestimmt.“

Greene und Carlson in Rage

„Das ist herzzerreißend und tragisch. Und wie viele weitere Unschuldige werden noch sterben?“, schrieb sie in einem weiteren Post. „Was ist mit unseren eigenen Soldaten? Das ist nicht das, was MAGA sein sollte. Schande!“

Taylor Greene, die im Januar aus dem Kongress ausgeschieden ist, liegt seit längerem im Clinch mit dem Präsidenten – wegen seiner außenpolitischen Entscheidungen und der mangelnden Transparenz bei den Epstein-Akten.

Auch Republikaner im Kongress melden sich kritisch zu Wort. „Ich bin gegen diesen Krieg. Das ist kein ‚America First’“, schrieb der republikanische Abgeordnete Thomas Massie auf X. „Wenn der Kongress wieder zusammenkommt, werde ich mit [dem demokratischen Abgeordneten Ro Khanna] zusammenarbeiten, um eine Abstimmung im Kongress über den Krieg mit Iran zu erzwingen. Die Verfassung verlangt eine Abstimmung, und Ihr Abgeordneter muss klar positioniert sein – dafür oder dagegen.“

Rand Paul gegen Präsidialkrieg

Der republikanische Senator Rand Paul schrieb in sozialen Medien: „Die Verfassung hat dem Kongress aus gutem Grund die Macht übertragen, Krieg zu erklären oder einzuleiten – um Krieg unwahrscheinlicher zu machen … Wie bei jedem Krieg ist mein erster und reinster Impuls, amerikanischen Soldaten Sicherheit und Erfolg bei ihrer Mission zu wünschen. Aber mein Amtseid gilt der Verfassung, und so muss ich mit sorgfältiger Überlegung einen weiteren Präsidialkrieg ablehnen.“

„Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Iran in den kommenden Tagen und Wochen terroristische Schläferzellen innerhalb der Vereinigten Staaten aktivieren wird“, schrieb Jones auf X. „Trumps RIESIGES Glücksspiel beschleunigt die Welt auf einen nuklearen Weltkrieg zu.“

„Warum sollte ein Krieg mit Iran irgendjemanden in Amerika nützen?“, sagte Tate.

Nick Fuentes fleht Trump an

Der rechtsextreme Influencer Nick Fuentes wandte sich auf X direkt an Trump: „@realDonaldTrump KEIN KRIEG MIT IRAN. ISRAEL ZIEHT UNS IN DEN KRIEG. AMERICA FIRST.“

Die USA und Israel begannen ohne Zustimmung des Kongresses mit der Bombardierung Irans – im Rahmen einer Operation mit dem Namen „Epic Fury“. Der Präsident kündigte die „großen Kampfhandlungen“, die er als „massiv und andauernd“ bezeichnete, in einem Video auf Truth Social an. Er forderte das iranische Volk auf, „eure Regierung zu übernehmen“, sobald die Angriffe abgeschlossen seien. „Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen“, sagte er.

Trump verfolgt die Operation nicht vom Weißen Haus aus, sondern von Mar-a-Lago, seinem Privatclub in Palm Beach, Florida – genau wie im vergangenen Monat, als die USA den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro festnahmen.

Experten warnen vor langem Konflikt

Die Redaktion der „New York Times“ bezeichnete Trumps Vorgehen als „leichtfertig“.

Iran hat mit Gegenschlägen in der gesamten Nahostregion reagiert und dabei Dubai, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Bahrain ins Visier genommen, wo ein iranischer Marschflugkörper einen US-Marinestützpunkt traf. Die USA und ihre Verbündeten haben viele der Vergeltungsangriffe abgefangen.

Experten haben gewarnt, ein Krieg mit Iran könne zu einem langwierigen Konflikt führen, da Iran über ein umfangreiches und vielfältiges Raketenarsenal verfügt, mit dem mehrere US-Militärbasen in der Region erreicht werden können.