Trump beschimpft Republikaner beim chaotischen Senatstreffen als „Verrückten“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Dem Kongress gelang es diese Woche kurzzeitig, seinen gewohnten Stillstand zu durchbrechen: Der Senat einigte sich auf ein parteiübergreifendes Gesetz zur Senkung der Wohnkosten. Die Vorlage schien einen reibungslosen Weg durch das Repräsentantenhaus und auf den Schreibtisch von Donald Trump zu nehmen – der nach einer Reihe peinlicher und unpopulärer Fehlentscheidungen dringend einen legislativen Erfolg braucht.

Doch nur wenige Stunden vor der geplanten Unterzeichnungszeremonie blies Trump den ersten Sieg seiner Partei seit Monaten kurzerhand ab. Er werde das Gesetz erst unterzeichnen, wenn der Senat den unbeliebten und wahlpolitisch toxischen SAVE Act verabschiedet habe.

„Die heutige Pressekonferenz und Unterzeichnung zum Thema Wohnen wird hiermit abgesagt, bis wir den dringend benötigten SAVE AMERICA ACT verabschiedet haben, den ich als nationalen Notstand betrachte“, schrieb Trump am Mittwochnachmittag auf Truth Social.

Was ist der SAVE Act?

Der SAVE Act – kurz für „Safeguard American Voter Eligibility Act“ – ist ein weitreichendes Wahlrechtsreformpaket, das, sofern es in Kraft träte, die Wählerregistrierungen von Millionen Amerikanern sofort nichtig machen würde, indem es zum Nachweis der Staatsbürgerschaft bei der Registrierung verpflichtet. Außerdem würde es Wähler zur Vorlage eines Lichtbildausweises an der Urne zwingen und haltlosen Klagen gegen lokale Wahlbehörden wegen angeblicher Verstöße gegen die strengen Anforderungen des Gesetzes Tür und Tor öffnen.

Trump drängt die Republikaner seit Längerem, die Vorlage durchzupeitschen – in dem Versuch, das Wählerregister mitten in einem Wahljahr buchstäblich neu zu sortieren, in dem die Republikaner mit deutlichen Verlusten rechnen müssen. Abgeordnete stehen dem Manöver naturgemäß skeptisch gegenüber, das ohnehin eine Klagewelle auslösen dürfte. Die für eine Abstimmung im Senat nötigen 60 Stimmen hat der Präsident bei Weitem nicht zusammenbekommen – und auch seine Forderung, die Filibuster-Regel abzuschaffen, stößt auf taube Ohren.

Jetzt sabotiert er ein parteiübergreifendes Gesetz, das nicht nur tatsächlich eine Chance gehabt hätte, sondern das die Wohnkostenkrise – zumindest in Teilen – angegangen wäre.

Warnung von Elizabeth Warren

„Das zeigt mir, dass Donald Trump die finanzielle Belastung amerikanischer Familien schlicht nicht interessiert. Das ist derselbe Mann, der gesagt hat, Bezahlbarkeit sei ein Wort, das die Demokraten erfunden haben. Bezahlbarkeit sei eine Lüge“, sagte Senatorin Elizabeth Warren (D-Mass.), die federführende demokratische Mitautorin des Gesetzentwurfs im Senat, gegenüber MS NOW über Trumps Torpedierung der Vorlage. „Er hat gesagt, er liebt die Inflation. Ja, das tut er. Ihm sind die hohen Preise für Millionen Menschen in diesem Land egal. Was ihm nicht egal ist: Donald Trump – und sonst nichts. Darum geht es bei der heutigen Absage der Unterzeichnungszeremonie.“

Selbst Republikaner scheinen über den plötzlichen Schwenk des Präsidenten aufgebracht – viele hatten offenbar gehofft, im laufenden Wahlkampf mit dem Gesetz punkten zu können. „In Trumps erster Amtszeit haben wir Ansätze davon gesehen, aber noch nie in meinem Leben habe ich einen Präsidenten erlebt, der so gezielt versucht, seiner eigenen Partei die Mehrheiten zu nehmen“, sagte ein namentlich nicht genannter hochrangiger republikanischer Senatsmitarbeiter gegenüber Journalisten.

