Trump ignoriert die Lehren der letzten Ölkrise

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Während des berüchtigten Ölembargos von 1973, als die erdölproduzierenden Länder der Welt während des Jom-Kippur-Kriegs ihre Exporte in die USA stoppten, waren die Folgen für das Land verheerend. Die Benzinpreise schossen um fast 50 Prozent in die Höhe, Tankstellen mussten den Kraftstoff rationieren, und die Schlangen an den Zapfsäulen zogen sich kilometerlang hin. Präsident Richard Nixon verkündete drastische Sparmaßnahmen: Er bat Arbeitnehmer, eine Stunde früher mit dem Arbeitstag zu beginnen, und appellierte an die Bürger, auf Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten.

Mehr als 50 Jahre später hat ein Krieg im Nahen Osten erneut den Fluss eines Großteils des weltweiten Öls zum Erliegen gebracht. Rund 20 Prozent der globalen Erdölexporte passieren die Straße von Hormus – die faktisch gesperrt ist, da sie sich mitten im Konfliktgebiet befindet, seit die USA und Israel Ende letzten Monats Angriffe auf den Iran gestartet haben.

Dieser Angebotsschock schlägt sich zwar bereits an amerikanischen Zapfsäulen nieder, doch die Auswirkungen im Inland dürften deutlich geringer ausfallen als 1973. Das liegt zum Teil am Fracking-Boom, der so viele der enormen heimischen Ölreserven erschlossen hat, dass die USA heute der weltgrößte Produzent des Rohstoffs sind.

Globaler Markt, globale Risiken

Der Ölmarkt ist jedoch global, was bedeutet, dass Amerikaner nach wie vor anfällig für internationale Schocks sind – wenn auch weniger als früher. Hier kommt der jahrzehntelange Kampf der Bundesregierung gegen Ölabhängigkeit ins Spiel: Umwelt- und Klimaregulierungen haben seit der Nixon-Ära zu einer dramatischen Verbesserung der Kraftstoffeffizienz von Pkw und Lkw geführt. Ein Liter Benzin bringt den durchschnittlichen Fahrer heute fast doppelt so weit wie damals – was bedeutet, dass steigende Benzinpreise wirtschaftlich weniger stark ins Gewicht fallen. Die sogenannte „Benzinintensität“ der US-Wirtschaft, also der Benzinverbrauch pro Einheit wirtschaftlicher Leistung, ist seit dem Embargo um mehr als 70 Prozent gesunken.

Genau die Maßnahmen, die Amerikas Ölabhängigkeit so drastisch gesenkt haben, stehen unter massivem Beschuss durch die Trump-Administration. Im vergangenen Monat hat die Umweltschutzbehörde EPA sowohl die Fahrzeugemissionsstandards aufgehoben als auch auf ihre Befugnis verzichtet, Treibhausgasemissionen aus Kraftfahrzeugen zu regulieren. Die Aufhebung folgte auf den Schritt von Trumps Verbündeten im Kongress, die Durchsetzung einer weiteren wegweisenden Verordnung zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz zu beenden.

Die Argumente, mit denen die Trump-Administration diese Rücknahmen begründete, werden bereits durch die Folgen von Trumps eigenem Handeln im Nahen Osten untergraben. Um die Aufhebungen zu rechtfertigen, spielten Trump-Beamte die Vorteile der Kraftstoffeffizienz für Verbraucher herunter und gingen davon aus, dass die Benzinpreise in den nächsten drei Jahrzehnten bei rund drei Dollar pro Gallone bleiben würden. Das war nie garantiert – und hängt mit ziemlicher Sicherheit davon ab, genau die Art geopolitischer Konflikte zu vermeiden, die der Präsident gerade vom Zaun gebrochen hat. Die Administration hat versprochen, dass ihre neuen Standards Verbrauchern 1,3 Billionen Dollar bei den Fahrzeugkosten ersparen werden. In einer Welt hoher Ölpreise könnte das Ergebnis tief ins Minus gehen.

Wirtschaftlich kaum zu rechtfertigen

„Die Tatsache, dass die Ölpreise derzeit höher sind als zum Zeitpunkt der Aufhebung, macht diese wirtschaftlich noch schwerer zu rechtfertigen“, sagt Richard Revesz, der unter der Biden-Administration die Fahrzeugregulierung bei der EPA geleitet hat.

Die ersten US-Kraftstoffeffizienzstandards entstanden als Reaktion auf das Ölembargo von 1973. Zwei Jahre später schuf der Kongress die sogenannten „Corporate Average Fuel Economy“-Standards, kurz CAFE-Standards, die Automobilhersteller verpflichteten, ihre Fahrzeugflotten jährlich effizienter zu gestalten. Diese Regeln verdoppelten die durchschnittliche Kraftstoffeffizienz von rund 10 Meilen pro Gallone im Jahr 1970 auf etwa 20 Meilen pro Gallone im Jahr 1990. Danach stagnierte der Fortschritt jahrzehntelang, weil der Kongress weitere Verschärfungen blockierte.

Die Obama-Administration durchbrach diesen Stillstand. Sie erhöhte nicht nur die CAFE-Standards erneut, sondern erließ auch eine separate EPA-Regelung, die den Kohlendioxidausstoß aus Fahrzeugauspuffen begrenzte. Diese Regelung war die erste direkte Klimaregulierung in der US-Geschichte und drängte die Hersteller in Richtung Hybridfahrzeuge und noch effizienterer Benziner. Die Kraftstoffeffizienz stieg erneut und näherte sich bis 2020 der Marke von 30 Meilen pro Gallone. Dank dieser Regulierungen haben sowohl die Emissionen aus dem Automobilsektor als auch der heimische Ölverbrauch ihren Höhepunkt erreicht – obwohl die Amerikaner mehr fahren denn je.

