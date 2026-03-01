Krieg ist Frieden: Trumps Regimewechsel-Schwenk

Während amerikanische und israelische Raketen auf Teheran niedergehen und als Ziel offiziell Regimewechsel ausgegeben wird, dürfte jedem, der der offensichtlich absurden Idee von „Donald der Friedenstaube“ aufgesessen ist, Amerika werde seine Endloskriege beenden, eine blutige Variante von Reue heimsuchen.

Es war von Anfang an Bullshit. Aber genau das hat das Trump-Team mit Nachdruck verkauft. Man nehme den Tweet des menschlichen Alptraums Stephen Miller wenige Tage vor der Wahl: „Kamala = WWIII. Trump = Peace.“

Das Trump-Team liest George Orwells „1984“ wie eine Bedienungsanleitung – kein Wunder also, dass „Krieg Frieden ist“. Die Untergrabung der NATO und die Demontage amerikanischer Allianzen zugunsten einer „Recht des Stärkeren“-Außenpolitik, exekutiert von einer sykophantischen Kakistokratie, ist eine Garantie für noch mehr Krieg inmitten autokratischer Machtgriffe weltweit – garniert mit korruptem Günstlingskapitalismus, der von dem Chaos profitiert.

Wer Trump glaubte, trägt Mitschuld

Wer Trump gewählt und ihm geglaubt hat, trägt dafür Mitverantwortung. Das gilt auch für selbsternannte palästinensische Friedensaktivisten, die Biden und Harris für das schlimmstmögliche aller Szenarien hielten und gar nicht erst wählen gingen. Zweifellos werden wir Proteste gegen die unschuldigen Opfer dieser Angriffe erleben – aber ich hätte weit mehr Verständnis für diese Leute, wenn man sie auch gegen die geschätzte 20.000 bis 30.000 iranischen Leben demonstrieren sehen würde, die mörderische Mullahs allein in den vergangenen Monaten ausgelöscht haben.

Die Islamische Republik Iran ist von Anfang an despotisch und gefährlich gewesen. Das iranische Volk wird seit Jahrzehnten unterdrückt und ihm werden grundlegende Freiheiten verweigert. Doch dies ist ein extremes Beispiel für einen Krieg nach Wahl. Die amerikanischen Militärschläge gegen Irans Atomwaffenanlage im vergangenen Jahr waren gerechtfertigt, weil dem Iran eine Atomwaffe nicht anvertraut werden kann. Das stimmt. Aber die vielgepriesene vollständige Vernichtung dieser Anlagen ist offenbar nicht eingetreten – zumindest lautet so die Rechtfertigung für diesen Krieg.

Und man vergesse nicht: Es war Trump, der die USA aus einem Obama-zeitigen Abkommen zur Verhinderung der iranischen Atomwaffenentwicklung herausgezogen hat – mit dem absurden Argument, der unvollkommene Anti-Atom-Deal müsse gesprengt werden, um den Iran am Bau einer Bombe zu hindern. Irans anschließende Fortschritte in Richtung Bombe lieferten dann die Begründung für diese Angriffe. Das ist ein selbstverschuldeter Ausnahmezustand. Frieden ist Krieg, Krieg ist Frieden.

Man hat Mitleid mit den willfährigen Naivlingen im Kongress, die sich eingeredet haben, Trump verdiene den Friedensnobelpreis. Sie werden sich wohl damit herausreden, er wäre friedlich geblieben, hätte er die Auszeichnung bekommen. Jetzt wird das als mahnendes Beispiel dafür gelten, was passiert, wenn man nicht kriecht. Der selbsternannte Vorsitzende des Vorstands des Friedens hat den Frieden inzwischen satt. Während Rand Paul bewundernswert konsequent bleibt, dreht Lindsey Graham Pirouetten durch den Senatssaal, und der lahme Speaker Mike Johnson ist nicht in der Lage, die verfassungsrechtlichen Grundprinzipien der Gewaltenteilung zu vertreten – geschweige denn eine Kriegsermächtigung einzufordern.

Regimewechsel ohne Plan

Wer sich von der Operation Epstein Distraction bereits überwältigt fühlt, kann sich auf die unvermeidliche nächste Krise gefasst machen: Regimewechsel ohne Plan für die Nachfolge. Genau das hat die Trump-Administration in Venezuela gemacht – sie entführte den sozialistischen Diktator Maduro, ließ sein Regime aber im Gegenzug für Rohölzugang bestehen. Die Opposition befindet sich weiterhin im Exil, und ihre Anführerin María Corina Machado übergab Trump ihren Friedensnobelpreis im Tausch gegen buchstäblich nichts.

Eine der klaren Lehren der Geschichte lautet: Wer den Frieden nicht gewinnt, gewinnt auch den Krieg nicht. Die Saudis und ihre sunnitischen Verbündeten werden die USA gegen den Iran unterstützen, weil sie die schiitischen Iraner hassen (die übrigens keine Araber sind) – aber jenseits der Beseitigung des iranischen Regimes scheinen die Pläne für Nachfolge und Stabilisierung noch offen zu sein. Und angesichts von Trumps Unfähigkeit, sich auf irgendetwas zu konzentrieren, das über sein unmittelbares Eigeninteresse hinausgeht, ist mit soliden Plänen kaum zu rechnen.

Vielleicht kommt eine Führungspersönlichkeit aus dem Untergrundwiderstand; vielleicht ist es der Sohn des Schahs, der wie viele Diaspora-Mitglieder in den USA auf eine Restauration wartet. Das Positive: Der Iran hat eine große Geschichte und eine reiche persische Kultur. Die Islamisten repräsentieren nicht das gesamte iranische Volk – und haben es nie getan.

Doch der Weg nach vorne wird bestenfalls chaotisch sein. Er erfordert konzentrierte Anstrengung und zivilgesellschaftliches Engagement – nicht bloß eine öffentliche Einladung an private Investoren aus dem Mar-a-Lago-Mitgliederkreis. Wenn die Vereinigten Staaten jetzt Diktatoren entführen und töten, ohne direkt provoziert worden zu sein, schafft das einen gefährlichen Präzedenzfall, der sich rächen wird – nachdem er Amerikas moralische Autorität in der Welt demoliert hat.

Die Folgen des Karawanenmachens

Es sind die unvorhergesehenen Effekte, die Kaskaden von Konsequenzen, die sich nicht immer im Voraus planen lassen, die die meisten verantwortungsvollen Staatsmänner dazu bringen, den Frieden zu wahren. Doch Trump hat die Sorglosigkeit eines reichen Rüpels, der sich aus jedem Schlamassel herauskaufen oder -bluffen kann. Er ist ein Schwindler, der in seinen Anhängern seinen ultimativen Abnehmer gefunden hat – Menschen, die sich einreden, ein reflexartiger Lügner sei der einzige Mann mit dem Mut, die Wahrheit zu sagen.

Das vielleicht prominenteste Beispiel ist der Vizepräsident selbst – ein kluger Mann, der Trump vor nicht allzu langer Zeit noch mit Hitler und einer tödlichen Droge verglichen hatte, sich dann aber einredete, sein Karrierestreben verlange eine abrupte Kehrtwende. Schließlich unterstützte er Trump vor weniger als zwei Jahren mit dieser todernsten Kolumne unter dem Titel „Trumps beste Außenpolitik? Keinen einzigen Krieg anfangen“ und erklärte darin: „Er hat meine Unterstützung für 2024, weil ich weiß, dass er keine Amerikaner leichtfertig ins Ausland in den Kampf schicken wird.“