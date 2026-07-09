Der langsame Tod des Kennedy Center

Vor Trumps Übernahme des Kennedy Center herrschte an Samstagabenden reges Treiben. Zehn bis zwölf Shows an einem Tag waren keine Seltenheit – alle neun Spielstätten auf dem Campus ausgelastet und ausverkauft, mehr als 7.500 Menschen strömten durch die ehrwürdigen Hallen.

Der Samstagabend dieses vergangenen Memorial-Day-Wochenendes war grundlegend anders. Ich stand allein im Grand Foyer des Kennedy Center, hatte gerade eine Schicht an der Abendkasse beendet – eine Teilzeitstelle, die ich seit September 2019 innehabe. Als freiberufliche Autorin, die über die Musik- und Unterhaltungsbranche schreibt, verschafft mir dieser Job eine außerordentlich flexible Nebeneinnahmequelle. (Um jeden Anschein von Befangenheit zu vermeiden, habe ich zuvor nie über das Kennedy Center geschrieben.) Die einzige Vorstellung an jenem Abend, „Shear Madness“, wurde oben im Theater Lab vor einem Publikum aufgeführt, das größtenteils aus einer Schulgruppe bestand. Andere Shows, die ursprünglich für dieses Datum angesetzt waren, waren längst abgesagt worden.

Zu sagen, die letzten 16 Monate seien für die Mitarbeiter hier hart gewesen, wäre eine maßlose Untertreibung. Normalerweise kann mich die Schönheit dieser riesigen Halle von dem nicht enden wollenden Unsinn des neuen Regimes ablenken – doch die Leere an jenem Abend war nur eine weitere Erinnerung daran. Hätte ich ein Wort gesagt, es wäre durch die Halle gehallt, abgeprallt von den Orrefors-Kristallkronleuchtern und -wandleuchtern, gestiftet vom Königreich Schweden, von den Spiegeln aus Belgien und der acht Fuß hohen Bronzebüste von Präsident John F. Kennedy, geschaffen vom amerikanischen Bildhauer Robert Berks – die Wand dahinter einer der wenigen Orte im Gebäude, an dem die Aufschrift „John F. Kennedy Center for the Performing Arts“ unverändert geblieben ist. Umgeben von der Pracht dieses lebendigen Denkmals für Präsident Kennedy dachte ich daran, dass das Center ohne einen republikanischen Präsidenten nie existiert hätte: Dwight D. Eisenhower.

Eisenhowers überparteiliches Erbe

1955 SETZTE EISENHOWER eine Kommission ein, die den Bau eines Kulturzentrums in Washington, D.C., prüfen sollte. Als lebenslanger Liebhaber der Künste war er der Erste, der 1958 Broadway-Stars – darunter Thelma Ritter und Sally Ann Howes – ins Weiße Haus einlud. Im selben Jahr unterzeichnete Eisenhower den National Cultural Center Act, wonach die Bundesregierung das Grundstück bereitstellte und private Spenden die Kosten decken sollten.

Als Präsident Kennedy im Januar 1961 sein Amt antrat, übernahm er das Projekt des National Cultural Center; er und First Lady Jacqueline Kennedy veranstalteten Benefizveranstaltungen. Präsident Kennedy war so sehr in die Verwirklichung des Centers eingebunden, dass er während eines Staatsbesuchs in Italien im Juli 1963 eine Schenkung von 3.700 Tonnen Carrara-Marmor von der italienischen Regierung für die Außenfassade und die Innenwände des Gebäudes sicherte.

Nach Kennedys Ermordung im November 1963 trieb Präsident Johnson überparteiliche Gesetzgebung voran, um die Einrichtung in John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts umzubenennen, und unterzeichnete das Gesetz am 23. Januar 1964. Am 2. Dezember 1983 änderte der Kongress den John F. Kennedy Center Act und legte fest, dass „keine weiteren Gedenkstätten oder Gedenktafeln in den öffentlichen Bereichen des John F. Kennedy Center for the Performing Arts angebracht oder installiert werden dürfen.“ Die Änderung wurde vom damaligen Präsidenten Ronald Reagan unterzeichnet.

