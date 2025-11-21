Jimmy Kimmel schlägt Trump mit seinen eigenen Waffen: „Quiet, piggy“

Jimmy Kimmel hat in seinem Monolog am Donnerstag (20. November) Donald Trump direkt angesprochen, nachdem dieser ABC in einem Beitrag auf Truth Social (erneut) aufgefordert hatte, den Late-Night-Moderator zu entlassen.

„Meine Frau kommt aus dem Badezimmer. Sie hat ihr Handy dabei. Sie sagt: ‚Trump hat getwittert, dass du wieder entlassen werden solltest‘“, erzählte Kimmel. „Ich sagte: ‚Oh.‘ Dann ging ich nach unten und machte Bagels für die Kinder.“

Der Moderator las dem Publikum den Social-Media-Beitrag des Präsidenten vor und fragte dann: „Ich bin der Faulpelz?“ Er fuhr fort: „Er hat das um 00:49 Uhr gepostet – 11 Minuten nach Ende der Sendung an der Ostküste. Das ist nett. Er sieht uns live. Hallo, Herr Präsident! Danke, dass Sie uns im Fernsehen sehen und nicht auf YouTube. Wir wissen das zu schätzen. Ironischerweise sind es Zuschauer wie Sie, die uns auf Sendung halten.“

„Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren, wie oft der Präsident gefordert hat, mich aus dem Programm zu nehmen“, fuhr er fort. „Was für ein empfindlicher Mensch, dieser Mann. Alle fünf Wochen dreht er durch und will, dass ich gefeuert werde.“

„Sie haben das schon einmal versucht. Sie haben im September versucht, mich feuern zu lassen, aber es hat nicht funktioniert, Herr Präsident“, sagte Kimmel, bevor er Trump einen Vorschlag machte. „Wie wäre es damit: Ich gehe, wenn Sie gehen, einverstanden? Wir werden ein Team sein. Lassen Sie uns gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten wie Butch Cassidy und Sundance Kid.“

Er beendete seine Botschaft an den Präsidenten mit den Worten: „Bis dahin, wenn ich mir einen Ausdruck von Ihnen ausleihen darf: Quiet, piggy.“

Was es mit der Beleidigung auf sich hat

Trumps erneuter Aufruf, Kimmel aus dem Programm zu nehmen, kam, nachdem der Moderator ausführlich über den anhaltenden Zusammenbruch des Präsidenten wegen der Jeffrey-Epstein-Akten berichtet hatte. Trump unterzeichnete am Mittwoch (19. November) ein Gesetz, das das Justizministerium anweist, Dokumente über den verstorbenen verurteilten Sexualstraftäter freizugeben, obwohl er versucht hatte, das Gesetz zu verhindern. Der Präsident schien zunehmend verunsichert zu sein, als das Thema angesprochen wurde, und sagte letzte Woche zu einer Reporterin in der Air Force One: „Ruhe, Schweinchen“, als sie ihn nach seinen Verbindungen zu Epstein fragte.

„Das Justizministerium hat 30 Tage Zeit, um die Akten freizugeben, was für ein sehr frohes Weihnachtsfest sorgen wird“, witzelte Kimmel am Donnerstagabend. „Ich habe eine Vorhersage für die nächsten 30 Tage: Ich denke, wir werden Trump einige der verrücktesten Aktionen erleben sehen, die er je gemacht hat.“