George Clooney kontert, nachdem Donald Trump seine französische Staatsbürgerschaft verspottet

George Clooney hat auf Kritik von Donald Trump reagiert, nachdem dieser den Schauspieler und seine Frau Amal Clooney wegen ihrer französischen Staatsbürgerschaft angegriffen hatte.

Trumps Angriff auf Truth Social

Trump wetterte auf Truth Social, nachdem die Nachricht Anfang der Woche bekannt geworden war, und schrieb:

„George und Amal Clooney, zwei der schlechtesten politischen Prognostiker aller Zeiten, sind offiziell Bürger Frankreichs geworden – eines Landes, das sich leider mitten in einer schweren Kriminalitätskrise befindet, verursacht durch den absolut schrecklichen Umgang mit Einwanderung, ganz ähnlich wie bei uns unter dem verschlafenen Joe Biden.“

Der Präsident fuhr fort:

„Erinnert ihr euch, wie Clooney nach der inzwischen berüchtigten Debatte Joe bei einer Spendengala fallen ließ, nur um sich dann hinter einen weiteren brillanten Kandidaten zu stellen, Jamala(K!), die jetzt mit den schlechtesten Gouverneuren des Landes darum kämpft, wer die Demokraten in ihre zukünftige Niederlage führen darf – inklusive Tim Waltz und Gavin Newscum. Clooney bekam mehr Aufmerksamkeit für Politik als für seine sehr wenigen und völlig mittelmäßigen Filme. Er war überhaupt kein Filmstar, nur ein durchschnittlicher Typ, der sich ständig über gesunden Menschenverstand in der Politik beschwerte. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!“

Clooneys sarkastische Antwort

In einem Statement gegenüber „The Hollywood Reporter“ antwortete Clooney: „Ich stimme dem amtierenden Präsidenten vollkommen zu. Wir müssen Amerika wieder groß machen. Wir fangen im November damit an.“

Anfang dieser Woche bestätigte das französische Justizministerium, dass die Familie Clooney ihre Einbürgerungsurkunden erhalten hat. Die offiziellen Dokumente wurden am Wochenende veröffentlicht. George Clooney behält seine amerikanische Staatsbürgerschaft, während Amal – die unter ihrem Mädchennamen Amal Alamuddin eingebürgert wurde – britisch-libanesische Staatsbürgerin ist. Die beiden Kinder des Paares wurden in London geboren.

Leben in Frankreich statt Hollywood

Die Clooneys verbringen einen erheblichen Teil ihres Lebens im Süden Frankreichs, wo sie 2021 ein Anwesen erwarben. Als Hauptgrund nannte der Schauspieler die strengen französischen Datenschutz- und Privatsphäregesetze.

„Ich hatte Sorge, unsere Kinder in L. A. großzuziehen, in der Kultur Hollywoods“, sagte er gegenüber „Esquire“. „Ich hatte das Gefühl, sie würden nie eine faire Chance im Leben bekommen. In Frankreich – da ist Berühmtheit den Leuten ziemlich egal. Ich will nicht, dass sie ständig Angst vor Paparazzi haben. Ich will nicht, dass sie mit den berühmten Kindern anderer Leute verglichen werden.“

Langjährige politische Fehde

Trump und Clooney liefern sich seit Jahren verbale Schlagabtausche, und der Schauspieler ist bekannt dafür, sich lautstark zu Politik und dem Zustand der USA zu äußern. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er einen Gastbeitrag in der New York Times, in dem er den damaligen Präsidenten Joe Biden aufforderte, aus dem Präsidentschaftsrennen 2024 auszusteigen. Im November bestätigte Clooney, dass er hinter dem Beitrag stehe, hielt es jedoch für einen Fehler, dass Kamala Harris einsprang.

„Wir hatten eine Chance“, sagte Clooney gegenüber „CBS Sunday Morning“. „Ich wollte, wie ich im Gastbeitrag geschrieben habe, eine Vorwahl. Lasst uns das schnell durchkämpfen und starten.“

Kritik an Kamala Harris und dem Wahlkampf

Er fügte hinzu: „Der Fehler bei Kamala war, dass sie gegen ihre eigene Bilanz antreten musste. Das ist sehr schwer, wenn der Kern der Kampagne lautet: ‚Ich bin nicht diese Person.‘ Das ist schwierig, und sie bekam eine extrem harte Aufgabe. Ich halte es ehrlich gesagt für einen Fehler. Aber wir sind jetzt, wo wir sind. Man sagt, wir hätten noch mehr Sitze im Repräsentantenhaus verloren. Also weiß ich es nicht. Es nicht zu sagen hieße, die Wahrheit nicht auszusprechen.“