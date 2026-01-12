Warum Venezuela zu einem Wendepunkt für Gen Zs Unterstützung von Trump werden könnte

Als Donald Trump sich während seines Wahlkampfs 2024 selbst als „Friedenspräsident“ bezeichnete, war das nicht nur ein Slogan, den meine männlichen Altersgenossen aus der Generation Z und ich ernst nahmen. Sondern auch ein Versprechen, das wir persönlich nahmen. Für eine Generation, die im Schatten endloser Kriege im Irak und in Afghanistan aufgewachsen ist, wirkte das beruhigend.

Es vermittelte uns das Gefühl, dass es eine neue Republikanische Partei gebe, die aus ihren Fehlern gelernt habe und unsere Generation nicht erneut in einen Krieg zum Zweck eines Regimewechsels schicken würde. Dieser Glaube hielt sich, bis die USA den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro stürzten.

Das Aufwachsen im langen Nachhall der Kriege im Irak und in Afghanistan prägte, wie meine Generation lernte, Republikaner wahrzunehmen. Für uns wurde „traditionelle“ republikanische Außenpolitik zum Synonym für unnötige Konflikte, deren Konsequenzen junge Menschen tragen mussten. Wir hörten, wie der Irakkrieg der Öffentlichkeit als notwendiger Krieg zur Zerstörung von Massenvernichtungswaffen verkauft wurde, nur um sich zu einem langen Konflikt zu entwickeln, der das frühe Erwachsenenleben vieler Millennials prägte.

Aufwachsen im Schatten endloser Kriege

Viele von uns wuchsen damit auf, ältere Geschwister aus Einsätzen verändert zurückkehren zu sehen, und Lehrer oder Trainer über Freunde sprechen zu hören, die nie vollständig zurückkamen. Als wir alt genug waren, um aufmerksam zu werden, war das Misstrauen gegenüber den Republikanern der Bush-Ära nicht ideologisch, sondern ein Erbe dessen, was wir gehört hatten.

Als der Wahlkampf 2024 näher rückte, hatte sich diese Dynamik umgekehrt. Nachdem während Joe Bidens Präsidentschaft die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen die Schlagzeilen dominierten, galten nun die Demokraten als Kriegstreiber. Meine Freunde sagten mir ständig, eine Stimme für Kamala Harris sei eine Stimme für den Krieg. Auf der anderen Seite galten Donald Trump und die Republikaner als diejenigen, von denen meine Freunde glaubten, sie könnten uns sicher halten.

Die Umkehr der politischen Wahrnehmung

„Ich wähle Trump nicht, weil ich ihn liebe“, sagte mir ein Freund. „Ich wähle ihn, weil er sich um uns kümmert und ich nicht in einem dummen Krieg kämpfen will.“ Für viele meiner Freunde lief ihre Wahlentscheidung auf eine Frage hinaus: Wer schickt uns mit geringerer Wahrscheinlichkeit in den Krieg? Die Antwort war für sie ziemlich klar.

Vorspulen bis heute, und Venezuela beginnt, diesen Glauben zu erschüttern. Selbst ohne Gespräche über eine Wehrpflicht oder eine formelle Kriegserklärung hat die erneute Fokussierung auf ein US-Engagement und Truppen am Boden die gleiche Eskalationssprache zurückgebracht, der meine Generation misstrauen gelernt hat. Junge Männer im Netz äußern dieselben Sorgen und befürchten, dass die Absetzung Maduros den frühen Phasen jener Kriege ähnelt, vor denen sie aufgewachsen sind.

Venezuela und die Angst vor Eskalation

Als ich einen Freund fragte, was er über Venezuela denke, teilte er genau dieses Gefühl. „So fangen all diese Kriege immer an“, sagte er mir. „Sie versuchen vielleicht, es so darzustellen, als sei es kein richtiger Krieg, aber am Ende sind es immer Leute in unserem Alter, die den Preis dafür zahlen.“ Für junge Männer, die Trump unterstützten, weil sie glaubten, er stehe für einen Bruch mit interventionistischer Politik, verwischt Venezuela die Grenze zwischen der „neuen“ Republikanischen Partei, die sie zu unterstützen glaubten, und der alten, die sie ablehnen gelernt hatten.

Für viele junge Männer ist Venezuela zu einem zentralen Teil eines breiteren Wandels in der Wahrnehmung Trumps geworden. Eine aktuelle Umfrage von „Speaking with American Men“ (SAM) ergab, dass Trumps Zustimmungswerte unter jungen Männern um zehn Prozent gefallen sind, wobei nur noch 27 Prozent der Aussage zustimmen, Trump „liefert für dich ab“.

Sinkende Zustimmung unter jungen Männern

Die Unterstützung von Trump durch Männer der Generation Z war nie eine Frage von Ideologie oder Parteitreue, sondern der Vorstellung geschuldet, dass er hinter ihnen steht und für sie kämpfen würde. Doch das ist nun nicht mehr der Fall. Kürzlich schlug Trump vor, den Militärhaushalt um 500 Milliarden Dollar zu erhöhen. Solche Ideen werden dem Präsidenten bei jungen Männern nur schaden. Meine Freunde wollen keine höheren Militärausgaben, die uns in ausländische Kriege verstricken könnten; sie wollen einen Präsidenten, der sie zu Hause hält und für ihre wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse kämpft.

Während Trump auf ein größeres Militär und mehr Interventionen im Ausland drängt, wirkt das Versprechen, das ihn einst wie einen Beschützer junger Männer erscheinen ließ, zunehmend unerreichbar. Für meine Generation ist Venezuela nicht nur ein weiterer außenpolitischer Streitfall, sondern ein Konflikt, bei dem viele junge Männer fürchten, sie könnten diejenigen sein, die zum Kämpfen geschickt werden.

Ein gebrochenes Versprechen

Männer der Generation Z unterstützten Trump nicht, weil er Republikaner war, sondern weil sie glaubten, er sei anders als die alten Republikaner. Er sollte ein Präsident sein, der ihnen den Rücken freihält, für ihre Interessen kämpft und sie vor unnötigen Kriegen bewahrt. Nun wirkt dieses Versprechen brüchig, und die Angst, erneut diejenigen zu sein, die die Konsequenzen tragen müssen, ist zurückgekehrt.

Für eine Generation, die mit den Folgen der Kriege im Irak und in Afghanistan aufgewachsen ist, ist die Vorstellung eines weiteren Krieges nicht abstrakt, sondern persönlich.