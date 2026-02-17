Trump-Regierung muss Sklaverei-Ausstellungen an historischem Ort wiederherstellen

Eine Bundesrichterin in Pennsylvania hat die Trump-Regierung angewiesen, mehrere Ausstellungen zur Sklaverei, die im vergangenen Monat vom President’s House Site in Philadelphia entfernt wurden, wieder anzubringen.

In einer vorläufigen einstweiligen Verfügung, die am Montag, dem 16. Februar, erlassen wurde, ordnete Richterin Cynthia M. Rufe dem Innenministerium und dem National Park Service an, den Ort — der einen Teil des Fundaments des ehemaligen Herrenhauses zeigt, in dem George Washington und John Adams während ihrer Amtszeiten als Präsidenten lebten — in den Zustand vor der Entfernung der Ausstellungen am 22. Januar zurückzuversetzen.

Rufe setzte jedoch keine feste Frist für die Wiederherstellung.

Hintergrund der Entfernung

Die Ausstellungen wurden im Rahmen einer Anweisung ins Visier genommen, die Trumps Innenminister Doug Burgum im vergangenen Jahr erlassen hatte und die die Überprüfung und mögliche Entfernung von Darstellungen in Nationalparks anordnete, die die Vereinigten Staaten „unangemessen herabsetzen“. Im vergangenen Juli berichtete „The Philadelphia Inquirer“, dass 13 Elemente in sechs Ausstellungen im President’s House zur Überprüfung markiert worden seien. Im Januar wurde jedoch alles, was an dem Ort gezeigt wurde, entfernt.

Seit seiner Einweihung im Jahr 2010 hat der President’s House Site ausdrücklich das „Paradox zwischen Sklaverei und Freiheit in der neuen Nation“ untersucht, wie es in einer Beschreibung auf der Website des National Park Service weiterhin heißt. Er dient außerdem als Gedenkstätte für die neun Menschen, die Washington dort während der Gründung der USA versklavte.

Klage der Stadt Philadelphia

Die Stadt Philadelphia verklagte Burgum und die amtierende Direktorin des National Park Service, Jessica Bowron, nachdem die Ausstellungen entfernt worden waren. Indem sie dem Antrag der Stadt auf eine einstweilige Verfügung stattgab, erklärte Rufe, dass das Innenministerium und der NPS „alle notwendigen Schritte unternehmen müssen, um die Sicherheit, den Schutz und den Erhalt sämtlicher vom President’s House entfernter Gegenstände zu gewährleisten“.

Sie untersagte den Beklagten außerdem, „jegliche weiteren Änderungen am President’s House Site vorzunehmen. Einschließlich der Installation von Ersatzmaterialien, ohne einvernehmliche Zustimmung der Stadt Philadelphia“, während das Verfahren fortgesetzt wird.

Verweis auf George Orwell

Rufe, eine von George W. Bush ernannte Richterin, eröffnete ihre Entscheidung zudem mit einem Zitat aus George Orwells „1984“: „Alle Geschichte war ein Palimpsest. Sauber abgekratzt. Und genau so oft neu beschrieben, wie es notwendig war. In keinem Fall wäre es möglich gewesen, nachdem die Tat vollbracht war, zu beweisen, dass irgendeine Fälschung stattgefunden hatte.“

Die Richterin schrieb weiter: „Als ob das Wahrheitsministerium in George Orwells ‚1984‘ nun existierte, mit seinem Motto ‚Unwissenheit ist Stärke‘, wird dieses Gericht nun gebeten zu entscheiden, ob die Bundesregierung die Macht besitzt, die sie beansprucht. Historische Wahrheiten zu verstellen und zu demontieren, wenn sie über einen bestimmten Bereich historischer Fakten verfügt. Das tut sie nicht.“

Reaktionen und weiterer Verlauf

Das Innenministerium und der National Park Service reagierten nicht umgehend auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Obwohl die einstweilige Verfügung den Fall nicht vollständig abschließt, hat Rufe signalisiert, dass sie beabsichtigt, zügig vorzugehen, unter anderem um die Angelegenheit vor den Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag in diesem Sommer auf der Independence Mall (wo sich das President’s House befindet) zu entscheiden.

Bereits vor der heutigen Entscheidung schien es unwahrscheinlich, dass Rufe sich auf die Seite der Trump-Regierung stellen würde. Bei einer Anhörung im vergangenen Monat bezeichnete sie etwa das Argument der Regierung, der Präsident habe die volle Befugnis, Ausstellungen in Nationalparks zu ändern, als „erschreckend“ und „gefährlich“ (laut „The Philadelphia Inquirer“).