Ein Denkmal aus 30 Ländern

Mehr als 30 Länder steuerten Materialien zum Center bei. Und für den Mann, dessen Vision das alles überhaupt erst möglich gemacht hatte, wurde eine der Spielstätten im Kennedy Center im Oktober 1968 – fünf Monate vor seinem Tod – Eisenhower Theater getauft.

Das Kennedy Center eröffnete am 8. September 1971 mit einer Aufführung von Leonard Bernsteins „Mass“. Marione Ingram, eine 90-jährige Stammbesucherin, war bei der allerersten Vorstellung dabei. „Wir hatten keinen Ort, an dem Tanz, Theater und andere kulturelle Veranstaltungen [unter einem Dach] stattfanden, deshalb waren wir wirklich überglücklich“, sagt sie. „Die Eröffnung war sehr elegant, aufregend und bedeutsam.“

Als Bundesgebäude, dessen Budget und Satzung vom Kongress überwacht werden, arbeitete das Center mehr als 50 Jahre lang unabhängig und empfing neun Präsidenten – fünf Republikaner, vier Demokraten – bei Galas, Filmpremieren und den Kennedy Center Honors, die 1978 erstmals verliehen wurden. (Der sechste Republikaner, Donald Trump, verzichtete während seiner ersten Amtszeit auf die jährliche Zeremonie, nachdem die Geehrten damit gedroht hatten, den Weißen-Haus-Teil der Veranstaltung zu boykottieren.)

Die Übernahme und ihre Folgen

Ingram, die die Entwicklung des Centers über fünf Jahrzehnte verfolgt hat, ist über die Veränderungen der letzten anderthalb Jahre tief betrübt. „Jetzt herrscht eine Atmosphäre, die wirklich, wirklich deprimierend ist“, sagt Ingram. „Alles, was passierte, nachdem [Trump] beschlossen hatte, das Center zu übernehmen, war schrecklich.“

Als die Nachricht von der Übernahme am Freitag, dem 7. Februar 2025, im „The Atlantic“ publik wurde, traf sie alle im Gebäude völlig unvorbereitet. Das Kennedy Center wird von einer Geschäftsführung (Präsident, CEO, Vizepräsidenten für PR und Marketing usw.) sowie einem 34-köpfigen Kuratorium geleitet. Mit Ausnahme von 18 Ex-officio-Mitgliedern, die kraft ihres Amtes – etwa als Bürgermeister von Washington, D.C., oder als Secretary of State – in das Gremium berufen werden, werden die Mitglieder vom Präsidenten ernannt und üben ihr Amt sechs Jahre lang aus. Da noch einige seiner Ernennungen aus der ersten Amtszeit im Kuratorium saßen, entfernte Trump kurzerhand die Hälfte der übrigen Mitglieder – konkret jene, die von Präsident Biden berufen worden waren – und ersetzte sie durch Anhänger und Speichellecker, darunter Fox-News-Moderatorinnen Maria Bartiromo und Laura Ingraham sowie Pamela DeVos (Schwägerin von Betsy DeVos, Trumps Bildungsministerin in seiner ersten Amtszeit). Die neuen Mitglieder wählten Trump zum Vorsitzenden.

Selbst als Trump die Neuigkeit auf seinem Truth-Social-Account bestätigte, hielten viele Mitarbeiter das Ganze für einen Scherz – oder wollten es zumindest hoffen. Die damalige Kennedy-Center-Präsidentin Deborah Rutter schrieb dem Personal an jenem Nachmittag per E-Mail: „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine offizielle Mitteilung des Weißen Hauses erhalten.“

Rutter gefeuert, Chaos regiert

Der Montag darauf zeigte jedoch, dass die Verhandlungen der Führungsebene mit dem Weißen Haus am Wochenende gescheitert waren. Rutter wurde zwei Tage später entlassen. Während ihre Administration zu bluten begann, eilte Kennedy-Center-Vorsitzender David Rubenstein, der diese Position 15 Jahre lang innegehabt hatte, zum Reach – dem neuesten Gebäude des Campus, 2019 eröffnet – um Kunstwerke und Objekte aus seinem Besitz zu bergen, die dort ausgestellt waren, darunter ein originales Andy-Warhol-Porträt von Jacqueline Kennedy und eine Kopie der Unabhängigkeitserklärung.

