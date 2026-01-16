Insurrection Act: Trump will Wahlen in Frage stellen

Angesichts sinkender Zustimmungswerte und wachsender Unzufriedenheit unter Wählern denkt US-Präsident Donald Trump darüber nach, die Kongresswahlen 2026 abzusagen. Oder deren Ergebnis nicht anzuerkennen.

„Das ist irgendein tiefes psychologisches Ding. Aber wenn man die Präsidentschaft gewinnt, gewinnt man nicht die Zwischenwahlen“, sagte Trump in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit Reuters.

„Wenn man darüber nachdenkt, sollten wir eigentlich gar keine Wahl abhalten.“

Zweifel an Anerkennung der Wahlergebnisse

Die Aussagen folgten auf ein Interview, das der Präsident der „New York Times“ gegeben hatte. Darin wich er mehrfach einer klaren Zusage aus, die Ergebnisse der Zwischenwahlen zu respektieren, und behauptete stattdessen, er „respektiere die Ergebnisse von Wahlen immer, aber die Wahlen in unserem Land sind manipuliert“.

Anfang des Monats hatte Trump bei einer Rede vor Republikanern während einer Klausurtagung im Kennedy Center darüber geklagt, überhaupt „gegen diese Leute antreten zu müssen“. Gemeint waren die Demokraten.

„Ich werde jetzt nicht sagen: ‚Sagt die Wahl ab, sie sollten die Wahl absagen‘, weil die Fake News dann sagen werden, er will die Wahlen absagen“, fügte der Präsident hinzu. „‚Er ist ein Diktator.‘ Sie nennen mich immer einen Diktator.“

Weißes Haus spricht von „Scherzen“

Am Donnerstag wurde die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, darauf angesprochen, dass Trump mehrfach angedeutet habe, die Zwischenwahlen sollten abgesagt werden. Sie erklärte, Trump habe lediglich „scherzhaft gesprochen“ und „einfach nur Witze gemacht“.

„Sagen Sie damit, dass der Präsident die Idee, Wahlen abzusagen, lustig findet?“, fragte Reporter Andrew Feinberg in einer Nachfrage.

„Waren Sie im Raum?“, entgegnete Leavitt scharf. „Ich war im Raum […] und nur jemand wie Sie würde das so ernst nehmen und es auf diese Weise als Frage stellen.“

Drohung mit autoritären Maßnahmen

Während das Weiße Haus versucht, die Aussagen als ausgedehnte Comedy-Einlage abzutun, droht der Präsident weiterhin mit autoritären Schritten.

Am Donnerstag drohte Trump, den Insurrection Act gegen anhaltende Proteste in Minnesota anzuwenden. Hintergrund sind Unruhen nach der Tötung der 37-jährigen US-Bürgerin Renee Good durch ICE-Beamte.

„Wenn die korrupten Politiker von Minnesota sich nicht an das Gesetz halten und die professionellen Agitatoren und Aufständischen nicht daran hindern, die Patrioten von I.C.E. anzugreifen, die lediglich ihre Arbeit tun, werde ich den INSURRECTION ACT in Kraft setzen“, schrieb Trump auf Truth Social, „und der Travestie, die sich in diesem einst großartigen Bundesstaat abspielt, schnell ein Ende setzen.“

Bedeutung des Insurrection Act

Der Insurrection Act würde es Trump erlauben, Angehörige der Nationalgarde des Bundesstaates zu föderalisieren, um die Proteste niederzuschlagen. Diese sind bislang überwiegend friedlich verlaufen – trotz zunehmend gewaltsamer Einsätze von Bundesbeamten, die nach Minnesota entsandt wurden.

Wachsende Kritik an ICE

Eine Reihe von im Januar veröffentlichten Umfragen zeigt einen deutlichen Anstieg der Ablehnung gegenüber ICE und den im Zuge der Abschiebungsoffensive der Regierung eingesetzten Methoden. Eine CNN-Umfrage ergab, dass „51 Prozent der Amerikaner gegenüber 31 Prozent sagen, dass ICE-Durchsetzungsmaßnahmen Städte unsicherer statt sicherer machen; weitere 18 Prozent sehen kaum Auswirkungen in die eine oder andere Richtung“.

Eine separate Umfrage von YouGov ergab, dass 52 Prozent der Befragten missbilligen, „wie Immigration and Customs Enforcement (ICE) seine Arbeit erledigt“, während 39 Prozent dies befürworten.

Während Trumps Regierung versucht, inmitten einer volatilen Wirtschaft, internationaler Spannungen und wachsender Abscheu über den Einsatz von Gewalt in amerikanischen Städten verlorene Unterstützung zurückzugewinnen, überrascht es kaum, dass Trump dieses Jahr lieber ganz auf Wahlen verzichten würde.