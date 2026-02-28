Jack White zerlegt Iran-Angriff von Trump, dem Mann mit der Truckermütze

Kurz nachdem die USA die Operation Epic Fury gegen den Iran gestartet hatten, meldete sich Jack White in den sozialen Medien zu Wort – mit scharfer Kritik an Donald Trumps Kriegserklärung und dem heuchlerischen Friedenskurs des Präsidenten.

„Liebt ihr es nicht, wie er einem Land den Krieg erklärt, während er einen Trucker-Hat mit ‚USA‘ drauf trägt?“, schrieb White am Samstag in den sozialen Medien – begleitet von einem Bild aus Trumps Videobotschaft, in der dieser die gemeinsame Militäroperation gegen den Iran ankündigte.

„Behold the leader of the ‚Board of Peace’“, legte White nach. „Für die nächste Kriegserklärung, donny – darf ich vorschlagen, die Füße auf dem Resolute Desk zu haben, einen Big Mac zu essen, im Samt-Trainingsanzug?“

Venezuelas, Grönlands, Irans – alles egal?

White wies außerdem darauf hin, dass Trump trotz seiner verzweifelten Versuche, einen Friedensnobelpreis zu bekommen, gegenüber anderen Ländern regelmäßig aggressiv auftritt. „Venezuela, Grönland, Iran, Kuba – was ist der Unterschied, oder?“, schrieb White.

„Don jr. und barron müssen nicht kämpfen oder sterben, nur die Kinder anderer Leute, also… invade und bombt drauflos! Neuanmeldungen für den ‚board of peace‘ ab einer Milliarde Dollar! Könnt ihr glauben, dass donny noch keinen echten Friedensnobelpreis bekommen hat? Unfair! Vielleicht kriegt er einen in seiner dritten Amtszeit.“

Der Rocker gehörte zu den ersten Künstlern, die sich in den Stunden nach Trumps Ankündigung der Militärkampagne gegen die „sehr böse, radikale Diktatur“ im Iran öffentlich zu Operation Epic Fury äußerten.

Trumps Worte zum Militäreinsatz

„Das iranische Regime will töten“, sagte Trump am Samstag. „Das Leben mutiger amerikanischer Helden könnte verloren gehen, und es könnte Opfer geben. Das passiert im Krieg oft, aber wir tun dies nicht für jetzt. Wir tun dies für die Zukunft, und es ist eine noble Mission.“

White prangert Trump regelmäßig in den sozialen Medien an – zuletzt kritisierte er den Präsidenten für seinen rassistischen Social-Media-Post gegen die Obamas.

Im vergangenen Monat zog White über Trump her, nachdem der Präsident eine ausgedehnte Pressekonferenz im Weißen Haus abgehalten hatte, bei der er die Erfolge seines ersten Amtsjahres pries. Im Dezember rechnete der Musiker mit dem Präsidenten für dessen unmenschliche Reaktion auf den Tod von Rob Reiner ab.