„Ich wusste sofort, dass [die Übernahme] eine Katastrophe werden würde“, sagt ein Kennedy-Center-Mitarbeiter, der aus Angst vor Repressalien anonym bleiben möchte. „Ich glaube, viele haben das gewusst.“

Massenkündigungen folgten nahezu auf dem Fuß. Wer freitags – ausgerechnet am Zahltag – eine Meeting-Einladung von der Personalabteilung erhielt, dessen Zeit war abgelaufen. Am darauffolgenden Montag erschienen neue, von Trump oder dem frisch ernannten Interimspräsidenten Richard Grenell ausgewählte Mitarbeiter – in der Regel Menschen ohne jede einschlägige Berufserfahrung – um die frei gewordenen Stellen zu besetzen.

Miller zufolge bemühten sich die neuen Mitarbeiter kaum oder gar nicht darum, mit den Verbliebenen in Kontakt zu treten: „Sie haben uns sehr lange weder angeschaut noch angesprochen noch sich vorgestellt. Diese Leute waren nicht hier, um die Künste zu fördern. Nett ausgedrückt: Sie wussten nicht, was sie taten.“

Grenells Regime ohne Sachverstand

DER AUFSCHREI DER ÖFFENTLICHKEIT war unmittelbar und gewaltig. Viele schrieben, um ihre Unterstützung zu bekunden („So viele im DMV sind heute traurig. Bitte widersteht der Macht Trumps und bleibt euren Werten treu“). Andere wurden ausfällig („Ihr widerlichen Schweine! Wie könnt ihr dort arbeiten?“). Wie dem auch sei: Die Leute verlangten ihre Tickets zurück, wollten ihr Geld erstattet und ihre Abonnements gekündigt haben. Wir erhielten E-Mails mit Sprachvorgaben und wurden angewiesen, so zu tun, als wäre alles business as usual. Nur war es das ganz und gar nicht.

Unser neuer Chef, Richard Grenell, war während Trumps erster Amtszeit Botschafter in Deutschland gewesen. Er hatte keinerlei Erfahrung im Kunst- oder Konzertmanagement oder in der Live-Entertainment-Branche – obwohl er öffentlich erklärte, er sei für die Stelle geeignet, weil er mit einer ehemaligen Profi-Tänzerin verheiratet sei.

Diese Inkompetenz setzte sich bei Grenells Ernennungen fort. Die Entlassenen hatten jahrelange, wenn nicht jahrzehntelange Erfahrung in ihren jeweiligen Bereichen. Um einen Job in der neuen Verwaltung zu bekommen, schien es offenbar zu genügen, Grenell zu kennen. Tammy Walsh, von der mir eine Quelle berichtet, sie sei Grenells Babysitterin gewesen, als er ein Kind war, wurde für die Kuratoriumsbeziehungen eingestellt und dann zur Senior Director of Campus Planning befördert. Somer Salomon, eine frühere Schwimmschülerin Grenells mit einem Doktortitel in Theologie, aber kaum Programmerfahrung, wurde für die Programmgestaltung religiöser Veranstaltungen engagiert. Grenells politischer Mitarbeiter Nick Meade wurde Vice President of Governance, und Rick Loughery, ein leitender Berater für auswärtige Angelegenheiten, Executive Vice President.

Grenell verlor keine Zeit damit, Maßnahmen durchzusetzen, die die erfahrenen Mitarbeiter zermürbten. Er bestand darauf, als „Ambassador“ angesprochen zu werden, ließ Bilder des Präsidenten, von Vizepräsident JD Vance und deren Frauen an der Bühnentür in der Hall of Nations aufhängen und schaffte die Homeoffice-Option ab – obwohl Grenell selbst den Großteil seiner Amtszeit von seinem Zuhause in Kalifornien aus arbeitete.

