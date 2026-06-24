Trump behauptet, er habe die kalifornische Gouverneurswahl erfolgreich manipuliert

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Donald Trump besuchte am Dienstag ein Mack-Trucks-Werk in Pennsylvania und tat dort, was er in nahezu jeder seiner Reden tut: Er wetterte gegen angeblich gefälschte Wahlen. Besonders beschäftigte ihn, was Anfang des Monats in Kalifornien passiert war – wo der Republikaner Spencer Pratt in Los Angeles den Einzug in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt verpasst hatte.

„Hey, haben die den Pratt reingelegt? Er lag vorne und plötzlich hat er verloren“, wunderte sich Trump, bevor er schilderte, wie Pratt aus dem Rennen fiel, während der Staat nach dem Wahltag weiter auszählte. „Ich sagte: Die haben die Wahl manipuliert.“

Steve Hilton, der republikanische Gouverneurskandidat, schaffte es hingegen doch in die Hauptwahl. Trump zufolge ist der einzige Grund dafür, dass er nach Pratts Niederlage beim U.S. Attorney intervenierte.

Trumps Anruf beim U.S. Attorney

„Ich rief den sehr mächtigen, sehr guten U.S. Attorney in Kalifornien an und sagte: ‚Tu mir einen Gefallen – die versuchen, auch diese Wahl zu stehlen.’“, erklärte Trump mit Blick auf die Vorwahl zum Gouverneursamt. „Er hätte definitiv verloren“, fügte er über Hilton hinzu. „Etwa eine Stunde nach dem Anruf hieß es: ‚Meine Damen und Herren, Mr. Hilton hat gewonnen.‘ Hätte ich diesen Anruf nicht gemacht, würde Steve Hilton die Wahl jetzt von zu Hause aus verfolgen.“

Hilton und der Demokrat Xavier Becerra zogen in die Hauptwahl ein: Becerra erhielt 28,1 Prozent der Stimmen, Hilton 24,7 Prozent. Der demokratische Milliardär Tom Steyer schied mit 22,8 Prozent auf dem dritten Platz aus.

Trump claims that Steve Hilton advanced in the California gubernatorial election only after he called a US Attorney and demanded the state stop „rigging“ the race pic.twitter.com/oFRwjTdvBR — Aaron Rupar (@atrupar) June 23, 2026

Welchen U.S. Attorney Trump angerufen haben will, um – seiner Darstellung nach – eine Manipulation gegen Hilton zu verhindern, ist unklar. Bill Essayli, ein Republikaner, ist U.S. Attorney für den Central District of California, der Los Angeles abdeckt. (Der Central District of California reagierte auf eine Anfrage des ROLLING STONE zunächst nicht.)

Nicht der erste Einmischungsversuch

Ein Anruf beim U.S. Attorney, um Hilton ins Ziel zu bringen, wäre nicht das erste Mal, dass Trump telefonisch in eine Wahl eingreift. Berüchtigt ist sein Anruf beim georgischen Secretary of State Brad Raffensperger, dem er auftrug, die nötigen Stimmen zu „finden“, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia von Joe Biden auf Trump umzukehren – Teil seiner umfassenderen Kampagne, Bidens Wahlsieg zu kippen.

Für diesen Anruf bei Raffensperger wurde Trump schließlich angeklagt; der Staat Georgia warf ihm die Anstiftung zur Verletzung des Amtseids durch einen Amtsträger vor. Trump hat den Anruf stets verteidigt und ihn als „perfekt“ bezeichnet.