Gegenüber Punchbowl News schilderte ein GOP-Senator eine explosive „Dampfablassrunde“ gegen den Präsidenten, die beim nicht öffentlichen Mittagessen stattfand, das Trump auf dem Capitol Hill beiwohnte. Berichten aus dem Raum zufolge lieferte sich Senator Bill Cassidy (R-La.), der seine Wiederwahl gegen einen von Trump unterstützten Gegenkandidaten in der Vorwahl verloren hatte, einen handfesten Schreikampf mit dem Präsidenten – Trump soll ihn daraufhin als „Verrückten“ bezeichnet haben, wie CNN berichtete.

Cassidy gegen Trump

„Er hat die Stimme erhoben. Ich habe die Beherrschung verloren. Das war nicht angemessen. Das Irische in mir – aber ich habe seinen Ton und seine Lautstärke erwidert“, sagte Cassidy über den Vorfall. „Ich stehe für das amerikanische Volk ein, auch wenn ich dabei mit dem Präsidenten spreche“, fügte er hinzu.

Auslöser des Streits waren Berichten zufolge Fragen zu einer nicht bindenden Senatsentschließung vom Dienstag, die Trumps Krieg gegen den Iran rügte. Cassidy erklärte Journalisten, er habe Trump nach der Dauer des Krieges und dessen öffentlichen Aussagen dazu befragt. „Es sollte vier Wochen dauern, es dauert jetzt vier Monate. Unsere ursprünglichen Ziele wurden nicht erreicht. Und ich will wissen, was vor sich geht. Er mochte meine Kommentare nicht besonders“, so der Senator. Anwesende Abgeordnete berichteten CBS News, Trump habe den GOP-Senatoren erklärt, die Abstimmung vom Dienstag habe ihn „untergraben“. Den Gefallen schien er nun zurückzugeben, indem er das Wohnkostengesetz platzen ließ.

Cassidy stellte sich Trump direkt entgegen – andere Republikaner scheinen den Präsidenten lieber in seiner eigenen Falle tappen zu lassen. „Wenn Sie die Stimmen nicht haben, Herr Präsident, dann haben Sie sie nicht“, sagte Senatorin Lisa Murkowski (R-Alaska) gegenüber Reportern. „Ich frage mich, ob er, selbst wenn wir den SAVE Act morgen verabschieden würden, nicht einen weiteren Vorwand finden würde – denn was er eigentlich will, ist, glaube ich, dass wir den Filibuster abschaffen. Und dafür werde ich meine Zustimmung sicher nicht geben.“

Republikanische Kritik wächst

Senatorin Susan Collins (R-Maine), die ihren langjährigen Sitz gegen den demokratischen Herausforderer Graham Platner verteidigen muss, erklärte gegenüber Reportern, Trumps Schachzug „ergibt keinen Sinn“.

„Dieses Gesetz hat in Repräsentantenhaus und Senat sehr starke parteiübergreifende Unterstützung. Der Hauptautor ist ein republikanischer Senator, und es spricht ein Problem an, das viele amerikanische Familien betrifft, für die die Wohnkosten eine enorme Belastung darstellen“, fügte sie hinzu.

Während die republikanischen Senatoren ihrem Ärger Luft machen, ist House Leader Mike Johnson (R-La.) bereit, seine Rolle als Lieblings-Schoßhund des Präsidenten wieder aufzunehmen. Am Mittwoch deutete Johnson an, er erwäge, den SAVE Act durch ein kommendes Reconciliation-Gesetz durch den Kongress zu drücken – ein Verfahren, das die im Senat erforderliche 60-Stimmen-Mehrheit möglicherweise umgehen würde.

Johnsons nächster Schachzug

„Die Hausrepublikaner werden ein Reconciliation-Gesetz zusammenstellen, Reconciliation 3.0, das das beinhalten wird“, sinnierte Johnson.

Gewaltenteilung? War da was.