Absagen, Verschwendung, Willkür

Als Shows und Künstler, die mit dem Center verbunden waren, in rascher Folge aus dem Programm verschwanden (und, wie mir eine Quelle berichtet, jene mit ausstehenden Verträgen zurückzogen, bevor die Deals unterzeichnet wurden), machte Grenell auf X die Künstler verantwortlich und erklärte, sie weigerten sich, „für alle aufzutreten, ungeachtet ihrer politischen Überzeugungen.“ Wäre das wahr, wäre es beispiellos. Präsident Nixon eröffnete das Center während des Vietnamkriegs ohne Zwischenfälle. Kein Künstler und kein Besucher protestierte gegen Präsident Reagan während der Iran-Contra-Affäre oder gegen Präsident Clinton während seiner Amtsenthebungsverfahren. Nicht einmal Präsident George W. Bush erlebte Boykotte oder Absagen – weder während des zweiten Irakkriegs noch im Herbst 2019, als das Kennedy Center seine Gemälde in der Ausstellung „Portraits of Courage“ im Reach zeigte.

Einige von Grenells Erlassen wirkten willkürlich und unnötig grausam. Er führte eine neue Richtlinie ein, wonach kein Mitarbeiter in einem publikumsnahen Bereich eine Maske tragen durfte. Eine Ausnahmeregelung für jene, die ein ärztliches Attest vorlegten, das „eine Behinderung im Sinne des ADA, die das Tragen einer Maske erfordert“ bescheinigte, war bestenfalls eine Farce. Ein immungeschwächter Mitarbeiter, der seit mehr als einem Jahrzehnt für das Center tätig ist, legte die geforderte Bescheinigung vor, wurde aber dennoch durch eine Reihe von HR-Gesprächen, invasiven Formularen und Abmahnungen getrieben, bis schließlich Gewerkschaftsanwälte intervenierten und in seinem Namen einen Kompromiss aushandelten.

„Ich war wütend“, sagt er über die Tortur. „Ich war frustriert und, offen gesagt, enttäuscht, an einem Ort, den ich so lange geliebt hatte, eine solche Diskriminierung zu erleben.“

Goldene Säulen, weiße Wut

Selbst kleine Änderungen schienen darauf ausgelegt, die Moral zu untergraben oder Macht zu demonstrieren. Grenell ordnete an, dass das NSO vor jeder Vorstellung die Nationalhymne spiele – etwas, das Ingram, die langjährige Besucherin, als Entwürdigung des gesamten Centers und des Erlebnisses empfindet. (Als ich diese Praxis vor einer NSO-Aufführung von „Brahms Symphony No. 1 x Radiohead“ miterlebte, hatte das Theater die verkrampfte Atmosphäre von Ricks Café in „Casablanca“, wenn die deutschen Offiziere „Die Wacht am Rhein“ anstimmen.) Trump, bekanntermaßen ein Fan von Gold, ließ die originalen goldenen Säulen rund um das Gebäude weiß streichen. Die Weidenbäume auf der Westseite des Gebäudes wurden gefällt. Die Kantine des Personals, die auch von Musikern und Ensemblemitgliedern genutzt wurde, wurde zunächst für Renovierungen geschlossen, die nie stattfanden, und dann endgültig dichtgemacht – was Grenell die Möglichkeit gab, fünf Mitarbeiter von Restaurant Associates zu entlassen.

„Jetzt herrscht eine Atmosphäre, die wirklich deprimierend ist. Alles, was passierte, nachdem Trump beschlossen hatte, das Center zu übernehmen, war schrecklich.“

Meade und Loughery führten derweil ein Leben auf großem Fuß: Sie kauften Tickets für Shows und speisten in den Restaurants des Centers – alles auf Kosten des Kennedy Center. (Berichten zufolge wurden beide im März entlassen.) Grenell vergab einen Vertrag über 10.833,33 Dollar pro Monat an Jeff Halperin, den Ehemann von Kari Lake, der republikanischen Gouverneurskandidatin in Arizona 2022, für Leistungen zur „Erfassung und Bearbeitung von Social-Media-Inhalten“.

