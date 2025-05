Musikergewerkschaft kritisiert Trumps Wutausbruch gegenüber Taylor Swift und Bruce Springsteen

ASBURY PARK, NEW JERSEY - SEPTEMBER 15: Bruce Springsteen performs with The Gaslight Anthem during the 2024 Sea.Hear.Now Festival on September 15, 2024 in Asbury Park, New Jersey. (Photo by Astrida Valigorsky/Getty Images) | Musikergewerkschaft unterstützt Springsteen gegen Trump Foto: Getty Images. Astrida Valigorsky. All rights reserved.