Biden-Regeln gestrichen

Strengere Treibhausgasstandards, die die Biden-Administration vorgeschlagen hatte, hätten diesen Fortschritt noch weiter vorangetrieben. Diese Regeln hätten Automobilhersteller verpflichtet, eine durchschnittliche Kraftstoffeffizienz von rund 50 Meilen pro Gallone über ihre gesamte Flotte zu erreichen – ein Standard, der sie faktisch dazu gezwungen hätte, deutlich mehr Elektrofahrzeuge und Hybride zu produzieren.

Trump strich beide Regelungen im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit. Der sogenannte „One Big Beautiful Bill Act“, den der Kongress letzten Sommer verabschiedete, setzte die Strafgebühren für die CAFE-Standards auf null Dollar herab und beendete damit de facto die Durchsetzung des halbe Jahrhundert alten Effizienzprogramms. Im Februar widerrief die EPA dann die Auspuffregeln aus der Biden-Ära und hob gleichzeitig den sogenannten „Endangerment Finding“ auf – eine behördliche Feststellung, die die Regulierung von Treibhausgasen nach dem Clean Air Act ermöglicht. Das könnte künftige Präsidenten daran hindern, neue Regeln zu erlassen. (Umweltgruppen fechten die Aufhebung vor Gericht an.)

Schon vor dem Krieg gegen den Iran hatte die eigene Analyse der Trump-Administration ergeben, dass die Aufhebung Verbraucher unter dem Strich Geld kosten würde. Die „Regulatory Impact Analysis“ der EPA ging davon aus, dass die Rücknahme der Auspuffregeln Automobilherstellern rund 1,3 Billionen Dollar an Produktionskosten ersparen würde, die diese an Verbraucher weitergeben würden, was die Listenpreise von Autos senken würde. Was Trump verschwieg – und was tief in einer Analyse seiner eigenen EPA vergraben war –: Die Aufhebung würde die Kraftstoff- und Reparaturkosten bis 2055 um 1,5 Billionen Dollar erhöhen und damit die möglichen Einsparungen beim Kaufpreis mehr als zunichtemachen. Weniger effiziente Benziner mögen unter Trumps Plan günstiger in der Anschaffung sein – doch sie zwingen Fahrer zu höheren Wartungskosten und einem deutlich höheren Benzinverbrauch.

Ölpreise außer Kontrolle

Der Krieg verschärft dieses Missverhältnis noch weiter. Die Schätzung der Trump-Administration zu den Kraftstoffkosten ging davon aus, dass der Ölpreis bis 2055 bei rund 80 Dollar pro Barrel bleibt und Benzin bei etwa drei Dollar pro Gallone verharrt. In der vergangenen Woche ist der Referenzölpreis auf über 100 Dollar pro Barrel gestiegen, und einige Analysten befürchten, dass er in den kommenden Wochen auf bis zu 200 Dollar klettern könnte – was Verbraucher Milliarden von Dollar mehr für Benzin kosten würde.

Da die EPA-Bewertung der Regelung einen Zeitraum von 30 Jahren umfasst, wird ein kurzfristiger Preisanstieg das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht grundlegend verändern. Doch der durch den Konflikt ausgelöste Ölpreisanstieg macht deutlich, dass selbst Verbraucher, die beim Kauf eines günstigeren Benziners „sparen“, anfällig für Preisschocks bleiben.

„Die Administration spricht davon als vorübergehenden Ausreißer“, sagt Joshua Linn, Research Fellow bei Resources for the Future, einer gemeinnützigen Umweltforschungsorganisation. „Aber wenn wir uns in einer neuen Welt befinden, in der die Ölpreise wegen politischer Instabilität dauerhaft hoch und volatil sind, dann ist das eine ganz andere Geschichte.“

Eine Lektion, die Trump verweigert

Die Trump-Administration hat dieses Szenario bei der Aufhebung der Fahrzeugstandards nicht berücksichtigt. Im Gegenteil: Sie ging vom Gegenteil aus und argumentierte, die Ölpreise würden auf dramatisch niedrige Niveaus fallen und Benzin werde so günstig werden, dass die höheren Kraftstoffkosten weniger effizienter Fahrzeuge ausgeglichen würden. Die EPA entwarf mehrere Szenarien, in denen die Benzinpreise bis 2050 auf bis zu zwei Dollar pro Gallone sinken – einen Rückgang, den sie ohne weitere Erklärung „Maßnahmen, die Präsident Trump umsetzt, um den Preis von Benzin und Diesel zu senken“ zuschrieb.

Nach dem Embargo von 1973 zog die USA eine wichtige Lehre aus ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Die Aufhebung der Effizienzstandards deutet darauf hin, dass Trump entschlossen ist, genau diese Lektion zu verwerfen, sagt Christof Rühl, Energieökonom am Center on Global Energy Policy der Columbia University.

„Ihre Politik ist darauf ausgelegt, Verbesserungen zu verlangsamen“, sagt er. „Die Effizienzgewinne werden sich verlangsamen – unweigerlich.“