Diese Ausgaben wirkten besonders absurd angesichts der Tatsache, dass Grenell seit seiner Ankunft behauptet hatte, das Kennedy Center sei pleite. In einer E-Mail vom 11. Juni 2025 schrieb Grenell: „Zu Jahresbeginn hatten wir weder Barmittel noch Rücklagen, und die Mitarbeiter wurden aus schwindenden Schuldenreserven bezahlt.“ (Deborah Rutter widersprach diesen Behauptungen in einer Pressemitteilung: „Zum Zeitpunkt meines Ausscheidens war das Kennedy Center finanziell solide aufgestellt, auf Kurs, sein Jahresbudget auszugleichen, und in der Position, sein Stiftungsvermögen deutlich zu steigern, während es als Leuchtturm für freien künstlerischen Ausdruck und als Ort, an dem jeder willkommen ist, diente.“) Doch als Bundesgebäude, das dem Kongress untersteht, muss das Kennedy Center jährlich ein Budget vorlegen sowie eine unabhängige Prüfung und jährliche 990-Formulare einreichen, die seine Finanzen offenlegen. Nichts in diesen Dokumenten stützte Grenells Behauptungen.

Namensänderung und Klagen

Die eklatante Verschwendung veranlasste den Senator aus Rhode Island, Sheldon Whitehouse, im November 2025 eine Untersuchung einzuleiten. Im Dezember kündigte Trump dann an, seinen Namen dem Gebäude hinzuzufügen. Der Schritt löste eine weitere Welle von Künstlerabsagen und einen erneuten Aufschrei empörter Besucher aus sowie eine Klage der Kongressabgeordneten aus Ohio und Ex-officio-Kuratoriumsmitglied Joyce Beatty.

Ein Mitarbeiter, der aus Angst vor Repressalien anonym bleiben möchte, sagte, der Moment markiere eine überschrittene rote Linie. „Wenn es noch das JFK Center ist, bin ich stolz, es zu vertreten“, sagt der Mitarbeiter. „Aber als [die Namensänderung] geschah, war das eine niederschmetternde ‚Das ist der Anfang vom Ende‘-Situation, in der es sich nicht mehr anfühlte, als könnten wir davon noch zurückkommen.“

AN DIESEM PUNKT STAND ES an den Marmorwänden geschrieben, dass Trump das Gebäude schließen wollte. Shows, die vor der Übernahme mühelos ausverkauft gewesen wären, konnten kaum noch ein Publikum anziehen. Als die Menschen in Scharen ausblieben, gab Grenell der Programmabteilung die Schuld und sagte ihr: „Na ja, das liegt alles daran, dass ihr so schlecht programmiert“, berichtet Miller.

Angesichts einbrechender Ticketeinnahmen konzentrierte sich Grenell auf Vermietungen. Statt mit Agenten und Künstlern zusammenzuarbeiten, um Shows zu produzieren, wurden die Programmverantwortlichen laut Miller angewiesen, Billigangebote zu unterbreiten: „‚Für den unschlagbaren Preis von soundso können Sie auftreten.‘ Sie verlangten Geld dafür, dass man die Möglichkeit bekam, das Kennedy Center zu mieten.“ Interessenten fanden sich kaum. Die FIFA hingegen – die Organisation, die Trump im vergangenen Dezember mit ihrem erstmals vergebenen FIFA Peace Prize ausgezeichnet hatte – erhielt den Campus für fast drei Wochen kostenlos und exklusiv für Veranstaltungen im Rahmen der WM-Auslosung, mit einem Verlust von über 5 Millionen Dollar. Und trotz einbrechender Einnahmen gab die neue Verwaltung großzügig Geld für die Neugestaltung von Beschilderungen und Ticketmaterial aus. Alles, selbst die Mitarbeiterausweise, bekam Trumps Namen aufgedruckt.

Schließung und Gewerkschaftsbruch

Am 1. Februar kündigte Trump an, das Center nach dem 4. Juli 2026 für eine zweijährige Renovierung zu schließen. Der Zeitpunkt der Ankündigung fiel genau damit zusammen, wann das Center normalerweise seine neue Saison vorstellen würde. Das ersparte dem Regime die Blamage, eingestehen zu müssen, kein Programm für die Saison 2026/27 zu haben.

Vieles an der Schließung war ungewöhnlich. Bei allen bisherigen Baumaßnahmen und Reparaturen war das Center geöffnet geblieben. Jede Spielstätte auf dem Campus wurde im Laufe der Jahre renoviert, wobei jeweils eine geschlossen blieb, während die anderen mit einem normalen Spielbetrieb weiterliefen. Auch die geplanten Arbeiten schienen kaum durchdacht: Die einzige Visualisierung der Renovierungen, die der Öffentlichkeit präsentiert wurde, ließ viele von uns im Gebäude lachen – das Bild war nichts anderes als eine KI-Version (mit hinzugefügten Bäumen) unseres Desktop-Bildschirmschoners.

Auch der Zeitpunkt der Renovierung ließ viele Mitarbeiter aufhorchen. Die meisten Tarifverträge, einschließlich der Abendkasse, würden während der Schließung zur Neuverhandlung anstehen – was dem neuen Regime die Gelegenheit gäbe, die Gewerkschaften zu zerschlagen, die seit der Eröffnung im Haus sind. Trump ist seit Langem gewerkschaftsfeindlich eingestellt, obwohl er mehr als 30 Jahre lang Mitglied von SAG-AFTRA war und erst 2021 austrat, als der Vorstand eine Sitzung über seine Rolle beim Aufstand vom 6. Januar abhalten wollte. (Laut „The Hollywood Reporter“ bezieht er von der Gewerkschaft noch immer eine jährliche sechsstellige Rente.)

Die ersten gewerkschaftlichen Entlassungen begannen im April, als die Mitarbeiter im Gruppenverkauf, im Abonnementbereich und im telefonischen Einzelkartenverkauf entlassen wurden. Da der telefonische Verkauf eingestellt wurde, erwägt das Kennedy Center laut einem Insider, die gesamte Ticketarbeit auszulagern – und denkt dabei an Ticketmaster.

Da Tessitura seit über 20 Jahren als Ticketing-Software des Kennedy Center im Einsatz ist, befürchten einige Mitarbeiter und Besucher, dass ein Wechsel zu Ticketmaster über den Jobverlust hinaus weitere Probleme mit sich bringen könnte – etwa höhere Servicegebühren und den Verlust von Kundendaten. Doch die Hinwendung zu Ticketmaster sollte niemanden überraschen, sitzt Grenell doch im Vorstand von dessen Mutterkonzern Live Nation, der zudem 500.000 Dollar zu Trumps Amtseinführungsfeier 2026 beigesteuert hat.

„Die Namensänderung war eine ‚Anfang vom Ende‘-Situation, in der es sich nicht mehr anfühlte, als könnten wir davon noch zurückkommen.“

IM FRÜHLING GINGEN DIE VERÄNDERUNGEN weiter, als Grenell abtrat und mehrere seiner Ernennungen das Haus verlassen mussten. Matt Floca, der in der Ära Rutter als Vice President of Facilities eingestellt worden war, wurde zum Chief Operating Officer und Executive Director befördert und fand eine gemeinsame Basis mit Trump über ihre geteilte Leidenschaft für das Bauwesen. Die Idee der zweijährigen Schließung stammte tatsächlich von Floca, der im April Medienvertreter auf eine Besichtigungstour mitnahm und auf reparaturbedürftige Stellen hinwies.

Was Floca dabei verschwieg: Wenn der Kongress die nötigen Mittel nicht bereitstellt, stauen sich Reparaturen auf. Bei seiner Aussage in Beattys Klage räumte Floca ein, dass die Renovierungen in Phasen durchgeführt werden könnten und dass die Entscheidung zur Schließung auch auf die schwachen Ticketverkäufe zurückzuführen sei. Quellen berichten mir, dass Floca Trump im Mai zweimal im Oval Office aufsuchte, um Geld zu erbitten. Er habe sein Team gebeten, große Anschauungsmaterialien zu erstellen, „damit Trump versteht, worum es geht“, fügt eine Quelle hinzu.

Die Stiftungsgelder für die Fortas-Kammermusikkonzerte, das NSO und die WNO wurden nicht ausgezahlt, was die WNO dazu veranlasste, das Kennedy Center auf Auszahlung ihres 17-Millionen-Dollar-Stiftungsvermögens zu verklagen.

Widerstand und Namensrücknahme

Das nächste Kuratoriumstreffen Mitte Juli soll laut einer weiteren Quelle drei Optionen zur Renovierung diskutieren: Schließung des Hauptgebäudes und des Reach, Offenhaltung des Reach bei gleichzeitiger Schließung des Hauptgebäudes oder Offenhaltung beider Gebäude. „Aber das würde Programm erfordern“, fügt die Quelle zur dritten Option hinzu. „Und das Programm kann nicht programmieren, weil kein Geld da ist.“

AM 13. MÄRZ BEGANN HANDS OFF THE ARTS, eine Widerstandsbewegung, die Miller mitgegründet hatte, mit wöchentlichen Mahnwachen jeden Freitagabend vor dem Kennedy Center. Am 31. Mai – dem Tag, der Präsident Kennedys 109. Geburtstag markiert hätte – wurde die Zusammenkunft zu einer kleinen Feier, als das Urteil in Rep. Beattys Klage vom US-Bezirksrichter Christopher Cooper erging: Trumps Name müsse innerhalb von 14 Tagen vom Gebäude entfernt werden. (Darüber hinaus wurde Trumps Name aus allen Marketingmaterialien, Mitarbeiterausweisen und Ticketmaterial entfernt.)

Am 13. Juni rückten Arbeiter an, um Trumps Namen zu entfernen. Mitarbeiter, NSO-Musiker, die gerade eine Vorstellung beendet hatten, und Besucher kamen, um zuzuschauen – obwohl sie im Grunde nur beobachteten, wie Arbeiter eine Plane aufhängten. (Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes hängt die Plane noch; am 8. Juli wies ein Berufungsgericht Trumps Versuch ab, die Namensrücknahme zu stoppen.)

So sehr die Namensrücknahme auch ein Schritt in die richtige Richtung ist – Trump ist nach wie vor mit dem Kennedy Center verbunden. Von einem Rücktritt als Vorsitzender oder der Abberufung der von ihm ernannten Kuratoriumsmitglieder ist keine Rede. Sollte Trump morgen aufhören, Präsident zu sein, bliebe er dennoch Vorsitzender des Kennedy Center. Das Kuratorium müsste für seine Abberufung stimmen – was seine Gefolgsleute nicht täten – und derzeit enthält die Satzung nichts, was verhindert, dass dies eine lebenslange Ernennung wird oder dass sie durch seine Familie über Generationen weitergegeben wird.

Derzeit schreitet die Schließung des Kennedy Center voran; eine E-Mail an die Mitarbeiter vom 27. Mai enthielt Anweisungen zur Archivierung, Vernichtung und Übertragung von Materialien an das Kennedy Center Archives. Bereiche, die normalerweise mit Plakaten für kommende Shows bestückt wären, zeigen nun längst vergangene Aufführungen – eine visuelle Erinnerung an die Zeit davor. Auch wenn Trump noch keine Abrissbirne an das Gebäude gelegt hat, ist es bereits ein Schatten seiner selbst.

Was in den letzten anderthalb Jahren verloren gegangen ist, geht weit über Geld hinaus – die Aufführungen und Werke, die anlässlich des 250. Jahrestages Amerikas in Auftrag gegeben worden wären, jene, die das Gebäude zum ersten Mal betreten und sein Design bestaunen, die Menschen, die gemeinsam als Publikum in einem ausverkauften Saal eine großartige Show erlebt hätten.

Damit diese schleichende Entweihung des Kennedy Center ein Ende hat, muss der Kongress die Satzung um Formulierungen ergänzen, die Trump und seine ernannten Kuratoriumsmitglieder entfernen und präsidentielle Eingriffe in das Kennedy Center für alle Zukunft verhindern. Erst dann kann die schwere Arbeit beginnen, den Ruf des Centers wiederherzustellen und sein künstlerisches Erbe zu erneuern – jenes, das von den Präsidenten Eisenhower und Kennedy begründet wurde.